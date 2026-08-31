Spania a înregistrat 5.232 de decese asociate caniculei în această vară. Cel mai grav bilanț din ultimii 11 ani

Peste 5.200 de decese au fost atribuite temperaturilor extreme în Spania de la începutul sezonului cald din 2026, cel mai ridicat bilanț de la lansarea sistemului de monitorizare, în 2015. Vârstnicii au fost cei mai afectați, iar șase din zece victime sunt femei, potrivit Euronews.

Dintre cele 5.232 de decese asociate temperaturilor ridicate în 2026, 2.147 au fost estimate numai în luna august, potrivit datelor provizorii disponibile luni.

Sistemul de monitorizare zilnică a mortalității MoMo, administrat de Institutul de Sănătate Carlos III (ISCIII), nu contabilizează exclusiv cazurile în care căldura a fost certificată individual drept cauză a morții. Acesta realizează estimări statistice ale mortalității atribuite temperaturilor, pe baza datelor privind decesele și a efectelor temperaturilor asupra populației.

Bilanțul din 2026 le depășește deja pe cele înregistrate în cele două veri care dețineau până acum recordul mortalității asociate caniculei de la începutul monitorizării: 2022, cu 4.789 de decese, și 2023, cu 3.035.

Datele actuale acoperă perioada începută la 15 mai, când este activat anual planul național pentru combaterea efectelor temperaturilor ridicate asupra sănătății.

Bilanțul din august se apropie de record

În iulie au fost estimate 2.025 de decese asociate temperaturilor ridicate, aproape dublu față de cele 1.060 înregistrate în aceeași lună din 2025.

A fost a doua cea mai mortală lună iulie de la începutul monitorizării, după cea din 2022, când au fost estimate 2.217 decese.

În august au fost estimate până acum 2.147 de decese asociate temperaturilor ridicate, însă cifra este încă provizorie și va fi confirmată în aproximativ o săptămână.

Bilanțul se apropie de cele 2.172 de decese estimate în august 2025, care rămâne, deocamdată, cea mai mortală lună august de la începutul monitorizării, în 2015.

Peste 5.000 dintre morți aveau mai mult de 65 de ani

Efectele caniculei s-au concentrat în special în rândul persoanelor vârstnice. Dintre cele 5.232 de decese estimate în acest an, 5.048 au fost înregistrate în rândul persoanelor de peste 65 de ani.

Persoanele cu vârste de peste 85 de ani reprezintă 62% din total, cu 3.256 de decese. De asemenea, 60% dintre persoanele decedate sunt femei.

Datele vin după o vară marcată de temperaturi excepțional de ridicate. Agenția meteorologică națională a Spaniei, AEMET, arată că iulie 2026 a fost, la egalitate cu iulie 2022, cea mai călduroasă lună iulie din istoria măsurătorilor. Totodată, iunie a fost a doua cea mai călduroasă lună iunie de la începutul înregistrărilor.

Deși reprezintă un record pentru sistemul MoMo, lansat în 2015, bilanțul rămâne sub estimările din timpul valului de căldură istoric din 2003, când aproximativ 13.000 de decese din Spania au fost atribuite temperaturilor ridicate.

Criza din 2003 a determinat Ministerul Sănătății să lanseze planul pentru prevenirea efectelor caniculei asupra sănătății.

Temperaturile ridicate ar putea persista și la începutul lunii septembrie. Prognoza AEMET indică valori peste cele normale pentru această perioadă în anumite regiuni ale Spaniei, în primele zile ale lunii.

Editor : Ș.A.