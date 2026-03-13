Live TV

Statele Unite vor să „divizeze Europa", spune Kaja Kallas: „Au fost foarte clare. Nu le place Uniunea Europeană"

Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate al Uniunii Europene / Foto: Profimedia Images

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat într-un interviu publicat vineri de Financial Times, după mai bine de un an de turbulențe în relațiile transatlantice, că Statele Unite doresc să „divizeze Europa” și „nu agreează Uniunea Europeană”, relatează Reuters.

„Ceea ce cred că este important ca toată lumea să înțeleagă este că SUA au fost foarte clare în ceea ce privește dorința lor de a diviza Europa. Nu le place Uniunea Europeană”, a declarat Kallas pentru FT.

Președintele SUA, Donald Trump, a vizat în mod repetat Uniunea Europeană în al doilea mandat al său, impunând tarife țărilor membre și altor țări și vorbind despre anexarea Groenlandei - o mișcare care ar putea pune efectiv capăt alianței NATO.

Săptămâna aceasta, administrația Trump a lansat anchete comerciale asupra UE și a altor țări, printre care China, India, Japonia, Coreea de Sud și Mexic, pe motivul unor practici comerciale considerate neloiale. În urma anchetei, țările respective ar putea fi supuse unor noi tarife vamale până în vara acestui an, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat luna trecută o mare parte din programul tarifar al liderului de la Casa Albă.

Kallas a declarat că abordarea Statelor Unite față de UE reflectă tacticile utilizate de adversarii blocului, potrivit FT.

Țările UE nu ar trebui să încerce să negocieze cu Trump în mod bilateral, a afirmat ea, ci ar trebui să negocieze cu el împreună, „deoarece suntem puteri egale atunci când suntem uniți”, a raportat FT.

În ceea ce privește apărarea, însă, Kallas a afirmat că blocul trebuie „să cumpere de la America, deoarece nu avem resursele, posibilitățile sau capacitățile de care avem nevoie”, adăugând că Europa trebuie să investească în propria industrie de apărare.

Kaja Kallas: „Ar trebui să accelerăm ritmul procesului de extindere a UE”. Ce țări sunt vizate

Von der Leyen cere o schimbare de strategie: Politica externă a UE trebuie să fie „mai realistă și orientată spre propriile interese”

