Spania se confruntă cu cea mai agresivă epidemie de gripă din ultimii 15 ani. Masca redevine obligatorie în unele zone

gripa spania
Spania se confruntă cu cea mai agresivă epidemie de gripă din ultimii 15 ani.

Spania se confruntă cu cea mai agresivă epidemie de gripă din ultimii 15 ani. Numărul îmbolnăvirilor se triplează de la o săptămână la alta și multe spitale spun că nu mai fac față. Cea mai gravă situație este în marile orașe. Barcelona a intrat în stare de alertă și a impus măsuri similare cu cele din perioada pandemiei de COVID.

Alin Petrică, corespondent Digi24: Cea mai gravă situație este în Catalonia. Acolo incidența este de 419 cazuri la suta de mii de locuitori, o incidență care este de 10 ori mai mare decât era acum 2 săptămâni. Este o creștere accelerată a numărului îmbolnăvirilor, care se observă și la nivel național pentru că toate marile orașe se confruntă cu această problemă. Sunt imagini filmate de pacienți și de membrii familiilor acestora care arată cât de gravă este situația și cât de mare este presiunea pe spitale. Sunt paturi improvizate pe holurile acestora și în alte încăperi pentru a putea interna și trata pacienții.

Catalonia a decis impunerea stării de alertă din cauza incidenței foarte mari. Asta înseamnă, în primul rând, obligativitatea purtării măștii de protecție în interiorul spitalelor, în centrele de bătrâni și în alte locuri unde sunt persoane vulnerabile. Și alte comunități se gândesc să impună aceste restricții.

Potrivit specialiștilor, îmbolnăvirile sunt provocate de o mutație a virusului gripal, care afectează în special persoanele tinere, cei mai afectați fiind copiii cu vârste între 1 și 5 ani. printre simptome se numără stare generală proastă, dureri musculare și dureri în gât, tuse, stare de vomă și febră.

Este cea mai gravă epidemie de gripă din ultimii 15 ani, spun specialiștii.

