Sondaj. Aproape jumătate dintre români nu sunt îngrijorați de o vecinătate cu Rusia. Ce spun despre trimiterea de trupe în Ucraina

Românii sunt divizați în privința amenințării reprezentate de Rusia, arată un sondaj IRSOP dat publicității luni. Aproape jumătate dintre respondenți spun că o eventuală vecinătate cu Rusia nu i-ar îngrijora prea mult, în timp ce un procent aproape egal declară contrariul. Opiniile sunt împărțite și în ceea ce privește riscul ca Rusia să atace Europa – 45% susțin că un astfel de scenariu nu există – iar 76% dintre respondenți consideră că statele europene nu ar trebui să trimită trupe în Ucraina.

Un sondaj IRSOP, publicat pe 22 decembrie, arată că 49% dintre respondenți nu sunt îngrijorați de o posibilă vecinătate a României cu Rusia, în timp ce procentul celor care se arată îngrijorați mult și foarte mult este de 51%.

Întrebați dacă există sau nu riscul ca rușii să atace Europa, 53% spun că există, în timp ce 45% declară contrariul, iar 2% „nu știu”. De asemenea, întrebați dacă Europa ar trebui sau nu să trimită trupe în Ucraina, 76% dintre respondenți susțin că nu ar trebui să trimită, iar 22% spun că ar trebui să trimită.

Chestionați dacă România ar trebui să trimită trupe în Ucraina, procentul celor care susțin că nu ar trebui crește, ajungând la 84%.

Cine va câștiga războiul din Ucraina?

Același studiu mai arată că 69% dintre respondenți sunt de părere că rușii vor câștiga războiul, în timp ce doar 23% susțin că va fi câștigat de ucraineni.

În privința negocierilor de pace, 64% spun că președintele SUA, Donald Trump, ar trebui să rămână la negocieri, în timp ce 33% spun că ar fi mai bine să se retragă și să lase europenii să rezolve problema.

În scenariul în care SUA s-ar retrage din NATO, 60% dintre cei care au participat la sondaj spun că România va fi pusă mai mult în pericol, în timp ce 37% spun că nu se va schimba nimic.

„Sunteți de acord ca România să primească migranți?” În cazul în care Uniunea Europeană va distribui migranți în diferite state europene, doar 38% dintre respondenți au declarat că ar fi de acord ca România să primească străini, în timp ce 62% s-ar opune. Întrebați dacă în România există pericolul să se piardă identitatea naţională şi încrederea românilor în ei înşişi, 63% susțin că există acest pericol și doar 36% că nu există. În plus, 64% dintre participanții la studiu sunt de părere că în țara noastră democraţia şi libertatea de exprimare sunt în pericol, iar 35% susțin contrariul. Sondajul a fost realizat în perioada 15-19 decembrie 2025, prin intermediul interviurilor telefonice, pe un eșantion de 1.010 persoane - populație în vârstă de peste 18 ani. Toleranţa de eşantionare este +/-3,1% la un nivel de încredere de 95%.

