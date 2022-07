Soluția la șantajul Gazprom: Comisia Europeană să impună unilateral un preț unic reglementat la importurile de gaze rusești (expert)

Prețurile mari la energie sunt legate de prețul gazului, iar jocul Gazprom, de a sista periodic livrările pentru Europa, sub diverse pretexte, este o strategie prin care obține de fapt prețuri mai mari pe piața spot. Acest șantaj ar putea fi contracarat dacă Bruxelles-ul ar decide să impună unilateral, sub forma unei sancțiuni, un preț unic, reglementat, pentru importurile de gaz din Rusia, spune Otilia Nuțu, expert în energie. O astfel de măsură este de natură să obțină consensul tuturor statelor membre UE, care în prezent sunt divizate în privința planurilor propuse de Comisia Europeană pentru a face față unei penurii de gaz, a explicat Otilia Nuțu la Digi24.

Reglementarea pieței interne a energiei este din nou cerută de PSD partenerilor de coaliție. Aceștia au criticat constant modul în care a fost liberalizată piața energiei din România. Acum revin la solicitarea unei reglementări pe perioadă limitată de timp, astfel încât să poată fi ținute în frâu prețurile în această iarnă, dar și anul viitor.

„Reglementarea pieței energiei este o măsură populistă și nu ar rezolva problema, pentru că motivul pentru care avem aceste prețuri foarte mari la energie este penuria de energie în toată piața europeană și mai ales în regiunea noastră. La noi, peste asta se adaugă și faptul că avem o secetă foarte puternică, producția hidroelectrică a scăzut cu circa 30 la sută față de anul trecut, însă în principal, cauza cea mai importantă a acestor creșteri de prețuri la energie este legată de prețurile gazului”, a comentat la Digi24 Otilia Nuțu.

Întreruperea temporară a livrărilor, jocul Gazprom pentru a obține prețuri mai mari pe piața spot

„Eu sper ca zilele următoare să se ia în discuție foarte serios la nivelul Comisiei Europene o propunere pe care noi am făcut-o săptămâna trecută, și anume aceea de a impune unilateral de către Comisia Europeană Rusiei un preț reglementat pentru gazul de import. Este vorba de prețul pe care să-l impunem noi, europenii, gazului importat din Rusia. Este un lucru care ar putea să fie făcut dintr-un motiv foarte simplu: ceea ce face acum Gazprom este să taie selectiv și pe perioade din ce în ce mai limitate - vom vedea asta în lunile următoare, pentru că nu mai au capacitate tehnică să facă acest lucru - livrările de gaze către anumite țări sau către anumiți clienți, sub diverse pretexte. Ceea ce se întâmplă este că fiecare asemenea tăiere sau o amenințare cu tăierea în viitor împinge foarte rapid prețurile în sus pe bursele spot și din acest lucru Gazprom încasează foarte mulți bani, din toate contractele, pentru că și celelalte contracte - sunt cele care sunt încheiate pe termen lung - sunt bazate pe prețurile spot. Ăsta este motivul pentru care cresc acum fantastic de mult prețurile la gaz. Am văzut zilele trecute chiar creșteri de 4-5-6-7 ori față de anul trecut pe vremea asta”, a arătat Otilia Nuțu într-o intervenție la Digi24.

„Și în timp ce Gazprom poate să facă asta doar divizându-ne, ceea ce s-ar putea obține impunând unilateral de către Comisia Europeană - sub forma unei sancțiuni - un preț reglementat, să zicem, la nivelul anului 2020 pentru toate importurile de gaze rusești ar ralia toată Uniunea Europeană la o poziție comună, inclusiv țările pe care le-am văzut că se opun la celelalte idei pe care le mai are Comisia Europeană. UE ar urma să acționeze ca un cumpărător unitar, inclusiv pentru achizițiile din contractele actuale pe care le avem cu Gazprom”, a explicat expertul în energie.

Un bluf de proporții

Rusia nu este interesată de oprirea livrărilor de gaz către Europa. „Ceea ce se întâmplă în acest moment este un bluf de proporții. Pur și simplu, fizic, Gazprom nu are cum să oprească livrările către Uniunea Europeană. Asta din cauză că producția de gaze este destul de inflexibilă și practic s-au epuizat toate căile alternative de reducere a furnizărilor către Europa. Au stocat tot ce s-a putut stoca, au vândut în alte părți tot ce s-a putut vinde, au încercat să crească cât s-a putut de mult consumul intern pentru producția de îngrășăminte. Singurul lucru pe care-l mai pot face în acest moment, în afară de a livra gaze către Uniunea Europeană, ar fi să închidă o cantitate destul de mare de producție, ceea ce nu s-ar putea face decât cu niște costuri foarte mari. Deci, asta este miza”, a subliniat Otilia Nuțu.

Experta arată că tocmai acest aspect ar putea fi transformat de Uniunea Europeană într-o pârghie care să îi dea un avantaj.

