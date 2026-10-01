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Video Spania, lovită de ploi torențiale și inundații puternice. Alertă roșie în mai multe regiuni

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Residents of San Martín del Tesorillo evicted by the rains return to their homes
Inundații puternice în Spania, în urma unei furtuni. Sursa: Profimedia
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Din articol
Catalonia, printre regiunile cel mai grav afectate Avertizări în mai multe regiuni Vremea severă va continua

Spania este afectată de un episod de vreme extremă, cu ploi torențiale, furtuni violente și inundații. Barcelona a fost lovită de precipitații abundente, care au inundat străzi și au perturbat transportul aerian și feroviar. În nouă regiuni au fost emise avertizări meteorologice, iar autoritățile se tem de noi viituri în următoarele zile, anunță Reuters.

Barcelona s-a numărat printre cele mai afectate zone. O ploaie torențială a transformat străzile orașului în adevărate râuri, iar turiștii și localnicii au fost surprinși de cantitățile mari de apă.

Peste 100 de zboruri au fost anulate pe Aeroportul Barcelona-El Prat după ce o furtună puternică a lovit zona de coastă a orașului.

Imagini surprinse în timpul furtunii au arătat călători confruntându-se cu acumulările de apă dintr-una dintre stațiile de metrou din Barcelona. Inundațiile au afectat, de asemenea, mai multe segmente ale rețelei de transport, unele dintre acestea fiind închise temporar.

Pe străzile inundate, torente de apă noroioasă au transformat drumurile în adevărate râuri și au afectat mai multe cartiere.

Catalonia, printre regiunile cel mai grav afectate

Nord-estul și nord-vestul Spaniei au fost printre zonele cele mai afectate de vremea severă. Și alte regiuni au fost vizate de avertizări, inclusiv Extremadura, în centrul-vestul țării.

În Catalonia, cantitățile de precipitații ar putea depăși 180 de litri pe metru pătrat în doar trei ore. Experții meteorologi avertizează că, în anumite zone, ar putea cădea peste 40 de litri de apă pe metru pătrat în numai 30 de minute.

Situația este deosebit de severă în Alt Penedes, unde au fost deja înregistrate cantități de peste 100 de litri pe metru pătrat.

Serviciul meteorologic Meteocat a ridicat marți după-amiază nivelul de alertă pentru regiune la cel mai înalt nivel. Avertizările vizează inclusiv riscul de tornade și rafale violente de vânt, care ar putea depăși 90 de kilometri pe oră.

Autoritățile locale din Catalonia au emis, de asemenea, avertizări privind grindina de mari dimensiuni și rafalele puternice de vânt. Locuitorii au fost sfătuiți să evite apropierea de pâraie, râuri și zonele joase.

„Ploile ar putea provoca creșteri bruște ale nivelului râurilor și pâraielor din regiunea Alt Penedes și din localitățile învecinate. Nu vă apropiați de pâraie, râpe sau zone joase și nu le traversați”, au transmis autoritățile.

Avertizări în mai multe regiuni

În total, în nouă regiuni au fost emise avertizări meteorologice, iar populația este îndemnată să manifeste prudență sporită.

În estul Spaniei, mai multe regiuni de coastă sunt afectate de ploi torențiale și averse persistente. În nord-vest, vremea severă a ajuns și în Galicia, regiune situată în nord-vestul țării, la granița cu Portugalia.

În provincia A Coruña a fost activată o alertă portocalie din cauza unor cantități de precipitații care ar putea ajunge la 80 de litri pe metru pătrat în 12 ore.

Pentru provinciile Barcelona, Girona, Lleida și Tarragona este în vigoare o alertă galbenă din cauza ploilor, furtunilor și rafalelor puternice de vânt.

Și în Asturias a fost emisă o alertă galbenă pentru vânt, cu rafale care ar putea ajunge la 90 de kilometri pe oră.

În Cantabria este, de asemenea, în vigoare o alertă galbenă pentru vânt, cu rafale de până la 80 de kilometri pe oră.

Vremea severă va continua

Aversele au început să se intensifice încă de luni, în special în nordul Extremadurei, iar meteorologii avertizează că episodul de vreme severă nu se încheie aici.

Autoritățile se tem în special de inundații fulgerătoare și de creșteri rapide ale nivelului râurilor și pâraielor, în condițiile în care solul nu poate absorbi rapid cantitățile mari de apă.

Potrivit prognozelor, vremea extremă va continua și în zilele următoare, iar autoritățile recomandă populației să urmărească avertizările meteorologice și să evite deplasările în zonele expuse inundațiilor.

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Editor : C.A.

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