Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei

Robert Fico și Volodimir Zelenski. Colaj foto: Profimedia

Conducerea Slovaciei a convenit să renunțe complet la sprijinul militar acordat Ucrainei. Potrivit Aktuality, această decizie a fost luată de președintele Peter Pellegrini, premierul Robert Fico și președintele Consiliului Național Richard Raši. Potrivit acestora, Bratislava nu va continua să acorde ajutor militar Kievului și exclude trimiterea de soldați slovaci în Ucraina.

Președintele republicii a anunțat că Slovacia va fi reprezentată la negocierile „coaliției celor dispuși”. În același timp, el a subliniat că participarea Bratislavei la astfel de formate nu înseamnă reluarea sprijinului militar pentru Ucraina. În plus, șeful statului a declarat că Slovacia nu va participa la acordarea de garanții pentru creditul Uniunii Europene pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro.

Publicația precizează că acordurile au fost încheiate sâmbătă, 10 ianuarie, în timpul unui prânz comun, la care Pellegrini, Fico și Raši au discutat aspecte cheie ale politicii interne și externe a Slovaciei.

Anterior, pe 1 ianuarie, ministrul apărării al Slovaciei, Robert Kaliňák, a declarat într-un interviu acordat agenției TASR că Ucraina „nu va deveni niciodată membru NATO”, adăugând că, în opinia sa, perspectiva aderării țării la Uniunea Europeană rămâne sub semnul întrebării. Kaliniak și-a exprimat, de asemenea, scepticismul cu privire la eficacitatea „coaliției celor dornici” și a menționat că ideea creării unei armate europene comune ar putea avea sens numai în cazul în care nu există aderarea la NATO. „Fie suntem în NATO, și atunci nu avem nevoie de asta, fie suntem în Europa”, a spus el.

La 27 octombrie 2025, prim-ministrul Robert Fico, cunoscut pentru relațiile sale cordiale cu Vladimir Putin, a declarat că Slovacia nu va participa la inițiativele Uniunii Europene privind ajutorul militar pentru Kiev, invocând necesitatea de a se concentra asupra intereselor interne ale țării și de a asigura stabilitatea economică. În același timp, el a calificat drept „o mare greșeală” decizia UE de a aloca Ucrainei 140 de miliarde de euro proveniți din activele rusești înghețate.

