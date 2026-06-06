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Video Statuia scriitorului Mihail Bulgakov din Kiev a fost demontată. Ucrainenii susțin că reprezintă un simbol al imperialismului rus 

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Statuia celebrului dramaturg a fost demontată FOTO Captură Video
Statuia celebrului dramaturg a fost demontată FOTO Captură Video

Statuia celebrului romancier rus Mihail Bulgakov, situată lângă muzeul care îi este dedicat în Kiev, a fost îndepărtată joi de pe soclu. Această demontare este rezultatul unei decizii aprobate de consiliul municipal în decembrie 2025, scrie Le Figaro.

Decizia se baza pe concluziile Institutului ucrainean pentru memoria naţională, care a considerat că obiectele care îi aduc un omagiu autorului romanului Maestrul şi Margareta sunt „simboluri ale politicii imperiale ruse”.

Încă din iunie 2023, o placă comemorativă în onoarea scriitorului, amplasată pe faţada casei în care a copilărit, a fost stropită cu vopsea roşie.

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Potrivit site-ului Meduza, alte cincisprezece monumente şi plăci comemorative dedicate unor personalităţi culturale, precum scriitoarea Anna Ahmatova sau compozitorul Mihail Glinka, au fost deja îndepărtate în cadrul acestei politici de „derusificare”. Mai mulţi intelectuali intervievaţi pe această temă de publicaţia independentă în limba rusă Suspilne sunt de acord cu această abordare.

„Aceste simboluri imperiale contribuie în mod inconştient la un sentiment de subordonare culturală în rândul ucrainenilor”, afirmă un profesor de istorie, în timp ce o scriitoare vede în ele „o modalitate de a se purifica de propaganda monumentală a Kremlinului”.

Ce i se reproşează mai exact lui Mihail Bulgakov? Faptul că a manifestat, în unele dintre operele sale, un anumit dispreţ faţă de naţionalismul ucrainean, de cultura şi limba ucraineană. În romanul său Garda Albă (1926), citat frecvent de detractorii săi, el povesteşte destinul unei familii de ofiţeri ai armatei imperiale ruse, ai cărei membri luptă împotriva Armatei Populare Ucrainene a lui Symon Petliura, figură a naţionalismului ucrainean, care a reuşit să cucerească Kievul pentru scurt timp în 1918, înainte de a fi învins de bolşevici. Bulgakov ironizează în mod constant limba ucraineană - astfel, timp de zeci de ani, numeroase pasaje au fost cenzurate în versiunea sovietică - şi subliniază atacurile antisemite violente ale susţinătorilor lui Petliura.

Potrivit unei comisii a Institutului ucrainean pentru memoria naţională, moştenirea literară a lui Bulgakov conţine manifestări ale „unei atitudini părtinitoare şi negative faţă de lumea ucraineană”. „El detesta dorinţa de independenţă a ucrainenilor şi privea cu ochi critici formarea statului ucrainean şi pe conducătorii acestuia, indică raportul. Dintre toţi scriitorii ruşi din acea epocă, el este cel care se apropie cel mai mult de ideologii actuali ai putinismului şi de justificarea de către Kremlin a etnocidului din Ucraina”, rezumă aceasta.

Mihail Bulgakov, scriitor de origine rusă, născut în 1891 la Kiev, fiul unui profesor de istoria religiilor, a crescut într-un mediu burghez. După studii de medicină şi înrolarea în Crucea Roşie în timpul Primului Război Mondial, revoluţia şi apoi războiul civil rus, el decide să urmeze o carieră literară. Încă de la primele sale publicaţii din anii 1920, se confruntă cu o cenzură sovietică implacabilă. „Maestrul şi Margareta”, considerată una dintre capodoperele literaturii ruse, nu a fost publicată în versiune integrală decât la aproximativ treizeci de ani după moartea autorului, survenită în 1940.

După ce a fost demontată de autorităţile municipale ucrainene, statuia lui Bulgakov a fost înmânată nepotului sculptorului, Nikolai Rapai. Deocamdată, conducerea muzeului dedicat operei lui Bulgakov nu a făcut niciun comentariu cu privire la demontarea monumentului. În luna martie a acestui an, pe site-ul primăriei a fost publicată o petiţie în favoarea conservării monumentelor din capitala ucraineană, dar aceasta nu a primit suficiente voturi pentru a fi luată în considerare.

Editor : I.B.

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