Video Stare de urgență în Bulgaria, unde inundațiile au făcut prăpăd. Sat de vacanță din Burgas distrus de puhoaie, râuri de noroi pe străzi

Data publicării:
inundatii in grecia
Inundații puternice în Bulgaria. FOTO: Profimedia Images

Autoritățile bulgare au instituit starea de urgență din cauza ploilor torențiale. O stațiune din districtul Burgas este complet inundată, apa intrând în curțile și locuințele oamenilor. De asemenea, un pod aflat în regiune a fost distrus de puhoaie, după ce peste 100 de litri pe metru pătrat s-au acumulat în ultimele 12 ore, anunță Digi24.

Autoritățile bulgare au început evacuarea stațiunii turistice Elenite, pe coasta de sud a țării, în condițiile în care furtuni violente continuă să lovească regiunea. Localnicii și turiștii au fost instruiți să se deplaseze imediat către zone mai înalte, peste zece echipe de pompieri fiind prezente la fața locului pentru a gestiona situația. Administrația regională din Burgas monitorizează îndeaproape evoluția situației, a anunțat Novinite.

Străzile sunt inundate, mașinile au fost luate de ape și, de asemenea, sunt zeci de locuințe inundate.

La orele dimineții s-a produs și o trombă marină, iar mai multe localități din apropiere au fost evacuate. 

Totodată, sunt probleme și cu alimentarea energiei electrice, mai multe poduri sunt închise și mai multe drumuri au devenit impracticabile.

Primarul din Burgas a declarat stare de urgență parțială până în data de 6 octombrie. Bulgaria se află sub incidența unui cod portocaliu de vânt puternic, ploi abundente și de ninsoare în zona de munte.

