Live TV

Slovacia se rupe de UE și NATO în privința Rusiei. Guvernul lui Robert Fico reia consultările energetice cu Moscova

Data actualizării: Data publicării:
fico
Robert Fico, premierul slovac. Sursa foto: Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Slovacia va discuta săptămâna viitoare la Moscova despre aprovizionarea cu energie din Rusia, reluând un proces de cooperare suspendat după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, ceea ce reprezintă cel mai recent semn al unei divergenţe cu aliaţii săi din Uniunea Europeană şi NATO, informează Reuters.

Comisia interguvernamentală ruso-slovacă pentru cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică va organiza o sesiune la Moscova în 26 octombrie, a declarat marţi seara târziu Ministerul de Externe slovac. Ar fi prima întâlnire de la atacul Rusiei asupra Ucrainei din 2022.

Reuniunea se va focaliza pe energie, inclusiv energia nucleară, precum şi pe agricultură, mediu, sport şi cultură, a indicat ministerul.

Reluarea consultărilor vine în urma unor vizite repetate la Moscova ale premierului Robert Fico, inclusiv în luna mai. Punctele de vedere ale lui Fico se remarcă în cadrul UE, formată din 27 de state membre, de la înfrângerea liderului ungar pro-rus Viktor Orban în alegerile din aprilie.

Subiectul principal va fi energia şi posibilitatea de a coopera în asigurarea aprovizionării cu resurse strategice”, a declarat MAE slovac. Partea slovacă este, de asemenea, interesată să discute despre aprovizionarea cu gaze şi continuarea livrărilor de petrol”, potrivit acestuia.

Slovacia, care cumpără petrol şi gaze ruseşti, ar trebui să-şi suspende achiziţiile de gaze până la sfârşitul anului 2027, în cadrul unui plan al UE de a priva Rusia de resursele financiare care finanţează războiul său din Ucraina.

În cadrul dezvoltării relaţiilor cu Rusia, Slovacia îşi bazează în continuare abordarea pe calitatea sa de membru al Uniunii Europene şi al Alianţei Nord-Atlantice, precum şi pe respectarea angajamentelor care decurg din această calitate”, dar doreşte să lase loc pentru dialog, subliniază în acelaşi timp MAE de la Bratislava.

Fico, un naţionalist populist aflat la al patrulea mandat de prim-ministru al acestei ţări din Europa Centrală, a criticat sancţiunile UE împotriva Rusiei şi a acuzat Ucraina pentru întreruperea livrărilor de petrol către Slovacia la începutul acestui an - o situaţie despre care Kievul a afirmat că a fost provocată de atacurile ruseşti.

El a suspendat ajutorul militar acordat de Slovacia Ucrainei, dar exporturile de muniţie şi echipament militar continuă pe bază comercială, inclusiv din partea companiilor aflate în proprietatea statului.

