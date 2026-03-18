Sondaj: 50% dintre ucraineni consideră Ungaria o națiune ostilă, cifre asemănătoare cu ale unei țări care sprijină războiul Rusiei

Viktor Orban cu figura dezamagita
Foto: REUTERS / Bernadett Szabo
Sondaj

Jumătate dintre ucraineni consideră Ungaria o națiune ostilă, potrivit unui sondaj realizat de Gradus Research Company și comunicat ziarului Kyiv Independent pe 18 martie.

Rezultatele plasează Ungaria alături de țările considerate pe scară largă în Ucraina ca fiind aliniate efortului de război al Rusiei. Un scor asemănător are Iranul (52%). Coreea de Nord are 57%, iar Belarus 72%. Rusia însăși a fost exclusă din lista națiunilor potențial ostile din sondaj.

Rezultatele vin pe fondul escaladării tensiunilor dintre Kiev și Budapesta cu privire la conducta Druzhba, o rută cheie care transporta țiței rusesc către Europa Centrală înainte de a fi avariată într-un atac rusesc.

Retorica maghiară față de Ucraina s-a intensificat în ultimele săptămâni, pe fondul campaniei electorale interne. Prim-ministrul Viktor Orban — considerat pe scară largă unul dintre cei mai lideri ai UE favorabili Kremlinului — se confruntă cu o presiune crescândă, pe măsură ce partidul său de guvernământ, Fidesz, se află în urma forțelor de opoziție.

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt programate pentru 12 aprilie.

Sondaj

Sondajul, realizat în rândul a 1.000 de respondenți cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, între 13 și 16 februarie, a constatat că 50% dintre ucraineni consideră Ungaria ca fiind ostilă — o creștere de 3% față de martie 2025.

Rezultatele nu reflectă însă cele mai recente evoluții ale relațiilor bilaterale.

Budapesta a blocat pe 23 februarie cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni propus de Uniunea Europeană împotriva Rusiei, precum și un pachet de asistență macrofinanciară planificat de 90 de miliarde de euro (107 miliarde de dolari) pentru Ucraina, condiționându-și sprijinul de reluarea tranzitului de petrol prin Druzhba.

La începutul lunii martie, Orban a amenințat, de asemenea, că va recurge la „forță” în disputa privind conducta.

Autoritățile maghiare au reținut și expulzat șapte angajați ai unei bănci de stat ucrainene la începutul lunii martie, sub suspiciunea de spălare de bani, o măsură interpretată pe scară largă ca fiind motivată politic.

Țările clasate înaintea Ungariei în sondaj au susținut direct sau indirect efortul de război al Moscovei. Iranul a furnizat Rusiei drone de atac, Coreea de Nord a furnizat muniție și personal militar, iar Belarus rămâne cel mai apropiat aliat regional al Kremlinului.

Ungaria și-a folosit în repetate rânduri dreptul de veto în cadrul Uniunii Europene pentru a amâna sancțiunile împotriva Rusiei și asistența acordată Ucrainei, o tactică pe care, potrivit analiștilor, Budapesta o folosește pentru a obține concesii politice și financiare de la Bruxelles.

 

Top Citite
robert cazanciuc digi
1
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
colaj cu Ali Moshiri, Donald Trump, Nicolas Maduro și Maria Corina Machado
2
Petrolistul din umbră care l-a convins pe Trump că înlocuirea lui Maduro cu lidera...
donald trump
3
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
Adrian Țuțuianu.
4
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
5
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Digi Sport
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
resturi de drona ruseasca
Bilanț MApN: De câte ori și unde a găsit Armata resturi de drone în urma celor aproape 70 de atacuri ale Rusiei din apropierea României
jd vance - viktor orban
JD Vance intenționează să viziteze Ungaria pentru a-și arăta sprijinul față de Viktor Orban (Reuters)
sean penn oscar zelenski
Sean Penn a primit în Ucraina un Oscar simbolic, realizat din metalul unui tren bombardat de Rusia
Sting_drone-interceptor_being_prepared_for_launch
Secretele STING, drona interceptoare produsă de ucraineni pe care o vor țările din Golf ca să se apere de atacurile Iranului
zelensky orban
Viktor Orban pune presiune pe Ucraina: „Dacă nu primim petrol, nu primiți bani”. Ce spune Zelenski
Recomandările redacţiei
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: „Coaliția trebuie să meargă mai departe. Bolojan nu...
Rezervoare Pars
Escaladare majoră: Cu acordul SUA, Israelul a atacat cel mai mare...
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
Ședința comisiilor parlamentare în care se decidea bugetul...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
„Cine este următorul?”. Cum reușește Israelul să elimine un număr...
Ultimele știri
Liderii iranieni uciși în urma atacurilor americano-israeliene
Prețul petrolului a ajuns la aproape 110 dolari pe baril după bombardarea celui mai mare zăcământ de gaze naturale
Alexandru Nazare: „Banii pentru pensionari există, țara are nevoie de buget cât mai repede”. Ministrul anunță noi discuții în Coaliție
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban, ignorat de propria fiică. Declarația făcută de Sunday după divorțul părinților ei: „S-a...
Cancan
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Fanatik.ro
China nu se mai ascunde şi vrea să intre în marele joc al supremaţiei militare. Ordinele lui Xi Jinping au...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, soția lui Răzvan Burleanu. Ea e femeia din spatele omului numărul 1 din fotbalul românesc
Adevărul
Economistul american care a prezis criza din 2008 avertizează: „Urmează un șoc financiar și mai grav”
Playtech
De la ce vârstă te poţi angaja în România. Cine poate lucra part-time sau full-time
Digi FM
Cine l-a înlocuit pe Mugurel Vrabete la concertul Holograf de la Sala Palatului. Soția și fiica regratului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A zis ”DA”: 175 de milioane de euro pentru transferul lui Erling Haaland!
Pro FM
Un artist celebru dezvăluie că a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer: „Mai am 2-3 ani de trăit, nu...
Film Now
Fiica lui Heath Ledger, într-o apariție rară în public, pe străzile din NYC. Matilda are 20 de ani și nași...
Adevarul
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul bătăuș a fost arestat. Ce a...
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru pensionari de la negocierile pentru pensii mai mari: „Așa ceva nu se poate”
Digi FM
Meseria inedită pe care o îmbrățișează femeile din Ucraina, de la începutul războiului: “Sudează minunat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Teste simple pentru evaluarea forței musculare. Menţinerea ei la vârste înaintate ar putea avea o legătură...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Keith Urban, devastat de zvonurile potrivit cărora Nicole Kidman ar avea o nouă relație: „Urăște că s-au...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit