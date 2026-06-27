Slovacia se opune unui nou angajament pentru Ucraina la summitul NATO. Anunțul făcut de Robert Fico

Prim-ministrul slovac Robert Fico s-a pronunțat pe 27 iunie împotriva planurilor NATO de a acorda ajutor financiar și militar pe scară largă Ucrainei în cadrul viitorului summit al Alianței de la Ankara. Declarațiile lui Fico vin cu mai puțin de două săptămâni înainte de summitul anual al NATO, care va avea loc în Turcia în perioada 7-8 iulie. Președintele Volodimir Zelenski a fost invitat să participe la conferință, unde, potrivit unor surse, membrii Alianței se vor angaja să acorde Ucrainei arme noi și pachete de ajutor în valoare de miliarde, anunță The Kyiv Independent.

Fico a declarat presei slovace că se opune propunerilor NATO, pe care le-a descris drept „masive”.

El a mai spus că va purta negocieri cu ministrul slovac al Apărării, Robert Kalinak, pentru a se asigura că delegația de la Bratislava va ajunge la summit fără un mandat de a „implica Slovacia în noi împrumuturi militare sau contribuții financiare”.

În timp ce summiturile NATO din 2022 încoace s-au concentrat pe sprijinul occidental acordat Ucrainei în contextul invaziei pe scară largă a Rusiei și al demersurilor Kievului de a adera la alianță, se preconizează că summitul din 2026 va pune la încercare unitatea NATO pe fondul unor disensiuni majore între SUA și alți aliați. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că accentul va fi pus pe intensificarea producției de echipamente de apărare în toate statele membre.

Diplomați ai NATO au declarat pentru Politico că proiectul de declarație al summitului include un angajament de 70 de miliarde de euro sub formă de sprijin militar pentru Ucraina. Statele Unite, care au redus drastic ajutorul acordat Ucrainei de când președintele american Donald Trump a revenit la putere, nu se așteaptă să contribuie la pachetul de ajutor.

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Editor : C.A.