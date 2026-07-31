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Galerie Foto Spania trimite trupe în Ceuta, frontiera e „în colaps total”. Controalele la graniță au cedat, mii de migranţi au intrat în enclavă

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Ceuta
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia
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Din articol
Decizia Curții Supreme Italia ia în calcul măsuri extraordinare Dispută diplomatică între Spania şi Italia Situaţia rămâne tensionată

Spania trimite trupe pentru întărirea securităţii în enclava sa nord-africană Ceuta, după ce mii de migranţi au înotat joi din Maroc către acest teritoriu, informează BBC. Presa spaniolă estimează că între 2.000 şi 3.000 de persoane au intrat joi în Ceuta, însă Garda Civilă nu a confirmat oficial aceste cifre.

Cel puţin 15 persoane s-au înecat încercând să ajungă în Ceuta. Autorităţile locale solicitaseră deja sprijinul Guvernului de la Madrid, pe fondul creşterii numărului de tentative de trecere a frontierei, însă joi s-au produs scene haotice, după ce controalele de la graniţă au cedat aparent sub presiunea afluxului de migranţi.

Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia
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Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia | Poza 1 din 12
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia | Poza 2 din 12
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia | Poza 3 din 12
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia | Poza 4 din 12
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia | Poza 5 din 12
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia | Poza 6 din 12
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia | Poza 7 din 12
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia | Poza 8 din 12
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia | Poza 9 din 12
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia | Poza 10 din 12
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia | Poza 11 din 12
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia | Poza 12 din 12
Scene de haos la frontiera din Ceuta: mii de persoane încearcă să pătrundă pe teritoriul spaniol, în timp ce controalele cedează. Foto: Profimedia
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Decizia Curții Supreme

La începutul acestei luni, Curtea Supremă a Spaniei a decis că migranţii interceptaţi pe mare în timp ce încearcă să ajungă în Ceuta sau în cealaltă enclavă spaniolă, Melilla, nu mai pot fi returnaţi imediat în Maroc.

Ministerul spaniol de Interne a acuzat reţelele de trafic de persoane că exploatează această hotărâre pentru a „încuraja fluxul de migranţi fără documente”.

„Forţele armate vor sprijini Garda Civilă în exercitarea atribuţiilor sale şi vor îndeplini orice alte misiuni necesare pentru menţinerea securităţii în oraşul Ceuta”, a transmis ministerul.

Situată pe coasta de nord a Marocului, Ceuta este despărţită de Spania continentală de Strâmtoarea Gibraltar şi reprezintă de mult timp unul dintre principalele puncte de acces spre Europa pentru migranţi.

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Italia ia în calcul măsuri extraordinare

Incidentul a determinat guvernul italian să anunţe că analizează adoptarea unor „măsuri extraordinare”, inclusiv suspendarea aplicării acordului Schengen în relaţia cu Spania.

Numărul migranţilor care încercau să ajungă în Ceuta crescuse de mai multe zile.

Joi, mii de persoane au coborât pe taluzurile de beton până în mare şi au înotat în jurul digului care marchează frontiera.

Pe partea spaniolă, plajele s-au umplut rapid de colaci gonflabili şi labe de înot. În timp ce unii migranţi îşi sărbătoreau sosirea, peste o duzină şi-au pierdut viaţa în încercarea de a ajunge pe teritoriul spaniol.

Nu este clar ce a provocat acest val de treceri ilegale din Maroc şi nici cât de ferm au încercat autorităţile marocane să îl împiedice. La un moment dat, un oficial spaniol a declarat că frontiera era „în colaps total”.

Premierul spaniol Pedro Sánchez urmează să viziteze Ceuta vineri şi a promis că situaţia va reveni la normal cât mai curând.

Centrele de primire a migranţilor sunt suprasolicitate, iar autorităţile locale acuză guvernul de la Madrid că a reacţionat prea lent.

Preşedintele administraţiei din Ceuta, Juan Jesús Vivas, a declarat că afluxul de migranţi depăşeşte capacitatea autorităţilor locale şi a cerut intervenţia rapidă a guvernului central.

Dispută diplomatică între Spania şi Italia

Situaţia a provocat şi un schimb de replici între Madrid şi Roma.

Premierul italian Giorgia Meloni a afirmat că analizează suspendarea aplicării acordului Schengen în relaţia cu Spania.

Într-o postare pe platforma X, Meloni a scris că imaginile din Ceuta sunt „şocante” şi demonstrează că „imigraţia ilegală necontrolată reprezintă o ameninţare concretă la adresa securităţii frontierelor Europei”.

Declaraţiile sale au reluat poziţia exprimată anterior de ministrul italian de Externe, Antonio Tajani.

Totuşi, experţii consideră că o astfel de măsură ar fi dificil de pus în aplicare.

Ministrul spaniol de Externe, José Luis Albares, l-a acuzat pe Tajani că instrumentalizează imigraţia în scopuri politice.

El a calificat declaraţiile oficialului italian drept „nepotrivite” pentru „o ţară parteneră şi prietenă, de la care aşteptăm solidaritate europeană, nu demagogie partizană”.

Spaţiul Schengen reuneşte 29 de state europene care au eliminat controalele la frontierele comune.

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Situaţia rămâne tensionată

Nu este clar câţi migranţi au trecut efectiv frontiera. Presa spaniolă estimează că între 2.000 şi 3.000 de persoane au intrat joi în Ceuta, însă Garda Civilă nu a confirmat oficial aceste cifre.

Pe fondul tensiunilor crescânde, au apărut informaţii neconfirmate privind confruntări izbucnite joi seară.

La Fnideq, oraş marocan aflat în apropierea frontierei cu Ceuta, autorităţile marocane au folosit tunuri cu apă pentru a împiedica migranţii să ajungă la graniţă, au declarat martori pentru Reuters.

În Melilla, cealaltă enclavă spaniolă din nordul Africii, imagini difuzate de presa locală şi de organizaţii pentru drepturile omului par să arate ciocniri la punctul de trecere a frontierei Beni Ansar.

Actualul val de migranţi aminteşte de criza din mai 2021, când aproximativ 8.000 de persoane au intrat în Ceuta în doar câteva zile, agravând tensiunile diplomatice dintre Spania şi Maroc.

Ceuta şi Melilla reprezintă singurele frontiere terestre ale Uniunii Europene cu Africa.

În ultimii ani, autorităţile spaniole au întărit securitatea în cele două enclave prin intensificarea supravegherii, consolidarea gardurilor de frontieră şi îmbunătăţirea cooperării cu Marocul, însă tentativele de trecere ilegală continuă.

Editor : Sebastian Eduard

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