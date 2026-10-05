Spania este afectată de unul dintre cele mai severe episoade de ploi torențiale din ultimii ani, cu cele mai grave efecte în Catalonia. În zona Barcelonei și în mai multe localități din nord-estul regiunii au fost înregistrate cantități de peste 200 de litri de apă pe metru pătrat, iar râurile au atins niveluri extrem de ridicate. Două persoane au murit, iar una este dată dispărută. Pompierii au răspuns la peste 1.500 de apeluri, în timp ce autoritățile au cerut populației să evite deplasările și să rămână în locuințe, anunță Euronews.

Inundații de o asemenea amploare sunt extrem de rare. Asta s-a întâmplat în regiunea Barcelonei, unde cantitățile de precipitații au fost impresionante.

În mai multe zone au fost înregistrate peste 200 de litri de apă pe metru pătrat. La Granollers s-au acumulat aproximativ 248 de litri pe metru pătrat, iar la Mataró, 244 de litri. În Barcelona, observatorul din cartierul Raval a înregistrat aproximativ 190 de litri pe metru pătrat.

În unele zone, apa a inundat străzile și locuințele, iar oamenii au fost nevoiți să se refugieze la etajele superioare ale clădirilor.

Episodul a provocat două decese, iar o altă persoană este dată dispărută în urma ploilor torențiale care au afectat o mare parte din Catalonia. Pompierii au răspuns la peste 1.500 de apeluri, intervenind în numeroase situații în care oamenii au rămas blocați în mașini sau în locuințe inundate.

Pompierii au intervenit în mii de cazuri pentru a salva persoane surprinse de ape. Autoritățile le-au cerut locuitorilor să evite deplasările care nu sunt urgente și au anulat numeroase evenimente publice.

În unele zone, drumurile au fost inundate, traficul feroviar a fost suspendat, iar aeroportul din Barcelona a fost afectat de furtunile puternice. Mai multe evenimente sportive și culturale au fost, de asemenea, anulate.

„Asta s-a întâmplat în 1986 și în 1993, când râul a ieșit puțin din matcă, dar doar într-o mică măsură. Ceea ce vedem acum aici, cu mașinile acestea, s-a întâmplat foarte rar...”, s-a plâns un localnic.

Alertă la granița cu Franța

Risc crescut a fost și la granița cu Franța, în provincia Girona. Aici, autoritățile le-au trimis locuitorilor mesaje de avertizare pe telefoanele mobile și le-au cerut să se adăpostească în case.

Ploile torențiale au afectat puternic și localitățile din nordul Cataloniei, iar râurile și cursurile de apă au crescut rapid. În unele puncte au fost depășite pragurile de pericol, iar autoritățile au emis avertizări privind riscul de inundații.

Râul Besòs a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri de debit din ultimele decenii. La Santa Coloma de Gramenet, debitul a ajuns la aproximativ 936 de metri cubi pe secundă, mult peste pragul considerat de maximă siguranță, iar parcul fluvial a fost complet inundat.

În unele localități din provincia Girona, situația a devenit atât de gravă încât au fost afectate inclusiv spitale și infrastructura rutieră. La Blanes, de exemplu, apa a pătruns în zona de la parter a unui spital, iar pacienții au fost mutați la etajele superioare.

Două persoane au murit în urma fenomenelor extreme din Catalonia, iar o a treia este căutată de echipele de intervenție.

Una dintre victime este un bărbat care a murit la Tordera, după ce un zid s-a prăbușit peste el într-un camping. Cea de-a doua victimă a fost găsită într-un garaj inundat din Montornes del Valles. În același timp, echipele de salvare continuă căutările pentru o persoană care ar fi fost luată de ape în zona Pineda de Mar.

Autoritățile au emis alerte succesive și au recomandat populației să nu se deplaseze în zonele afectate de inundații. În unele localități, locuitorilor li s-a cerut să rămână în case, pe măsură ce râurile și pâraiele continuau să crească.

Un episod meteorologic excepțional

Episodul de vreme severă este asociat cu un sistem convectiv de mezoscală format în zona Mediteranei, care a favorizat dezvoltarea unor furtuni foarte puternice și a unor cantități excepționale de precipitații într-un interval scurt. Serviciul Meteorologic al Cataloniei a descris episodul drept unul fără precedent prin amploarea și intensitatea precipitațiilor.

Barcelona și zona metropolitană au avut una dintre cele mai ploioase zile din ultimele două decenii. În mai multe puncte din regiune au fost depășite praguri de precipitații care, în mod normal, sunt asociate unor evenimente extrem de rare.

Inițial au existat avertizări privind posibilitatea formării unui așa-numit „mini-uragan mediteranean”, însă specialiștii au precizat că termenul nu descrie un uragan tropical propriu-zis, ci un sistem atmosferic convectiv foarte intens. În cele din urmă, fenomenul descris drept „medicane” nu s-a format, însă ploile au rămas extrem de abundente.

Ploile torențiale sunt asociate cu o combinație de instabilitate atmosferică, aer rece și umiditate ridicată provenită din Marea Mediterană. Aceste condiții au favorizat dezvoltarea unor celule de furtună capabile să producă într-un timp foarte scurt cantități uriașe de apă.

Deși intensitatea precipitațiilor a început să scadă în unele zone, autoritățile au menținut avertizările în special pentru Girona și alte regiuni din nord-estul Cataloniei. Riscul de viituri rapide și de noi inundații rămâne ridicat în zonele vulnerabile, iar autoritățile le-au cerut oamenilor să respecte în continuare recomandările serviciilor de urgență.

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Editor : C.A.