„Noi trebuie să fim uniți în așa fel încât în acest moment, cu aceste limitări pe care le are sistemul rusesc de gaze, am putea să impunem unilateral condițiile în care să cumpărăm gaz de acum încolo. Și trebuie să nu avem teamă să facem acest lucru. Nu vorbesc acum de o idee care a apărut așa, din neant. Este exact ceea ce se discuta la Comisia Europeană în urmă cu o lună. Singurul lucru care s-a întâmplat recent este faptul că Gazprom a tăiat temporar, cu diferite pretexte, furnizarea de gaze pe Nord Stream 1, a limitat-o până la circa 40 % din capacitatea gazoductului și din cauza asta toată lumea a intrat pur și simplu în panică. Trebuie să stăm un pic, să ne aducem aminte ce se discuta acum o lună și să reluăm acea discuție, pur și simplu”, a punctat Otilia Nuțu.

Cum pot fi contracarate sistările Gazprom

„Cred că toate depozitele de înmagazinare pe care le deține Gazprom în Uniunea Europeană trebuie să fie pur și simplu confiscate, să spun așa, de către statele membre. În alte cuvinte, ele oricum fac parte din acea reglementare comună pentru toate depozitele de înmagazinare prin care ele trebuie să fie pline la 80% până în momentul în care vom intra în sezonul de iarnă. Deci, nu cred că ar trebui să ne agităm și să încercăm să ne furăm unii altora căciula”, subliniază Otilia Nuțu.

Expertul a detaliat o soluție prin care pot fi contracarate sistările temporare ale Gazprom, dar atrage atenția că pentru a funcționa, este nevoie de multă solidaritate europeană.

„Cu siguranță că Gazprom va încerca - și de fapt, asta este îngrijorarea cea mare - să continue să taie tot așa, selectiv, cum a făcut-o și până acum, furnizarea de gaze către unii și ceilalți. Ceea ce se poate face - și trebuie făcut laolaltă cu acea limitare sau plafonare a prețului de import pentru gazul rusesc - ar fi o soluție, o schemă de solidaritate foarte simplă. Având în vedere capacitatea limitată a Gazpromului de a tăia în continuare livrările de gaze, trebuie ca pur și simplu, în momentul în care se întrerupe furnizarea de gaze către unul dintre statele membre, celelalte state membre, în funcție de capacitatea de interconectare, să livreze imediat cantitatea lipsă la prețul la care se cumpăra până atunci din contractul cu Gazprom. Lucrul acesta este foarte ușor de făcut pentru simplul motiv că, așa cum ziceam, Gazprom are de acum încolo capacitate din ce în ce mai limitată de a tăia în continuare. Deci, în toamnă, în momentul în care vom avea depozitele de înmagazinare mult mai pline decât le avem acum și avem deja și capacitate de interconectare mai bună decât acum 10-15 ani, practic nu ar fi un risc de securitate energetică pentru niciunul dintre statele membre, dacă reușim să păstrăm această coeziune internă”, a arătat Otilia Nuțu.

Plafonarea prețului pentru gazul de import din Rusia are șanse mari de consens în UE

„Propunerea Comisiei Europene de reducere cu 15 la sută a consumului de gaz, din punct de vedere tehnic, este o soluție bună și care aritmetic are sens: dacă ne-am reduce cu toții consumul, nu am mai avea nevoie de importuri de gaze rusești. Ceea ce văd eu ca o problemă majoră pentru această propunere - și ăsta este motivul pentru care nu cred că se va merge până la capăt cu ea - este faptul că divizează foarte mult Europa. Deci asta ar fi diferența cea mai importantă față de propunerea pe care o avem noi cu plafonarea prețului gazului de import”, a reliefat Otilia Nuțu.

„În timp ce reducerea - chiar voluntară - a consumului cu 15% recomandată de Comisia Europeană va întâmpina foarte multă opoziție din partea unor state membre - și am văzut săptămâna trecută Spania, Grecia, Portugalia, Ungaria chiar s-a dus la Moscova să negocieze niște cantități suplimentare de gaz -, plafonarea prețului pentru gazul de import din Rusia pur și simplu ar uni laolaltă toți actorii din Uniunea Europeană și pe toate țările. Adică, practic, nu ar exista nimeni din Uniunea Europeană, niciun guvern, niciun partid populist de la putere sau din opoziție care să poată să ofere cetățenilor un deal mai bun. Cum ar putea să se opună cineva unei propuneri care pur și simplu ar reduce foarte mult prețurile pentru gazul de import rusesc? Deci, ăsta ar fi avantajul. Este mai curând o soluție politică prin care reușim să unim laolaltă toată Europa, în așa fel încât puterea de negociere în relația cu Gazprom să fie mult mai puternică de partea noastră”, a conchis Otilia Nuțu, expert în energie.