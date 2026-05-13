Spania către Trump: Nu puteți folosi bazele noastre pentru războiul cu Iranul. „Toată lumea din Europa spune exact ceea ce spunem noi”

José Manuel Albares
Ministrul spaniol de Externe José Manuel Albares. Foto: Profimedia
Tensiuni și amenințări „Toată lumea din Europa spune exact ceea ce spunem noi”

Spania nu își va abandona angajamentul față de dreptul internațional, în ciuda criticilor tot mai intense din partea Statelor Unite cu privire la refuzul său de a permite utilizarea bazelor sale aeriene pentru războiul cu Iranul, a declarat ministrul de externe José Manuel Albares pentru Politico.

„Am fost una dintre foarte puținele țări care au trimis trupe pentru a ajuta Statele Unite să devină o națiune și să obțină independența”, a spus Albares. „Vrem ca relația [cu SUA] să avanseze în același mod, dar nu vom renunța la principiile noastre.”

„Rămânem fideli valorilor noastre și apărăm interesele cetățenilor noștri. Acesta este singurul lucru care mă ghidează cu adevărat”, a adăugat el într-un interviu la Palatul Viana, reședința oficială a ministrului spaniol de externe.

Tensiuni și amenințări

Comentariile vin într-un moment de tensiune crescută între Madrid și Washington, după ce Spania a refuzat accesul avioanelor militare americane la bazele sale aeriene din cauza opoziției sale față de războiul din Iran. SUA au răspuns amenințând Spania cu un embargo comercial, retragerea trupelor și suspendarea din NATO.

Președintele Donald Trump a declarat la începutul lunii martie că guvernul spaniol „s-a comportat îngrozitor” pentru că a refuzat să permită Washingtonului să folosească bazele de la Morón și Rotafor pentru a lansa atacuri asupra Iranului, adăugând că „nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania”.

„Utilizarea acestor baze decurge dintr-un acord, un tratat între cele două țări”, a spus Albares. „Și este menționat foarte clar încă de la începutul tratatului că aceasta trebuie să respecte dreptul internațional și Carta Națiunilor Unite.”

„Acesta este un război unilateral”, a continuat Albares. „Niciunul dintre aliații [NATO] nu a fost consultat sau informat. Nu știm ce se întâmplă. Nici Spania, nici vreo altă țară. Un motiv în plus să acționăm și să apărăm interesele cetățenilor noștri.”

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat pentru POLITICO: „Președintele Trump și-a exprimat clar dezamăgirea față de NATO și de alți aliați.”

„Europa beneficiază enorm de pe urma zecilor de mii de soldați americani staționați în Europa — și totuși cererile de a folosi bazele militare pentru a apăra interesele americane au fost respinse. Președintele a restabilit efectiv poziția Americii pe scena mondială și a consolidat relațiile cu țările străine — dar, în același timp, nu va permite niciodată ca Statele Unite să fie tratate în mod nedrept și să fie exploatate de așa-numiții «aliați»”, a spus ea.

„Președintele nu va permite ca statul care sponsorizează terorismul numărul unu la nivel mondial să dețină o armă nucleară cu care să amenințe Statele Unite și lumea”, a continuat Kelly.

Spania, condusă de prim-ministrul socialist Pedro Sánchez, s-a regăsit într-o poziție de excepție în cadrul UE în ceea ce privește Orientul Mijlociu. Guvernul lui Sánchez a insistat în repetate rânduri ca UE să critice mai dur Israelul și a atacat războiul SUA-Israel împotriva Iranului.

„Toată lumea din Europa spune exact ceea ce spunem noi”

Albares a susținut că pozițiile Spaniei au devenit acum dominante în cadrul blocului.

„Este adevărat că am fost primii care am adoptat această abordare. În ceea ce privește Iranul și tot ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu”, a spus el. „Părem să fim singuri, doar la început. Câteva zile mai târziu, alții încep să spună aceleași lucruri. O lună mai târziu, toată lumea din Europa spune exact ceea ce spunem noi.

„De ce? Pentru că este ceea ce are sens pentru interesul cetățenilor noștri, cetățenii europeni, nu doar cetățenii spanioli, și pentru valorile noastre, valorile europene.”

El a afirmat că UE se află la un moment de cotitură, susținând că trebuie să devină mai independentă pe măsură ce instabilitatea globală se adâncește și politica externă transatlantică devine tot mai imprevizibilă.

„Este timpul pentru suveranitatea și independența europeană”, a spus Albares. „Este o chestiune existențială pentru noi și, de asemenea, pentru milioane de oameni din întreaga lume.”

Ministrul spaniol de externe a solicitat UE să-și dezvolte propria armată. „Avem nevoie de o armată, de o capacitate comună de apărare”, a spus Albares, adăugând că acest lucru nu ar trebui privit ca o subminare a NATO.

„Statele Unite și-au întărit armata din ce în ce mai mult și nimeni nu crede că acest lucru slăbește NATO”, a spus el.

Editor : Sebastian Eduard

