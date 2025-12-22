Live TV

Sondaj. Aproape jumătate dintre români nu sunt îngrijorați de o vecinătate cu Rusia. Ce spun despre trimiterea de trupe în Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
steaguri rusia si romania
Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Cine va câștiga războiul din Ucraina? „Sunteți de acord ca România să primească migranți?”

Românii sunt divizați în privința amenințării reprezentate de Rusia, arată un sondaj IRSOP dat publicității luni. Aproape jumătate dintre respondenți spun că o eventuală vecinătate cu Rusia nu i-ar îngrijora prea mult, în timp ce un procent aproape egal declară contrariul. Opiniile sunt împărțite și în ceea ce privește riscul ca Rusia să atace Europa – 45% susțin că un astfel de scenariu nu există – iar 76% dintre respondenți consideră că statele europene nu ar trebui să trimită trupe în Ucraina.

Un sondaj IRSOP, publicat pe 22 decembrie, arată că 49% dintre respondenți nu sunt îngrijorați de o posibilă vecinătate a României cu Rusia, în timp ce procentul celor care se arată îngrijorați mult și foarte mult este de 51%. 

Întrebați dacă există sau nu riscul ca rușii să atace Europa, 53% spun că există, în timp ce 45% declară contrariul, iar 2% „nu știu”. De asemenea, întrebați dacă Europa ar trebui sau nu să trimită trupe în Ucraina, 76% dintre respondenți susțin că nu ar trebui să trimită, iar 22% spun că ar trebui să trimită. 

Chestionați dacă România ar trebui să trimită trupe în Ucraina, procentul celor care susțin că nu ar trebui crește, ajungând la 84%.

Cine va câștiga războiul din Ucraina?

Același studiu mai arată că 69% dintre respondenți sunt de părere că rușii vor câștiga războiul, în timp ce doar 23% susțin că va fi câștigat de ucraineni. 

În privința negocierilor de pace, 64% spun că președintele SUA, Donald Trump, ar trebui să rămână la negocieri, în timp ce 33% spun că ar fi mai bine să se retragă și să lase europenii să rezolve problema. 

În scenariul în care SUA s-ar retrage din NATO, 60% dintre cei care au participat la sondaj spun că România va fi pusă mai mult în pericol, în timp ce 37% spun că nu se va schimba nimic. 

„Sunteți de acord ca România să primească migranți?”

În cazul în care Uniunea Europeană va distribui migranți în diferite state europene, doar 38% dintre respondenți au declarat că ar fi de acord ca România să primească străini, în timp ce 62% s-ar opune. 

Întrebați dacă în România există pericolul să se piardă identitatea naţională şi încrederea românilor în ei înşişi, 63% susțin că există acest pericol și doar 36% că nu există. 

În plus, 64% dintre participanții la studiu sunt de părere că în țara noastră democraţia şi libertatea de exprimare sunt în pericol, iar 35% susțin contrariul. 

Sondajul a fost realizat în perioada 15-19 decembrie 2025, prin intermediul interviurilor telefonice, pe un eșantion de 1.010 persoane - populație în vârstă de peste 18 ani. Toleranţa de eşantionare este +/-3,1% la un nivel de încredere de 95%.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
profimedia-1030135055
2
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
Viktor Orban
3
Premierul Ungariei, Viktor Orban, despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Nu este...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
4
„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la...
Germany Russia Ukraine War
5
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul
Digi Sport
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Steve Witkoff
Anunțul făcut de trimisul lui Trump după discuțiile cu rușii din Florida. Witkoff susține că Moscova vrea „pace”
general rus ucid in masina capcana
Un general rus a murit la Moscova, în explozia unei mașini-capcană. Este investigată o pistă „legată de serviciile speciale ucrainene"
profimedia-1055665466
Negocierile pentru pace de la Miami: SUA şi Ucraina au avut întâlniri „productive şi constructive”
Cazaci
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Chinese businessman opening a car door in a garage setting. Smartly dressed with a briefcase, he signals commuting and urban lifestyle. Ideal for mobility, executive travel, and daily life imagery in China.
Polonia avertizează că mașinile inteligente chinezești reprezintă o amenințare de spionaj la adresa securității UE
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-12-22 at 10.13.10
Nicușor Dan discută acum, cu magistrații: un fost judecător a spus că...
Child in winter clothes sitting in the snow, smiling and enjoying the cold weather.
Vremea se răcește brusc și vin ninsorile. Meteorologii anunță unde va...
cristian diaconescu alternativa dreapta alegeri
Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au...
trump
Ce se întâmplă cu „epoca de aur” promisă de Donald Trump pentru...
Ultimele știri
Donald Trump și-a numit un trimis special pentru Groenlanda. Liderul SUA e hotărât să preia controlul insulei de la Danemarca
Explozie puternică, urmată de incendiu, într-un bloc din Focșani. O femeie este în stare gravă, cu arsuri pe 70% din corp
Nicki Minaj îl numește „asasin” pe J. D. Vance, la un eveniment al văduvei lui Charlie Kirk. Reacția Erikăi Kirk: „Trebuie să râzi”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul finalului de an. Intrarea lui Venus în Capricorn aduce vești bune legate de ambiții și realizări...
Cancan
Marele absent de la înmormântare! Puțini se așteptau ca el să lipsească. În cea mai grea zi din viața ei...
Fanatik.ro
Informații tari despre un transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid: „Ăsta e salariul”. Cheia e la Mircea...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Reacție oficială incredibilă după FCSB – Rapid 2-1: „Era nedrept să egalăm, deși a fost penalty la Hromada...
Adevărul
Mii de bucureșteni așteaptă de ani recunoașterea unui drept garantat prin lege. Puțini știu că îl pot obține...
Playtech
Cât ține valul de ninsori în România. Zonele în care va ninge abundent chiar înainte de sărbători. Prognoza...
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Omul care a câștigat 93.000 $ pe secundă s-a fotografiat cu banii
Pro FM
În vară făcea plajă la înălțimi amețitoare, pe bloc, acum e în Dominicană. Ruby e în elementul ei în costum...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Cum va arăta 2026, potrivit astrologiei indiene. Rodica Purniche explică ce urmează
Newsweek
Membri CSM, salarii de 40000 - 80.000 lei. Forțează Nicușor Dan demisia lor? Nu vor tăierea pensiilor speciale
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Ce fac și cum arată azi gemenele Olsen. Au renunțat la actorie după zeci de filme și s-au dedicat unui cu...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...