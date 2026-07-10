Statele UE au fost de acord în unanimitate să deschidă o nouă fază a negocierilor de aderare pentru R. Moldova și Ucraina

Cele 27 de țări ale Uniunii Europene au convenit în unanimitate să deschidă un nou cluster (grup de capitole oficiale) de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, marcând un alt pas în drumul lor anevoios către integrarea în blocul comunitar, informează Euronews.

În timpul unei reuniuni de vineri după-amiază, ambasadorii au aprobat poziția comună de deblocare a celui de-al șaselea cluster de chestiuni, care acoperă relațiile externe. Vestea a fost confirmată de Irlanda, țara care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE.

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Ceremoniile oficiale vor avea loc separat, pe 14 iulie, la Bruxelles.

Decizia de vineri se bazează pe impulsul generat de schimbarea guvernului din Ungaria, care a pus capăt a doi ani de obstrucționare a procesului de aderare a Ucrainei.

Noul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, a ridicat veto-ul controversat la începutul lunii iunie, deschizând calea pentru inițierea primului cluster sau grup de subiecte, care abordează aspecte fundamentale.

Clusterul șase a fost considerat pe scară largă cea mai ușoară continuare a procesului, datorită domeniului său de aplicare limitat.

Decizia lasă încă patru clustere în așteptare: clusterul doi (piața internă), clusterul trei (competitivitate și creștere incluzivă), clusterul patru (agenda verde și conectivitate durabilă) și clusterul cinci (resurse, agricultură și coeziune).

Comisia Europeană consideră că atât Ucraina, cât și R. Moldova sunt pregătite din punct de vedere tehnic să le deschidă pe toate, ceea ce înseamnă că depinde de partea politică să stabilească următorii pași.

Kievul a insistat public pentru avansarea tuturor etapelor înainte de vacanța de vară, un obiectiv împărtășit de Comisie și de majoritatea statelor membre.

„Este important să menținem avântul”, a declarat un diplomat.

Însă Ungaria și-a exprimat rezerve puternice cu privire la avansarea într-un astfel de ritm, argumentând că ar fi echivalent cu o „aderare accelerată” și ar submina discuțiile de aderare cu statele din Balcanii de Vest, care au așteptat mult mai mult timp.

Acum este practic garantat că obiectivul din iulie nu va fi atins, iar clusterele rămase vor fi abordate unul câte unul începând cu luna septembrie.

Odată ce un cluster este deblocat, candidatul începe să negocieze individual capitolele sale tematice.

Editor : Ș.R.