Anterior, Fico a afirmat că ar prefera ca Slovacia să fie neutră, mai degrabă decât membră NATO, şi a sugerat că nu şi-ar dori ca soldaţii slovaci să lupte într-un război cu Rusia declanşat de clauza de apărare reciprocă a NATO. El a mai spus că Occidentul ar putea provoca o confruntare cu Rusia, în timp ce agenţiile de informaţii occidentale au declarat că acţiunile Occidentului sunt pur defensive şi au avertizat asupra unei posibile escaladări din partea Rusiei, notează Reuters.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_COTROCENI_CABINET_NICULESCU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
1
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică...
Construcții fără autorizație în gospodărie. Foto Getty Images
2
Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20...
Ilie Bolojan
3
Val de demisii: demnitarii PNL renunță la funcții, la cererea partidului, înaintea...
US dollars
4
Compromis între SUA și Iran: 6 miliarde de dolari vor fi deblocate în schimbul vizitei...
statueta justitie
5
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg...
Parisul, ca după război. Strigătul disperat al lui Emmanuel Petit și imagini cu puternic impact emoțional
Digi Sport
Parisul, ca după război. Strigătul disperat al lui Emmanuel Petit și imagini cu puternic impact emoțional
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Stephen Hubbard.
Vladimir Putin a anunțat că Rusia va elibera un american condamnat pentru că ar fi luptat de partea Ucrainei
profimedia-1121023128
Amenințare pe față: Kremlinul a transmis Germaniei, după sabotajul de la aeroportul din Leipzig, că acesta nu va fi ultimul atac (WSJ)
drone rusești Geran
Companiile energetice din Europa ar putea primi dreptul să doboare drone. Atacurile riscă să lase milioane de oameni fără curent
nato nicusor dan
Nicușor Dan, un nou mesaj către SUA în presa de peste Ocean: argumentele pentru o prezență americană consolidată în România
prosumatori
Prosumatorii, îndemnați să nu mai vândă ieftin energia către furnizori: „Dacă nu este plătită corect, o păstrăm și o consumăm”
Recomandările redacţiei
calin georgescu inquam george calin
Nou dosar pentru Călin Georgescu: I-ar fi cerut unui cunoscut să-i...
drona - buzau
Resturi de dronă în județul Buzău: specialiștii MApN și SRI fac...
Vladimir Putin - Steve Witkoff meeting in Moscow
Witkoff s-a întâlnit cu Putin la Sankt Petersburg și i-a prezentat...
miner
Protest la Mina Vulcan: aproape 100 de mineri refuză să iasă din...
Ultimele știri
Șoferul microbuzului implicat în accidentul mortal de la Buftea, sub control judiciar. Bărbatul ar fi folosit telefonul la volan
Investigație în Franța după ce drone suspecte au fost observate zburând deasupra bazei militare navale din Toulon
Președintele argentinian Javier Milei, în vizită la Madrid, îl face „dictator”, „hoț” și „corupt” pe premierul de stânga Pedro Sanchez
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, ca o rază de soare într-o rochie galbenă spectaculoasă. Prințesa a purtat și tiara preferată...
Cancan
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Cum am surprins-o pe Valentina Aldea
Fanatik.ro
Marius Șumudică, înainte de FCSB – Rapid: „E favorită!” Echipa-surpriză pe care o vede în play-off
editiadedimineata.ro
UE investighează campanii de dezinformare din jurul protestelor din Franța
Fanatik.ro
Se știe când revine Alex Musi pe teren pentru Dinamo. Exclusiv
Adevărul
SURSE Cine e ministrul care avea bagajele făcute pentru funcția de ambasador în SUA
Digieconomic
Cum să citești factura la energie electrică în 2026: ce înseamnă fiecare cost și cum verifici suma de plată
Digi FM
Regretele lui Sylvester Stallone. „Aş putea petrece o jumătate de oră descriind în detaliu rănile mele”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Extrem de jenant!" / "Săracul Monfils!" Elina Svitolina a creat haos, după ce a anunțat de ce divorțează
Pro FM
Laurențiu Duță are o familie de revistă. Cum arată soția lui, pe care a cunoscut-o în copilărie, și fiica lor...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fanii spun că îi seamănă leit mamei sale. Fiul lui Sarah Jessica Parker, apariție rară alături de actriță și...
Adevarul
CCR analizează joi legea pensiilor. Ce prevederi sunt contestate și ce se poate schimba
Newsweek
Pensia medie va fi indexată cu maxim 190 de lei, sub ceea ce prevede legea. Anunțul ministrului Muncii
Digi FM
Prăjitură răsturnată cu pere caramelizate. Rețeta unui desert de toamnă pufos, aromat și ușor de preparat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Șase oase vechi de 46.000 de ani, descoperite într-o peșteră, i-au surprins pe oamenii de știință. ADN-ul lor...
Digi Animal World
Peștele cu față de om care a devenit viral în mediul online. Gura și nasul sunt clar vizibile
Film Now
Jane Seymour, mărturisiri neașteptate din culisele "Dr. Quinn". Ce s-a întâmplat în ziua în care a aflat că e...
UTV
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul după șapte ani. Fosta soție a lui Andi Moisescu și familia sa au...