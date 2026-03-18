Sondaj: 50% dintre ucraineni consideră Ungaria o națiune ostilă, cifre asemănătoare cu ale unei țări care sprijină războiul Rusiei

Jumătate dintre ucraineni consideră Ungaria o națiune ostilă, potrivit unui sondaj realizat de Gradus Research Company și comunicat ziarului Kyiv Independent pe 18 martie.

Rezultatele plasează Ungaria alături de țările considerate pe scară largă în Ucraina ca fiind aliniate efortului de război al Rusiei. Un scor asemănător are Iranul (52%). Coreea de Nord are 57%, iar Belarus 72%. Rusia însăși a fost exclusă din lista națiunilor potențial ostile din sondaj.

Rezultatele vin pe fondul escaladării tensiunilor dintre Kiev și Budapesta cu privire la conducta Druzhba, o rută cheie care transporta țiței rusesc către Europa Centrală înainte de a fi avariată într-un atac rusesc.

Retorica maghiară față de Ucraina s-a intensificat în ultimele săptămâni, pe fondul campaniei electorale interne. Prim-ministrul Viktor Orban — considerat pe scară largă unul dintre cei mai lideri ai UE favorabili Kremlinului — se confruntă cu o presiune crescândă, pe măsură ce partidul său de guvernământ, Fidesz, se află în urma forțelor de opoziție.

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt programate pentru 12 aprilie.

Sondaj

Sondajul, realizat în rândul a 1.000 de respondenți cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, între 13 și 16 februarie, a constatat că 50% dintre ucraineni consideră Ungaria ca fiind ostilă — o creștere de 3% față de martie 2025.

Rezultatele nu reflectă însă cele mai recente evoluții ale relațiilor bilaterale.

Budapesta a blocat pe 23 februarie cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni propus de Uniunea Europeană împotriva Rusiei, precum și un pachet de asistență macrofinanciară planificat de 90 de miliarde de euro (107 miliarde de dolari) pentru Ucraina, condiționându-și sprijinul de reluarea tranzitului de petrol prin Druzhba.

La începutul lunii martie, Orban a amenințat, de asemenea, că va recurge la „forță” în disputa privind conducta.

Autoritățile maghiare au reținut și expulzat șapte angajați ai unei bănci de stat ucrainene la începutul lunii martie, sub suspiciunea de spălare de bani, o măsură interpretată pe scară largă ca fiind motivată politic.

Țările clasate înaintea Ungariei în sondaj au susținut direct sau indirect efortul de război al Moscovei. Iranul a furnizat Rusiei drone de atac, Coreea de Nord a furnizat muniție și personal militar, iar Belarus rămâne cel mai apropiat aliat regional al Kremlinului.

Ungaria și-a folosit în repetate rânduri dreptul de veto în cadrul Uniunii Europene pentru a amâna sancțiunile împotriva Rusiei și asistența acordată Ucrainei, o tactică pe care, potrivit analiștilor, Budapesta o folosește pentru a obține concesii politice și financiare de la Bruxelles.

Editor : Sebastian Eduard