Spionaj pentru China la Bruxelles: un ofițer al serviciilor de securitate belgiene, pus sub acuzare

Un ofițer al serviciilor de securitate belgiene a fost arestat și pus sub acuzare pentru spionaj în favoarea Chinei. Potrivit Politico, bărbatul a fost recrutat pentru accesul său la cercurile diplomatice internaționale din Bruxelles, oraș care găzduiește instituțiile UE, sediul NATO, peste 100 de organizații internaționale și 300 de misiuni diplomatice.

El a fost reținut joi, iar locuința i-a fost percheziționată în aceeași zi. Ulterior, un judecător de instrucție a dispus eliberarea sa sub condiții stricte.

Potrivit unei surse citate de Politico, acuzațiile privesc spionajul în favoarea Chinei. Bărbatul, al cărui rol exact în cadrul aparatului național de securitate al Belgiei nu a fost făcut public, ar fi fost recrutat pentru accesul său la cercurile diplomatice internaționale din Bruxelles.

Capitala Belgiei găzduiește numeroase instituții ale Uniunii Europene, sediul NATO, aproximativ 100 de organizații internaționale și 300 de misiuni diplomatice străine.

Arestarea survine pe fondul presiunilor crescânde asupra agențiilor de securitate belgiene.

În februarie, publicația Le Soir a dezvăluit că hackeri chinezi au reușit să infiltreze sistemele de securitate ale statului între 2021 și 2023, într-un incident considerat cea mai mare breșă de date din istoria serviciilor belgiene.

