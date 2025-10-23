Spania încearcă să-l îmbuneze pe Donald Trump și anunță că va cumpăra arme din SUA pentru Ucraina

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a confirmat joi că Spania se va alătura programului NATO de achiziţionare de arme americane destinate Ucrainei.

Sanchez a anunţat această decizie în declaraţii făcute reporterilor la sosirea sa la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, care include pe agendă o analiză a situaţiei din Ucraina.

Şeful executivului spaniol a informat că, în conversaţia telefonică de marţi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, i-a transmis liderului de la Kiev decizia Spaniei de a se alătura programului alianţei în cadrul aşa-numitei Liste de cerinţe prioritare pentru Ucraina (PURL). Şi ministrul apărării spaniol, Margarita Robles, ridicase posibilitatea aderării Spaniei la acest program, în urmă cu câteva zile.

Confirmarea a venit de la Sanchez, care a explicat că, după ce NATO a lansat această propunere în urmă cu câteva săptămâni, guvernul a studiat-o şi a analizat achiziţiile comune care ar putea fi făcute.

El a subliniat că această decizie a fost luată deoarece Spania este o ţară angajată faţă de alianţa atlantică şi, de asemenea, în favoarea apărării Ucrainei.

Sanchez a subliniat, de asemenea, sprijinul pe care Spania îl oferă şi va continua să-l ofere Ucrainei sub formă de ajutor umanitar, precum şi alte forme de asistenţă, inclusiv livrarea de generatoare pentru a face faţă penelor de curent din multe oraşe în mijlocul iernii, din cauza atacurilor ruse, informează EFE, potrivit Agerpres.

Premierul spaniol a discutat toate aceste aspecte cu Zelenski marţi, într-o conversaţie telefonică, la finalul căreia a oferit garanţii potrivit cărora Spania va continua să sprijine Ucraina până la atingerea unei păci juste şi durabile.

"Vom continua să oferim ajutor în coordonare cu Ucraina pentru a ne asigura că este exact ceea ce are nevoie (Ucraina) în orice moment", a declarat prim-ministrul spaniol.

Înainte de această conversaţie, Sanchez semnase o declaraţie cu Zelenski şi alţi lideri europeni, de susţinere a poziţiei Statelor Unite în favoarea unui armistiţiu imediat în Ucraina.

Sanchez îi răspunde lui Trump: Preşedintele american ştie că Spania îşi îndeplineşte obligaţiile faţă de NATO

În altă ordine de idei, Sanchez a răspuns la cel mai recent comentariu al preşedintelui american Donald Trump privind cheltuielile pentru apărare ale Spaniei în cadrul NATO. Şeful guvernului de la Madrid a insistat că Trump ştie că Spania nu doar că îşi îndeplineşte obligaţiile şi capabilităţile actuale, ci şi pe cele "nerespectate" de foştii lideri ai Partidului Popular spaniol, în prezent în opoziţie.

Miercuri, în cea mai recentă critică a sa pe acest subiect, Donald Trump a acuzat Spania că nu este un "jucător de echipă" pentru că reprezintă excepţia în ceea ce priveşte angajamentul de a aloca 5% din PIB pentru cheltuieli de apărare, la fel ca restul membrilor NATO.

În replică, prim-ministrul spaniol a reamintit că Partidul Popular (PP) s-a angajat în 2014 să aloce 2% din PIB cheltuielilor pentru apărare, iar când Sanchez a venit la putere în 2018, a găsit "o Spanie care a alocat doar 0,9% din PIB bugetului său pentru apărare".

Premierul socialist a insistat că Spania este o ţară "de încredere" care îşi îndeplineşte angajamentele, dar a recunoscut că acordul la care s-a ajuns la ultimul summit NATO de la Haga s-a referit la capabilităţi.

Şi aceasta este "cu adevărat ceea ce este important", a subliniat el: ce capabilităţi sunt necesare pentru a aborda provocările comune ale NATO. "Aceasta este filosofia noastră şi cred că este şi filosofia alianţei", a insistat Sanchez.

