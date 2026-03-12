Live TV

Soldați mobilizați pentru a restabili accesul la IT într-un spital polonez după un atac cibernetic de amploare

hacker gettyimages
Foto: GettyImages
Cerere de răscumpărare Polonia, ținta hackerilor

Hackerii au blocat sistemele IT critice ale unui spitalul di Polonia, forțând personalul să utilizeze stiloul și hârtia. Spitalul regional din orașul Szczecin, din nord-vestul țării, funcționează în regim de urgență de patru zile, după ce a fost ținta hackerilor sâmbătă seara, informează TVP World.

Criminalii au infectat sistemul IT al instituției, blocând accesul la date cruciale.

Ministrul apărării din Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat miercuri că o echipă din cadrul Forțelor Teritoriale de Apărare a fost trimisă la spital pentru a sprijini eforturile de revenire la normal.

„Soldații vor sprijini spitalul în restaurarea și securizarea sistemelor IT. Forțele armate poloneze oferă ajutor oriunde siguranța cetățenilor este amenințată”, a adăugat Kosiniak-Kamysz într-o postare pe X.

Cerere de răscumpărare

Ancheta privind atacul cibernetic asupra instituției este în curs, dar oficialii spun că autorii au cerut o răscumpărare.

Potrivit parchetului local, hackerii au folosit mai întâi un ransomware pentru a prelua controlul asupra sistemelor IT ale spitalului, apoi au cerut „câteva milioane de dolari” pentru a restabili accesul.

Incidentul „a creat un risc grav pentru viața sau sănătatea numeroșilor pacienți care primeau îngrijiri medicale la spital”, a adăugat Julia Szozda, purtătoarea de cuvânt a parchetului.

În ultimele zile s-au înregistrat unele progrese. Deși sistemul IT principal al spitalului nu a fost încă restabilit, personalului i s-a pus la dispoziție un număr limitat de stații de lucru și echipamente esențiale, inclusiv imprimante și modemuri, pentru a relua operațiunile în domeniile cele mai critice.

Polonia, ținta hackerilor

Polonia a devenit una dintre țintele principale ale hackerilor din Europa Centrală și de Est, infrastructura sa critică, inclusiv spitalele și sistemele energetice, fiind atacată în mod regulat.

Un nou raport al firmei de securitate cibernetică Check Point a constatat că instituțiile guvernamentale din Polonia au fost supuse, în medie, unui număr record de 3.200 de tentative de atacuri cibernetice în primele luni ale anului.

Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era nepregătit pentru amploarea conflictului

 

