Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat pe X că guvernul său are de gând să propună eliminarea schimbării orei în UE. Într-un videoclip postat pe platforma socială, Sanchez a susținut că „schimbarea orei de două ori pe an nu mai are sens”, întrucât „nu contribuie la economisirea energiei și are un impact negativ asupra sănătății și vieții oamenilor”.

Sánchez a spus că propunerea sa, pe care o va prezenta luni, este de a pune capăt acestei practici în 2026, relatează SUR in English.

„Schimbarea orei de două ori pe an nu mai are sens. Abia dacă ajută la economisirea energiei și are un impact negativ asupra sănătății și vieții oamenilor.

Din acest motiv, astăzi Guvernul Spaniei va propune UE să pună capăt schimbărilor sezoniere de oră în cadrul Consiliului Energiei și va solicita punerea în funcțiune a mecanismului de revizuire competent”, se arată în postarea de pe X a premierului spaniol.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În această săptămână se va trece la ora de iarnă, când ceasurile se vor da înapoi cu o oră. Cu toate acestea, premierul spaniol a declarat că nu vede rostul schimbării orei.

„În toate sondajele, majoritatea oamenilor din Spania și Europa s-au declarat împotriva schimbării orei”, a afirmat premierul.

Sánchez și-a susținut propunerea cu argumente științifice, afirmând că schimbarea orei nu contribuie la economisirea energiei. În plus, conform spuselor sale, „știința ne spune că aceasta perturbă ritmurile biologice de două ori pe an”.

Propunerea prim-ministrului Sánchez nu vine din senin. Luni, el intenționează să le reamintească celorlalți lideri europeni că, în urmă cu șase ani, au votat pentru a pune capăt schimbării orei.

Amintim că, în România, trecerea la ora de iarnă are loc în fiecare an în ultima duminică din octombrie. În 2025, acest lucru se va întâmpla în noaptea de 25 spre 26 octombrie, când ceasurile se dau înapoi cu o oră. Astfel, ora 04:00 dimineața devine ora 03:00.

Editor : A.M.G.