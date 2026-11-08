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Solidaritate fără precedent în Polonia: aproape 1,2 milioane de euro strânși pentru polițiștii răniți în atacul din Cracovia

Data publicării:
Poland Shooting
Atac armat în Cracovia, 7 noiembrie 2026. Foto: Profimedia
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Din articol
Ambii poliţişti au fost treziţi din coma indusă medicamentos Ce s-a întâmplat la Cracovia

Atacul armat din centrul Cracoviei, soldat cu şase morţi şi mai mulţi răniţi, a provocat o profundă emoţie în Polonia şi un val de solidaritate cu poliţiştii care au intervenit pentru a-l opri pe atacator. În numai 17 ore de la lansare, o campanie organizată pe Zrzutka.pl de jurnalistul Krzysztof Stanowski, fondatorul Kanał Zero, a strâns 4.953.601 de zloţi — aproximativ 1,13 milioane de euro — de la 91.062 de susţinători.

Suma reprezintă deja 99% din obiectivul de 5 milioane de zloţi, echivalentul a aproximativ 1,14 milioane de euro. Campania este dedicată poliţiştilor răniţi şi familiilor acestora, potrivit News.ro.

Amploarea şi rapiditatea mobilizării arată cât de puternic a fost resimţită această tragedie în societatea poloneză. Zeci de mii de oameni au transformat emoţia şi recunoştinţa în ajutor concret pentru cei care şi-au riscat viaţa pentru a-i proteja pe alţii. În paralel, apelurile pentru donarea de sânge au adus în atenţia publicului nevoile urgente ale poliţiştilor răniţi.

Ambii poliţişti au fost treziţi din coma indusă medicamentos

Duminică, purtătorul de cuvânt al Parchetului Regional din Cracovia, Tomasz Waszczuk, a confirmat că ambii poliţişti răniţi, Jakub Kulik şi Artur Morański, au fost treziţi din coma indusă medicamentos şi rămân internaţi.

Potrivit informaţiilor comunicate în aceeaşi zi de purtătoarea de cuvânt a Ministerului polonez de Interne, starea lui Jakub Kulik rămâne gravă, dar stabilă. Vestea trezirii celor doi a adus speranţă într-o ţară profund afectată de tragedie.

Ce s-a întâmplat la Cracovia

Sâmbătă, un bărbat a deschis focul asupra oamenilor aflaţi în centrul istoric al Cracoviei, în zona Pieţei Principale. Şase persoane au fost ucise şi alte persoane au fost rănite, inclusiv cei doi poliţişti care au intervenit pentru a-l opri.

Atacatorul a fost împuşcat şi reţinut. Intervenţia lui Jakub Kulik şi Artur Morański a fost apreciată public de autorităţile poloneze, care au subliniat că aceştia au contribuit la evitarea unui bilanţ şi mai grav.

Krzysztof Stanowski a lansat campania pe Zrzutka.pl cu un mesaj dedicat „eroilor din Cracovia şi familiilor lor”, oamenilor care au riscat totul. În mai puţin de o zi, iniţiativa a mobilizat peste 91.000 de susţinători.

Pentru publicul polonez, campania a devenit o modalitate directă de a-şi exprima solidaritatea cu poliţiştii şi familiile acestora. Campania este disponibilă aici: https://zrzutka.pl/bohaterowie

Campania se desfăşoară pe Zrzutka.pl, platforma poloneză de strângere de fonduri. Echipa din spatele acesteia operează şi 4fund.com, platforma europeană disponibilă inclusiv în limba română, care permite persoanelor fizice, organizaţiilor şi comunităţilor să organizeze campanii de strângere de fonduri fără comisioane obligatorii. Ambele platforme oferă instrumente prin care solidaritatea se poate transforma rapid în ajutor concret.

Editor : Ș.R.

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