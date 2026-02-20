Perchezițiile poliției la fosta reședință a lui Andrew Mountbatten-Windsor, Royal Lodge, au continuat și vineri, după ce acesta a fost eliberat joi seara, fiind judecat în libertate. Fostul prinț a fost arestat sub suspiciunea de abuz în serviciu și dus la o secție de poliție din Norfolk pentru a fi interogat. El a negat în mod constant și cu vehemență orice faptă ilegală. La un moment dat, Parchetul Coroanei și Poliția Thames Valley vor trebui să decidă dacă îl vor acuza pe fratele regelui de abuz în serviciu. Însă ar putea dura săptămâni până când se va lua o decizie importantă, anunță BBC.

Fratele regelui Charles a fost eliberat în cursul anchetei de către poliția Thames Valley joi seara, după ce și-a petrecut o mare parte din ziua în care a împlinit 66 de ani în arest.

Fostul prinț a fost apoi fotografiat pe scaunul unui vehicul, după eliberarea sa din secția de poliție Aylsham. El a fost eliberat în cursul anchetei, ceea ce înseamnă că nu se confruntă cu restricții și că nu trebuie să respecte nicio condiție, cum ar fi restricții de circulație sau interdicții de călătorie.

Conform procedurilor normale, lui Andrew i s-ar fi citit drepturile la momentul arestării. La sosirea sa la secția de poliție, un sergent de custodie ar fi fost responsabil cu verificarea identității lui Andrew și cu asigurarea că acesta se află într-o stare adecvată pentru a fi înregistrat. Procedurile normale ar fi putut fi complicate de faptul că Andrew era însoțit de ofițeri de protecție regală.

Fotografia în care Virginia Roberts apare alături de prințul Andrew

Cu toate acestea, este probabil ca poliția să fi luat fotografia, amprentele digitale și o probă de ADN ale lui Andrew, înainte de a-l duce în celulă.

Nu este clar ce sfaturi juridice ar fi primit Andrew în timp ce era reținut de poliție. Având în vedere că arestarea sa a venit pe neașteptate, el ar fi trebuit să decidă dacă să solicite sfatul avocatului de serviciu local, în timp ce aștepta sosirea avocatului de drept penal preferat, dacă avea unul, arată BBC.

De obicei, în cazul arestărilor legate de infracțiuni economice, persoanele sunt reținute câteva ore pentru a permite efectuarea perchezițiilor și a interogatoriului inițial. Eliberarea în cursul anchetei nu exclude posibilitatea unui interogatoriu ulterior.

Căutările continuă

Joi dimineață, poliția din Thames Valley a declarat că, pe lângă arestare, „efectuează percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk”. Înainte de arestarea lui Mountbatten-Windsor, au fost văzute mașini de poliție neinscripționate sosind la Sandringham Estate, în Norfolk.

Într-o declarație actualizată după eliberarea lui Andrew, poliția din Thames Valley a declarat că perchezițiile din Norfolk „s-au încheiat”.

În ultimele săptămâni, Andrew și-a amenajat o locuință temporară pe proprietate, în timp ce reședința sa permanentă de acolo, Marsh Farm, este în curs de renovare.

Prințul Andrew sau ducele de York. Foto Getty Images.

Între timp, vineri dimineață, perchezițiile poliției la Royal Lodge din Windsor Great Park erau în curs de desfășurare. Până foarte recent, această proprietate întinsă din Berkshire era locul în care locuia Andrew.

Dal Babu, fost superintendent șef al Poliției Metropolitane, a declarat pentru BBC News că, prin arestarea fratelui regelui, ofițerii vor putea „accesa echipamente informatice, dosare, fotografii și orice alte probe”.

El a spus că vor putea „efectua percheziții în orice locuință pe care o deține sau o ocupă, sau în orice altă locuință pe care o controlează, astfel încât este foarte posibil să se efectueze percheziții și în alte zone”.

Andrew se mai află în linia de succesiune la tron?

Fostul prinț este al optulea în linia de succesiune la tron. Cu toate acestea, există atât de mulți alți membri ai familiei regale mai tineri în fața lui, încât este aproape imposibil ca el să devină vreodată rege, arată BBC.

