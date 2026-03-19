Live TV

Cât de dependentă este Europa de tehnologia SUA. Europenii cred că Trump le-ar putea bloca accesul la internet (sondaj)

Data actualizării: Data publicării:
Din articol
Potrivit unui nou sondaj, majoritatea europenilor cred că SUA ar putea întrerupe accesul la tehnologia de care Europa depinde în mare măsură.

86% dintre oameni consideră că o mișcare bruscă a SUA de a restricționa accesul Europei la serviciile digitale este „plauzibilă” și „nu ar trebui exclusă”, iar 59% au numit-o „deja un risc real și concret”, într-un sondaj realizat de SWG și Polling Europe și prezentat membrilor Parlamentului European săptămâna aceasta, scrie Politico.

Guvernele europene încearcă să-și reducă dependența de tehnologia americană pentru servicii critice precum cloud, comunicații și IA.

Una dintre temerile care determină trecerea la utilizarea tehnologiei autohtone este cea legată de un „kill switch”; ideea că președintele SUA, Donald Trump, ar putea forța furnizorii americani de tehnologie să înceteze serviciile în Europa. Aceste temeri au atins apogeul când procurorul șef al Curții Penale Internaționale, Karim Khan, și-a pierdut anul trecut accesul la contul său de e-mail găzduit de Microsoft, după ce SUA i-au impus sancțiuni.

„În ultimul an, toată lumea a realizat cu adevărat cât de important este să nu fim dependenți de o singură țară sau de o singură companie când vine vorba de anumite tehnologii extrem de critice”, a declarat șefa departamentului de tehnologie al UE, Henna Virkkunen, în fața unui public din Bruxelles la începutul acestui an.

„În vremurile acestea... dependențele pot fi folosite ca arme împotriva noastră”, a spus Virkkunen.

Sondajul a chestionat 5.079 de respondenți din toate cele 27 de țări membre ale UE în ianuarie. Pentru 55% dintre cei intervievați, trasarea unei „căi europene” a devenit o „chestiune strategică centrală”.

Parlamentul European și o serie de instituții guvernamentale naționale au luat deja măsuri pentru a se îndepărta de tehnologia americană omniprezentă — deși capitalele UE au avertizat că tranziția nu se va produce peste noapte.

Comisia Europeană finalizează, de asemenea, un set de propuneri care urmează să fie prezentate la sfârșitul lunii mai pentru a reduce dependența de tehnologia străină, inclusiv definirea a ceea ce se califică drept furnizor suveran și a sectoarelor critice care ar trebui să se bazeze exclusiv pe aceștia pentru a proteja datele europene și operațiunile de zi cu zi.

Sondajul sugerează că eforturile SUA de a demitiza și respinge scenariul „kill switch” nu i-au convins pe europeni.

Directorul național pentru securitate cibernetică al SUA, Sean Cairncross, a declarat în fața unui public din München, în februarie, că ideea că Trump poate opri internetul nu este „un argument credibil”.

Președintele Microsoft, Brad Smith, a declarat anul trecut la Bruxelles că scenariul „kill switch” este „extrem de improbabil” să se întâmple, dar a recunoscut că este „o preocupare reală a oamenilor din toată Europa”. El s-a angajat să se opună oricăror ordine viitoare de suspendare a operațiunilor în Europa.

În același timp, firmele americane se grăbesc să calmeze îngrijorările cu măsuri de protecție, cum ar fi soluțiile de tip „air-gapped”, care s-ar dovedi rezistente în cazul unor întreruperi operaționale.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ultimele știri
Alunecare de teren la Pietrele lui Solomon, în Brașov: există riscul prăbușirii unor arbori
Rezultate LOTO - Joi, 19 martie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Coaliția pentru Strâmtoarea Ormuz: cinci țări din Europa, împreună cu Japonia, sunt gata să contribuie la securizarea căii navigabile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Berbec pe 20 martie. Momentul care schimbă energia tuturor și îi face pe Săgetători să simtă...
Cancan
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit...
Fanatik.ro
Decizie radicală după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB! Ia în calcul retragerea din fotbal
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Universitatea Craiova – Dinamo, scor uluitor. Care este meciul în care s-au marcat cele mai multe goluri
Adevărul
Trump amenință cu distrugerea zăcământului iranian South Pars dacă Teheranul lovește din nou o instalație de...
Playtech
Ce rol au tetierele: sunt vitale în anumite cazuri, însă puţini şoferi răspund corect la întrebare
Digi FM
Sarmale de post ca la bunica. Rețeta simplă care iese perfect de fiecare dată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză la CFR Cluj
Pro FM
Enrique Iglesias a topit inimile fanilor cu noua imagine în care apar cei patru copii ai săi: „Familia”. Anna...
Film Now
Uma Thurman dezvăluie de ce a ales să nu se mute la Hollywood: „Cred că este păcat, întotdeauna mi-am dorit...
Adevarul
Ucraina a dezvoltat o dronă kamikaze cu o rază de acțiune de 200 km
Newsweek
Pensionarii au pierdut 620 lei la pensie în doar 15 luni. Creșterile de la marea recalculare s-au evaporat
Digi FM
Monica Tatoiu, declarații rare despre fiul ei: „Este frumos și deștept, doar e crescut de mă-sa!” Cu ce se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele meningitei care te pot păcăli. 7 boli comune confundate cu infecția mortală care face ravagii în...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Kurt Russell a împlinit 75 de ani, iar Goldie Hawn i-a transmis cel mai dulce mesaj: De 43 de ani împreună...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit