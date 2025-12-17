Statele din formatul Ramstein au decis să aloce o sumă record Ucrainei în 2026. Pe ce vor merge banii

Live TV

Foto: Profimedia

Țările aliate ale Ucrainei, în urma celei de-a 32-a reuniuni în formatul „Ramstein”, au convenit să aloce aproximativ 20 de miliarde de euro pentru sprijinirea Kievului în 2026. Acest lucru a fost anunțat de ministrul apărării al Ucrainei, Denis Smihal, în urma reuniunii online care a avut loc pe 16 decembrie, relatează „Serviciul rus al BBC”.

Germania a promis să aloce Ucrainei 11,5 miliarde de euro în anul următor, în principal pentru sisteme de apărare aeriană, drone și proiectile de artilerie. Marea Britanie va aloca aproximativ 600 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 684 de milioane de euro, pentru consolidarea apărării aeriene ucrainene. Norvegia va acorda ajutor în valoare de aproximativ 7 miliarde de dolari (5,96 miliarde de euro), iar Țările de Jos vor aloca 700 de milioane de euro pentru drone.

O serie de state au stabilit ajutorul ca procent din PIB: Estonia, Letonia și Lituania vor sprijini Ucraina cu cel puțin 0,25% din PIB-ul lor, ceea ce va reprezenta 142 de milioane, 110 milioane și peste 220 de milioane de euro, respectiv. De asemenea, Danemarca (250 de milioane de euro), Luxemburg (100 de milioane de euro) și Canada (30 de milioane de dolari canadieni, sau aproximativ 18,5 milioane de euro) au anunțat contribuțiile lor.

Denis Smihal a declarat că, în cazul îndeplinirii tuturor obligațiilor, suma totală a sprijinului internațional acordat Ucrainei în 2025 va ajunge la 45 de miliarde de dolari, ceea ce va constitui un record de la începutul războiului pe scară largă. În același timp, el a estimat necesarul total de apărare al țării pentru 2026 la 120 de miliarde de dolari, jumătate din această sumă urmând să fie acoperită din resursele proprii ale Ucrainei, iar restul de 60 de miliarde urmând să fie asigurate de parteneri. Separat, ministrul a subliniat importanța finanțării mecanismului PURL, pentru care este nevoie de 15 miliarde de dolari (12,7 miliarde de euro).

Formatul „Ramstein” funcționează din aprilie 2022 și reunește peste 50 de state, inclusiv țările NATO și UE, coordonând ajutorul militar acordat Ucrainei. Potrivit datelor Ministerului Apărării al Ucrainei, în septembrie 2025, volumul total al ajutorului acordat Kievului de către aliați a depășit 145 de miliarde de dolari.

