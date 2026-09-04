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Spania a înregistrat cea mai ridicată temperatură din acest an: „Este un semn incontestabil că încălzirea se accelerează”

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canicula val caldura termometru
Foto: Getty Images
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Spania a înregistrat joi cea mai ridicată temperatură din luna septembrie, cu 45,7 °C măsurată în orașul El Granado, din sud-vestul țării, pe fondul unei canicule excepționale care afectează țara, potrivit Agenției Meteorologice de Stat din Spania (AEMET), relatează Euronews.

Temperatura a egalat recordul din septembrie, de 45,7 °C, înregistrat la Montoro în 2016. Ambele orașe se află în regiunea sudică a Andaluziei.

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Temperatura înregistrată joi a fost, de asemenea, cea mai ridicată din Spania de până acum în acest an, pe fondul unei călduri de vară, cu temperaturi care au depășit 40 °C, care a cuprins în această săptămână mari părți din sudul și vestul țării.

AEMET a mai anunțat joi că țara a înregistrat cea mai caldă perioadă din ianuarie până în august din istorie, „cu o diferență clară” față de următoarele patru perioade cele mai calde, toate înregistrate în ultimii patru ani.

„Este un semn incontestabil că, în Spania, încălzirea se accelerează”, a declarat agenția.

AEMET a anunțat anterior că luna iulie a fost una dintre cele mai călduroase luni înregistrate vreodată în Spania.

Căldura extremă a fost asociată cu mii de decese suplimentare pe întreg continentul, Institutul de Sănătate Publică din Spania înregistrând aproape 4.500 de decese cauzate de căldură începând cu 1 iunie.

Seceta și nivelurile scăzute ale râurilor au perturbat, de asemenea, activitatea economică, în timp ce în întreaga Europă s-au înregistrat temperaturi record.

Spania îndeamnă Comisia Europeană să facă din adaptarea la schimbările climatice o prioritate economică și de securitate esențială, susținând că Europa nu mai poate miza pe măsuri reactive, pe măsură ce fenomenele meteorologice extreme devin tot mai frecvente și mai costisitoare, potrivit unor documente consultate de sursa citată.

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Editor : A.M.G.

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