Starmer vrea să limiteze rolului Parlamentului în adoptarea unor reguli UE. „Se vor auzi acuzații de trădare” (The Guardian)

Britain's Prime Minister Keir Starmer
Foto: Keir Starmer, premierul britanic / Sursa foto: Profimedia Images
Puteri extinse pentru guvern Parlamentul, rol limitat Argumentele guvernului Context politic tensionat

Guvernul britanic condus de Keir Starmer pregătește o schimbare majoră în relația cu Uniunea Europeană, printr-un proiect de lege care ar permite adoptarea unor reguli ale pieței unice fără un vot parlamentar complet de fiecare dată. Planul, care vizează așa-numita „aliniere dinamică” în domenii precum comerțul cu alimente, emisiile sau industria auto, riscă să declanșeze un conflict politic la Londra, criticii avertizând asupra unei posibile „integrări pe ascuns” în regulile UE, scrie The Guardian.

Într-o evoluție majoră în demersul premierului de a apropia din nou Marea Britanie de Europa după războiul cu Iranul, The Guardian scrie că miniștrii sunt pregătiți să înfrunte opoziția față de așa-numita „aliniere dinamică” cu UE, inclusă într-un proiect de lege de resetare a relațiilor UE–Marea Britanie, criticat de unii drept „trădare”.

După săptămâni de conflict între SUA și Iran, care au scos la iveală fragilitatea relației speciale dintre Londra și Washington, miniștrii susțin că măsura ar putea aduce miliarde de lire economiei britanice, ar tempera costurile conflictului și ar stimula productivitatea.

Puteri extinse pentru guvern

Proiectul de lege, care va pune în aplicare acordul comercial privind produsele alimentare și băuturile cu UE, va include prevederi ce permit guvernului să se alinieze dinamic la regulile europene în domeniile deja convenite. În plus, ar permite adoptarea rapidă a noilor reguli ale pieței unice, dacă acestea sunt considerate în interes național, fără o analiză parlamentară completă de fiecare dată.

Acest lucru ar fi posibil prin așa-numitele „puteri Henry VIII”, inspirate dintr-o lege din 1539 care îi permitea monarhului să guverneze prin decret. Acestea oferă miniștrilor posibilitatea de a adopta legislație secundară fără o examinare completă în parlament.

Legea va permite intrarea în vigoare a acordurilor privind alimentele, băuturile și schema de comercializare a emisiilor și ar deschide calea pentru aplicarea viitoarelor modificări ale regulilor UE în aceste domenii.

Totodată, dacă proiectul – așteptat înainte de vară – va fi adoptat, negociatorii ar putea încerca să aplice reguli europene în domenii variate, de la industria auto la agricultură, prin legislație secundară.

Parlamentul, rol limitat

Parlamentul poate aproba sau respinge legislația secundară, dar nu o poate modifica, ceea ce ar însemna că deputații ar putea valida rapid noile acorduri, fără dezbateri detaliate pentru fiecare. Un eventual vot de blocare ar putea crea tensiuni cu UE și ar putea declanșa reacții de retorsiune.

O sursă a declarat: „Este clar că parlamentul va avea un rol în noile acorduri și în aplicarea noilor legi europene în baza acestora.”

Introducerea acestor puteri extinse riscă să aducă guvernul în conflict cu partidele de opoziție. Deși este puțin probabil ca proiectul să fie respins în Camera Comunelor, acesta ar putea întâmpina obstacole în Camera Lorzilor.

Miniștrii susțin că măsura va stimula comerțul fără a încălca liniile roșii privind revenirea în uniunea vamală sau în piața unică și fără a reintroduce libera circulație. Criticii avertizează însă că ar putea reprezenta o „integrare pe ascuns” în UE, fără drept de vot sau veto.

„Modificările reglementărilor din Marea Britanie ar trebui dezbătute în parlament și decise de politicieni”, a spus profesorul Anand Menon. „Realitatea este că ne angajăm să respectăm regulile UE, fie că ne convine sau nu. Pericolul este o integrare pe ascuns.”

Menon a recunoscut însă dificultatea: „Aceasta este dilema Brexitului. Schimbi controlul politic pe acces economic, fără a avea un vot la masă.”

Argumentele guvernului

Miniștrii susțin că proiectul va reduce birocrația și costurile pentru companii, facilitând implementarea rapidă a acordurilor în domenii precum alimentele, industria auto sau schimbul de informații privind securitatea și migrația. Surse afirmă că eventualele dispute vor fi soluționate de un tribunal independent, nu de o instanță a UE.

Guvernul se pregătește și pentru confruntări politice cu susținătorii unui Brexit dur. „Se vor auzi acuzații de trădare, dar toate acordurile internaționale implică reguli comune”, a declarat o sursă guvernamentală.

Aceasta a adăugat că măsura reflectă importanța relațiilor comerciale cu UE și recunoaște implicit impactul economic al Brexitului, despre care Oficiul pentru Responsabilitate Bugetară estimează că va reduce productivitatea pe termen lung cu 4% și comerțul cu 15%.

„UE este cea mai mare piață a noastră – aproape jumătate din comerțul total al Marii Britanii a fost cu UE în 2024”, a spus sursa. „Este logic să reducem barierele și costurile, fără a încălca liniile roșii.”

