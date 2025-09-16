Statele Unite ridică miza: Uniunea Europeană, sub presiunea lui Donald Trump pe tema petrolului rusesc

Uniunea Europeană ia în considerare sancțiuni împotriva companiilor din India și China, care facilitează comerțul cu petrol al Rusiei, ca parte a unui pachet de restricții noi, potrivit unor surse familiarizate cu acest subiect și citate de Bloomberg. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat în weekend că este pregătit să aplice sancțiuni „majore” asupra petrolului rusesc, dacă țările europene vor face același lucru. Presiunea exercitată de SUA pune însă responsabilitatea pe umerii Europei, care a amânat eliminarea treptată a gazului rusesc până după 2027 și a acordat țărilor fără ieșire la mare, precum Ungaria și Slovacia, scutiri temporare de la sancțiunile impuse petrolului rusesc.

Sancțiunile vizează comerțul cu energie, care este crucial pentru finanțarea războiului președintelui Vladimir Putin împotriva Ucrainei, și în special pe cumpărătorii din China și India.

Petrolul brut din Moscova a scăzut la aproximativ 3% anul trecut, de la 27% din importurile UE înainte de război, după ce sancțiunile au intrat în vigoare din 2022.

UE deliberează în prezent asupra celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar putea viza aproximativ șase bănci și companii energetice rusești, precum și sistemele de plăți și carduri de credit din Rusia, bursele de criptomonede și restricții suplimentare asupra comerțului cu petrol al țării, a anunțat Bloomberg.

Propunerea Statelor Unite, care a fost prezentată săptămâna trecută membrilor Grupului celor Șapte, include tarife de până la 100% pentru China și India. De asemenea, aceasta vizează companiile petroliere rusești și rețelele care permit Moscovei să transporte țiței și să obțină profit din comerț.

Oficialii G-7 lucrează la elaborarea unor măsuri în următoarele săptămâni, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru jurnaliștii americani.

Presiunea SUA ar viza în esență să adopte o poziție dură față de Rusia - lucru solicitat de Ucraina și Europa - și să alinieze UE împotriva Beijingului.

Un context tensionat

Bruxelles și capitalele europene ar putea să nu fie dornice să intensifice tensiunile cu China, având în vedere dependența blocului de vasta piață a națiunii asiatice, mai ales după ce a fost lovit de tarife pe piața americană. UE urmărește, de asemenea, să finalizeze un acord comercial cu India.

UE ar trebui, de asemenea, să găsească o modalitate de a depăși rezistența unor state membre, în special Ungaria și Slovacia, care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la costurile trecerii la surse alternative de petrol.

Uniunea Europeană ar putea lua în considerare diverse măsuri pentru a răspunde acestor îngrijorări atunci când scutirea pentru aceste țări va fi ridicată, potrivit unei alte persoane familiarizate cu problema și citată de Bloomberg.

UE a convenit la începutul acestui an să interzică importurile de produse petroliere fabricate din țiței rusesc. Aceasta ar afecta unele companii din India și Turcia, care importă cantități mari de petrol rusesc și exportă motorină și alți combustibili către blocul comunitar.

Până în prezent, Trump s-a abținut să impună sancțiuni directe Rusiei, în ciuda faptului că a depășit mai multe termene autoimpuse și a reticenței continue a lui Putin de a negocia încetarea războiului. Cu toate acestea, președintele american a dublat tarifele aplicate Indiei la 50% pentru achiziționarea continuă de petrol rusesc.

Poziție dificilă pentru Viktor Orban

Mesajul lui Trump pune pe o poziție deosebit de dificilă pe aliatul ideologic al președintelui american, Viktor Orban, arată Bloomberg. Liderul maghiar a dublat importurile de energie din Rusia, de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Moscova, și a beneficiat de o derogare temporară din partea UE, în special pentru importurile de petrol.

Ungaria a mizat totul pe investițiile chineze, în special în sectorul automobilelor și al bateriilor, ceea ce ar face ca sprijinul lui Orban pentru noile tarife UE impuse Beijingului să reprezinte o cerere dificil de îndeplinit. Guvernul maghiar speră că amenințările lui Trump nu se vor concretiza, având în vedere că și alte țări europene ar putea fi reticente în a impune tarife Chinei, iar SUA ar putea să nu acționeze singură, potrivit unui înalt oficial maghiar, citat de presa de peste ocean.

În același timp, există semne că Ungaria - care este și poarta de acces a Slovaciei către importurile de energie din Rusia - explorează modalități de a se îndepărta de Rusia, într-un moment în care atacul Ucrainei asupra infrastructurii petroliere a Rusiei pune deja în pericol securitatea aprovizionării.

Săptămâna trecută, Ungaria a semnat un acord pe 10 ani cu Shell Plc pentru 2 miliarde de metri cubi de gaze naturale - un volum în mare parte simbolic, având în vedere că consumul Ungariei este de câteva ori mai mare decât acesta pe an. Orban a călătorit vineri și în Emiratele Arabe Unite și Qatar pentru a discuta despre energie.

Viktor Orban a amenințat UE cu blocarea bugetului multianual. Foto: Inquam Photos / Tudor Pană

Oficialul maghiar a declarat că eforturile de diversificare din trecut, inclusiv un acord pentru importul de gaze din Azerbaidjan și importul de petrol printr-o conductă care traversează Croația, sunt utile acum.

Dacă Orban va avea sau nu timp să se elibereze de dependența de Rusia este o întrebare-cheie, potrivit lui Andras Deak, cercetător la Universitatea Națională de Servicii Publice din Budapesta. El a făcut o paralelă cu decizia SUA, luată la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina, de a impune sancțiuni rafinăriei NIS din Serbia, deținută de Rusia, chiar dacă Belgradul a reușit de atunci să obțină mai multe amânări de ultim moment pentru orice sancțiuni. Sancțiuni similare împotriva importatorilor maghiari de energie rusă, precum Mol Nyrt., care deține și singura rafinărie din Slovacia, ar putea paraliza Ungaria, a spus expertul.

„SUA pot realmente să-l pună în șah pe Orban în ceea ce privește energia rusă - dacă vor să o facă”, a spus Deak. „Întrebarea este dacă relația Trump-Orban oferă o protecție reală Ungariei în cazul în care lucrurile se agravează”.

