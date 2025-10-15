Soluția pe care un aliat NATO i-a oferit-o Ucrainei pentru a rezolva cele mai mari probleme ale industriei sale de apărare

Live TV

drone-rachete produse în Ucraina
Companiile din industria de apărare a Ucrainei au spus că ar putea produce de trei ori mai multe arme decât în prezent dacă ar avea bugetul necesar. Foto: Profimedia Images
Producția de arme pe teritoriul NATO ar proteja industria ucraineană de atacurile rusești Industria de apărare a Ucrainei ar putea ajunge să producă jumătate din armele folosite în lupta contra Rusiei

Danemarca i-a oferit Ucrainei posibilitatea de a produce armament pe teritoriul său și cu fonduri europene, ceea ce ar ajuta companiile ucrainene de apărare să crească ritmul de producție a echipamentelor militare necesare în războiul contra Rusiei și să își ferească fabricile de atacurile rusești.

Companiile din industria de apărare a Ucrainei au spus că ar putea produce de trei ori mai multe arme decât în prezent dacă ar avea bugetul necesar.

Inițiativa propusă de Danemarca reprezintă un pas mic, dar important, înspre rezolvarea acestei probleme, care le-ar permite producătorilor ucraineni să fabrice armament pe teritoriul danez.

Danemarca ar avea acces la tehnologia militară ucraineană, iar firmele din Ucraina ar beneficia de pe urma sprijinului necesar pentru a produce mai multe arme pentru apărarea țării, potrivit Business Insider.

Țara NATO a alocat peste 50 de milioane de dolari pentru a ajuta firmele ucrainene să înceapă operațiunile în Danemarca în cadrul inițiativei „Build for Ukraine”.

Proiectul comun de producție de armament este și în beneficiul Danemarcei pentru că le-ar oferi trupelor sale „acces mai ușor la unele dintre cele mai noi tehnologii și experiențe din Ucraina”, potrivit ministrului danez al apărării, Troels Lund.

Zelensky Visits Pennsylvania Ammunition Plant - Scranton
Danemarca ar avea acces la tehnologia militară ucraineană, iar firmele din Ucraina ar beneficia de pe urma sprijinului necesar pentru a produce mai multe arme pentru apărarea țării. Foto: Profimedia Images

Producția de arme pe teritoriul NATO ar proteja industria ucraineană de atacurile rusești

Acesta ar putea fi tipul de ajutor pe care liderii industriei ucrainene l-au cerut de mult timp. Producătorii din Ucraina spun că dacă le-ar putea vinde arme și țărilor partenere, nu doar armatei ucrainene, aceștia ar putea mări capacitatea de producție, ceea ce s-ar traduce prin mai mult armament care va ajunge pe frontul din Ucraina.

Proiectele comune pot beneficia și de pe urma finanțării UE, potrivit ministrului ucrainean al apărării, Denîs Șmîhal, care a spus că Build for Ukraine ar „asigura o echipare mai eficientă a luptătorilor noștri cu tot ceea ce au nevoie”.

În prezent, regulile sunt atât de stricte încât exporturile de arme ale Ucrainei sunt practic complet înghețate. Inițiativa Danemarcei deschide calea spre un transfer de tehnologie, „know-how” și proprietate intelectuală sau spre o colaborare în procesul de dezvoltare.

Producția de arme pe teritoriul NATO ar proteja industria ucraineană de atacurile rusești și ar corespunde cu obiectivul Ucrainei pentru o integrare mai profundă cu armatele și industriile din Europa.

Mai mult, inițiativa ar duce la o reducere a costurilor de securitate care sunt foarte ridicate pentru o țară aflată în război.

An,Air,Defense,Unit,Of,The,Ukrainian,Armed,Forces,,Known
Danemarca a alocat peste 50 de milioane de dolari pentru a ajuta firmele ucrainene să înceapă operațiunile pe teritoriul său în cadrul inițiativei „Build for Ukraine”. Foto: Shutterstock

Industria de apărare a Ucrainei ar putea ajunge să producă jumătate din armele folosite în lupta contra Rusiei

Directorul general al Asociației Naționale a Industriilor Ucrainene de Apărare (NAUDI), Serhii Gonciarov, a spus că speră că și alte țări europene vor urma exemplul Danemarcei.

Guvernul ucrainean nu își permite să cumpere întreg armamentul care poate fi produs de companiile din Ucraina, potrivit lui Gonciarov. Acest acord le permite celor două țări să se sprijine reciproc prin combinarea resurselor daneze cu expertiza ucraineană cu scopul de a produce mai multe echipamente militare pentru ambele armate.

Până acum, o singură companie ucraineană de apărare plănuiește să își deschidă o fabrică în Danemarca. Fire Point produce drone, rachete și alte tipuri de armament, iar, în Danemarca, ar urma să producă combustibil pentru rachete.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus luna aceasta că vrea ca procentul de arme folosite contra trupelor rusești care sunt produse în Ucraina să crească de la 40% la 50% până la finalul anului.

În Ucraina, companiile de apărare sunt nevoite să își împrăștie operațiunile pe un teritoriu cât mai mare ca să nu devină ținte majore ale atacurilor rusești.

„Încercăm să facem lucrurile cât mai inteligent astfel încât să nu creăm o țintă suficient de mare pentru a atrage prea mult atenția”, a spus directorul executiv al Ark Robotics, o firmă ucraineană care produce sisteme autonome.

Problema este că aceste măsuri preventive încetinesc producția și fac misiunea de extindere a operațiunilor mult mai grea. Compania își dorește să mute o parte cât mai mare a producției în alte țări din Europa.

