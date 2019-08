Soţia premierului britanic Boris Johnson, cu care este în divorţ, anunţă că a învins cancerul

Marina Wheeler, soţia premierului britanic Boris Johnson cu care se află în proces de divorţ, a vorbit despre diagnosticul de cancer de col uterin pe care l-a primit din partea medicilor şi le-a implorat pe femei să-şi facă timp ca să se testeze, informează duminică The Guardian, citat de Agerpres.



Wheeler, în vârstă de 54 de ani, de profesie avocat, care s-a căsătorit cu Johnson în 1993 şi de care s-a separat în 2018, a mărturisit publicaţiei Sunday Times că a fost operată de două ori, de la aflarea diagnosticului, în mai.



Marina Wheeler, a doua soţie a lui Johnson, cu care are patru copii, a vorbit despre importanţa screeningului pentru cancer de col uterin, printre care şi testul Papanicolau, după ce, în urma unui control de rutină în ianuarie, a aflat că are cancer pentru care a fost operată în iunie şi iulie.



"Ştiu că (testele) vă pot salva viaţa. Dacă oamenii sunt dispuşi să asculte - şi par să fie - de ce să nu spunem lucrurilor pe nume? De ce să ne fie teamă? Le invit pe femei să-şi facă timp şi să se testeze", a insistat ea.



Comentând reacţia pe care a avut-o atunci când a aflat că are cancer, Wheeler a spus: "Am plecat gândindu-mă: 'E absurd. N-am timp de aşa ceva. Şi în plus am o carte de scris'".



Wheeler a adăugat că din punctul ei de vedere a învins cancerul şi a mai declarat că experienţa a făcut-o să aprecieze "valoarea incalculabilă de a-i avea aproape pe cei pe care îi iubeşti şi în care ai încredere".