Context politic tensionat

Guvernul condus de Keir Starmer încearcă să îmbunătățească relațiile cu UE, principalul partener comercial al Marii Britanii, după acordul de „resetare” anunțat anul trecut. Premierul a declarat recent că Regatul Unit va căuta un parteneriat mai profund în domeniul comerțului și apărării, în contextul instabilității generate de războiul SUA–Iran.

Conservatorii au cerut ca orice acord final cu UE să fie supus unei analize parlamentare complete, în timp ce liberal-democrații vor să folosească proiectul pentru a forța o poziționare clară a parlamentarilor laburiști.

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat că detaliile legislației vor fi prezentate în curând și că parlamentul „își va îndeplini pe deplin rolul constituțional de analiză și dezbatere”.

La rândul său, Andrew Griffith, secretarul din umbră pentru afaceri, a criticat dur planul: „Reducerea parlamentului la rolul de spectator, în timp ce Bruxelles-ul stabilește regulile, este exact ceea ce britanicii au respins. Laburiștii încă luptă cu rezultatul referendumului.”

Editor : Ș.A.

Top Citite
viktor orban peter magyar
1
Alegeri în Ungaria 2026. Prezență record la vot. Secțiile din țară s-au închis. Acuzații...
iran-miting
2
Război în Orientul Mijlociu, ziua 43. Negocierile de la Islamabad se prelungesc peste...
eugen radulescu la o sedinta
3
Consilier BNR: Aveam nevoie de banii din Fondul de rezervă ca să atenuăm criza din Golf...
viktor orban peter magyar(1)
4
Rezultate alegeri în Ungaria 2026: ce arată primele date parțiale și numărătoarea în timp...
Pope Francis speaks from St. Peter's balcony (2)
5
Tensiuni între Casa Albă și Vatican. Reprezentanții Administrației Trump, „presiuni”...
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Donald Trump susține că NATO dorește să ajute la deblocarea Strâmtorii Ormuz: Marea Britanie, nominalizată
HMS Dragon
Marina britanică ar putea solicita ajutorul Franței pentru a contracara flota fantomă a Rusiei
Strategically,Important,Strait,Of,Ormuz,(hormuz),Old,Map,Fragment,Originally
Este Ormuz pentru SUA ceea ce a fost criza Suez pentru Marea Britanie în 1956? Asemănări, deosebiri și pericole pentru ordinea mondială
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
Keir Starmer suspendă planul de cedare a Insulelor Chagos după criticile lui Trump
angajat singur in birou
Un angajat din Londra căruia i s-a refuzat concediul a dat în judecată firma și a câștigat aproape jumătate de milion de euro
Recomandările redacţiei
image_1775899852295
Șoferița din Constanța prinsă cu 176 km/h care spunea că i se ardeau...
liban - atacuri israeliene
Război în Orientul Mijlociu, ziua 44. Pezeshkian: Un acord cu...
Gigi becali
Gigi Becali, prins cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera în noaptea de...
Donald Trump.
Fost director CIA cere demiterea „dezechilibratului” Donald...
Ultimele știri
Sfatul lui Răzvan Lucescu, la plecarea din țară, după ce și-a îngropat tatăl: Stați de vorbă cât mai mult cu părinții voștri
Zeci de persoane ucise în lovituri lansate de avioane militare în nord-estul Nigeriei
Alegeri Ungaria 2026. Acuzații de turism electoral din Transilvania. Un microbuz cu numere de România, filmat în circumscripție Fidesz
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Lăsată singură de familia lui". Drama trăită de Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner...
Cancan
Surpriză de proporții! Pe ce data pică Paștele în 2027
Fanatik.ro
„Mircea, ai atâtea bogății, de ce nu vrei tu să știi care e cel mai important lucru?”. Gigi Becali...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Fotbalistul din România ajuns milionar încă pe când evolua în prima ligă dezvăluie domeniul unde nu ar...
Adevărul
Cum poate fi îngenuncheat Iranul cu un simplu telefon la Beijing. Soluția generalului care a condus armata SUA
Playtech
Cum ai putea lua pensie dacă faci muncă în gospodărie. Tipurile de activități pentru care primești bani
Digi FM
Ce se face în a doua zi de Paște și ce tradiții respectă românii în Lunea Albă. Obiceiuri care se păstrează...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce imagini! Răzvan Lucescu s-a învinovățit singur și a început să plângă, la plecarea din România
Pro FM
Cum arată Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic, la aproape 50 de ani. Și-a etalat formele voluptoase...
Film Now
Dakota Johnson iubește din nou. Cine este bărbatul care a ajutat-o să treacă peste despărțirea de Chris Martin
Adevarul
Harta pascală a României: de la drobul cu porc din Banat la pasca moldovenească și preparatele orientale din...
Newsweek
Vechimea din străinătate contează la pensie. Cum să-ți crești pensia chiar dacă nu mai lucrezi în țară
Digi FM
Cine e Peter Magyar, fostul colaborator al lui Viktor Orban, devenit principalul lui adversar. A promis o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Pamela din Dallas, mai senină ca oricând. Victoria Principal are 76 de ani, o viață liniștită departe de...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...