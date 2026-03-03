Live TV

Spania, Polonia și Marea Britanie organizează zboruri pentru evacuarea cetățenilor lor din Orientul Mijlociu

Middle,East,Physical,Map
Hartă a Orientului Mijlociu Foto: Shutterstock

Mai multe ţări europene organizează primele zboruri de evacuare pentru cetăţenii lor din Orientul Mijlociu, în urma escaladării regionale a conflictului din Iran, anunță dpa, potrivit Agerpres.

Ministrul spaniol de externe Jose Manuel Albares a anunţat că 175 de cetăţeni ai ţării sale au decolat din Abu Dhabi cu o cursă programată şi sunt pe drum către Madrid. Alte zboruri sunt planificate pentru accelerarea plecărilor, în special din Emiratele Arabe Unite, unde trăiesc circa 13.000 de spanioli. Potrivit estimărilor autorităţilor din Spania, în întreaga regiune de conflict sunt 30.000 de cetăţeni ai ţării.

Albares a descris drept „cea mai dificilă” situaţia din Iran, unde încă se mai află 150 de spanioli.

Şi guvernul britanic organizează o cursă charter cu plecare de la Muscat, din Oman, în zilele următoare, a declarat în parlamentul de la Londra secretarul de stat Yvette Cooper. Ea a precizat că 130.000 de cetăţeni britanici din Orientul Mijlociu se înregistraseră până marţi dimineaţa la Foreign Office, ministerul de externe al Regatului Unit.

Premierul polonez Donald Tusk a anunţat de asemenea că ţara sa pregăteşte o operaţiune de evacuare a cetăţenilor din regiune. El a ordona anularea oricăror altor zboruri ale aeronavelor guvernamentale ale Poloniei, astfel încât să fie disponibile imediat ce apare o ocazie favorabilă. Potrivit şefului guvernului de la Varşovia, în Emiratele Arabe Unite se află circa 14.000 de cetăţeni polonezi.

Comisia Europeană ajută la evacuarea cetățenilor din țările membre blocați în Orientul Mijlociu. Care e mecanismul și cât plătește UE

