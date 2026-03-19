Cât de dependentă este Europa de tehnologia SUA. Europenii cred că Trump le-ar putea bloca accesul la internet (sondaj)

Potrivit unui nou sondaj, majoritatea europenilor cred că SUA ar putea întrerupe accesul la tehnologia de care Europa depinde în mare măsură.

86% dintre oameni consideră că o mișcare bruscă a SUA de a restricționa accesul Europei la serviciile digitale este „plauzibilă” și „nu ar trebui exclusă”, iar 59% au numit-o „deja un risc real și concret”, într-un sondaj realizat de SWG și Polling Europe și prezentat membrilor Parlamentului European săptămâna aceasta, scrie Politico.

Guvernele europene încearcă să-și reducă dependența de tehnologia americană pentru servicii critice precum cloud, comunicații și IA.

Kill Switch

Una dintre temerile care determină trecerea la utilizarea tehnologiei autohtone este cea legată de un „kill switch”; ideea că președintele SUA, Donald Trump, ar putea forța furnizorii americani de tehnologie să înceteze serviciile în Europa. Aceste temeri au atins apogeul când procurorul șef al Curții Penale Internaționale, Karim Khan, și-a pierdut anul trecut accesul la contul său de e-mail găzduit de Microsoft, după ce SUA i-au impus sancțiuni.

„În ultimul an, toată lumea a realizat cu adevărat cât de important este să nu fim dependenți de o singură țară sau de o singură companie când vine vorba de anumite tehnologii extrem de critice”, a declarat șefa departamentului de tehnologie al UE, Henna Virkkunen, în fața unui public din Bruxelles la începutul acestui an.

„În vremurile acestea... dependențele pot fi folosite ca arme împotriva noastră”, a spus Virkkunen.

Sondajul a chestionat 5.079 de respondenți din toate cele 27 de țări membre ale UE în ianuarie. Pentru 55% dintre cei intervievați, trasarea unei „căi europene” a devenit o „chestiune strategică centrală”.

Măsuri

Parlamentul European și o serie de instituții guvernamentale naționale au luat deja măsuri pentru a se îndepărta de tehnologia americană omniprezentă — deși capitalele UE au avertizat că tranziția nu se va produce peste noapte.

Comisia Europeană finalizează, de asemenea, un set de propuneri care urmează să fie prezentate la sfârșitul lunii mai pentru a reduce dependența de tehnologia străină, inclusiv definirea a ceea ce se califică drept furnizor suveran și a sectoarelor critice care ar trebui să se bazeze exclusiv pe aceștia pentru a proteja datele europene și operațiunile de zi cu zi.

Sondajul sugerează că eforturile SUA de a demitiza și respinge scenariul „kill switch” nu i-au convins pe europeni.

Directorul național pentru securitate cibernetică al SUA, Sean Cairncross, a declarat în fața unui public din München, în februarie, că ideea că Trump poate opri internetul nu este „un argument credibil”.

Președintele Microsoft, Brad Smith, a declarat anul trecut la Bruxelles că scenariul „kill switch” este „extrem de improbabil” să se întâmple, dar a recunoscut că este „o preocupare reală a oamenilor din toată Europa”. El s-a angajat să se opună oricăror ordine viitoare de suspendare a operațiunilor în Europa.

În același timp, firmele americane se grăbesc să calmeze îngrijorările cu măsuri de protecție, cum ar fi soluțiile de tip „air-gapped”, care s-ar dovedi rezistente în cazul unor întreruperi operaționale.

Editor : Sebastian Eduard