Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă

Paris, France - 23 June 2018: Eiffel Tower from Trocadero with many tourists in the foreground
La Paris a început unul dintre cele mai ample și complexe procese penale din Franța, în cadrul căruia sunt judecate 22 de persoane pentru crimă, tentativă de omor și conducerea unei vaste rețele de asasini plătiți. Procesul Athanor îi implică pe foști ofițeri de informații, soldați și oameni de afaceri și are legături cu o lojă masonică.

Cazul a început pe 24 iulie 2020, când un locuitor din Créteil a sunat la poliție pentru a semnala prezența a doi bărbați suspecți care se furișau în jurul casei vecinului său.

Polițiștii de patrulă i-au verificat pe cei doi tineri care așteptau într-o mașină din apropiere: aveau o armă încărcată, foloseau plăcuțe de înmatriculare false și au oferit o explicație care, la prima vedere, părea complet neverosimilă.

Aceștia au susținut că acționau în numele statului francez și că Marie-Hélène Dini, coach în afaceri care locuiește alături, era de fapt un agent Mossad pe care trebuiau să-l elimine. Abia atunci a devenit clar pentru poliție că cazul era mult mai complex decât părea la prima vedere,  scrie Index.

Cei doi bărbați, Pierre Bourdin și Carl Esnault, erau soldați ai Centrului de instruire pentru parașutiști al Serviciului General de Informații Externe al Franței (DGSE). Nu erau amatori sau indivizi cu probleme mintale, ci asasini antrenați, convinși că îndeplineau un ordin oficial al statului.

Realitatea era însă cu totul alta: nu statul se afla în spatele planului, ci un coach de afaceri în vârstă de 69 de ani, care era totodată șeful unei loji masonice și dorea să ia măsuri împotriva rivalului său în afaceri. Prețul contractului era de 70.000 de euro – inclusiv TVA.

Liderul organizației criminale, Jean-Luc Bagur, este colecționar de arme și „Maestru Venerabil” al lojei masonice Athanor din Puteaux. Numele lojei provine din lumea alchimiei și este un simbol al transformării interioare – iar una dintre întrebările centrale ale procesului este tocmai modul în care această comunitate a putut deveni intermediarul unei rețele de asasini.

Loja Athanor aparținea Grande Loge de l'Alliance Maçonnique Française, o organizație înființată în 2012, și, deși număra doar aproximativ douăzeci de membri, componența sa era deosebit de remarcabilă: era formată din ofițeri de informații, polițiști, soldați, oameni de afaceri și alți profesioniști care se cunoșteau între ei ca „frați”.

Potrivit acuzării, rețeaua era organizată: ordinele erau transmise prin intermediul lui Frédéric Vaglio către Daniel Beaulieu, un ofițer de informații pensionat care era responsabil de coordonarea operațiunilor și de recrutarea persoanelor. Executarea era condusă în mare parte de Sébastien Leroy, un fost soldat care nu era membru al lojei și care a recunoscut că a participat la acțiunile violente. El susține că Beaulieu l-a atras promițându-i o carieră fictivă în domeniul informațiilor.

Beaulieu a încercat să se sinucidă la momentul arestării, dar a supraviețuit; însă, de atunci, starea sa de sănătate s-a deteriorat, astfel încât este discutabil cât de activ va putea participa la propriul proces.