Parlamentul ar trebui să adopte o lege pentru a-l elimina din linia de succesiune. Acest lucru ar necesita sprijinul tuturor țărilor din Commonwealth care îl au pe regele Charles ca șef de stat, deoarece ar afecta și ordinea lor de succesiune.

Andrew rămâne, de asemenea, din punct de vedere tehnic, consilier de stat, care ar putea să-l înlocuiască pe un monarh bolnav sau aflat în străinătate. În practică, numai membrii familiei regale care activează sunt chemați să îndeplinească aceste atribuții, dar, în teorie, Andrew deține în continuare acest statut.

De ce a fost arestat Andrew

Mountbatten-Windsor a fost arestat joi, la reședința regelui din Sandringham, Norfolk, unde locuia. Arestarea a avut loc după ce poliția din Thames Valley a declarat că evaluează o plângere privind presupusa divulgare de materiale confidențiale de către fostul prinț către regretatul infractor sexual Jeffrey Epstein.

Ofițerii l-au arestat pe fratele regelui în ziua în care acesta împlinea 66 de ani. Este pentru prima dată când fostul prinț, care a făcut obiectul numeroaselor acuzații privind legăturile sale cu Epstein, este arestat.

REUTERS/Toby Melville/Pool

Se pare că nici regele, nici Palatul Buckingham nu au fost informați în prealabil cu privire la arestarea lui Mountbatten-Windsor de către ofițerii poliției din Thames Valley.

Acuzațiile raportate anterior includ faptul că el ar fi distribuit rapoarte din vizite comerciale, ar fi transmis un briefing confidențial privind investițiile în Afganistan și un briefing al Trezoreriei unui contact personal de afaceri. Este posibil ca ancheta poliției să se extindă dincolo de e-mailurile văzute pe scară largă în documentele legate de Epstein publicate în SUA.

Palatul Buckingham a declarat anterior că va sprijini poliția din Thames Valley în anchetele sale.

Ce este abuzul în serviciu public

Abuzul în serviciu public este o acuzație conform căreia o persoană a comis în mod conștient o faptă gravă în timp ce acționa în numele publicului britanic, scrie Dominic Casciani, corespondentul BBC News pentru afaceri interne și juridice.

Există patru „elemente” pe care poliția trebuie să le stabilească pentru a dovedi că infracțiunea a avut loc.

În primul rând, poliția trebuie să demonstreze că persoana anchetată era un „funcționar public” și că incidentul în cauză făcea parte în mod plauzibil din atribuțiile sale.

În al doilea rând, poliția va investiga dacă suspectul a neglijat „în mod intenționat” să-și îndeplinească atribuțiile sau dacă a comis în mod intenționat o abatere în alt mod. Această definiție a fost mult timp o sursă de dezbateri juridice.

Andrew, duce de York. Foto: Getty Images

Următoarea întrebare este dacă acțiunea a constituit „un abuz al încrederii publice”.

În cele din urmă, poliția trebuie să examineze dacă persoana anchetată a acționat „fără o scuză sau justificare rezonabilă”.

Această ultimă întrebare este crucială. Un principiu fundamental al justiției penale este că unei persoane suspectate de comiterea unei infracțiuni i se oferă posibilitatea de a-și prezenta versiunea asupra faptelor – iar acest lucru începe în momentul în care poliția vine și bate la ușa sa.

Ce a spus regele despre arestare

Regele a declarat că „legea trebuie să-și urmeze cursul”, după arestarea fratelui său.

Într-o declarație, Charles a precizat: „Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare vestea despre Andrew Mountbatten-Windsor și suspiciunea de abatere în exercitarea funcției publice. Ceea ce urmează acum este un proces complet, echitabil și corespunzător, prin care această problemă va fi investigată în mod adecvat și de către autoritățile competente. În acest sens, așa cum am spus și anterior, acestea beneficiază de sprijinul și cooperarea noastră deplină și sinceră. Permiteți-mi să afirm clar: legea trebuie să-și urmeze cursul. Pe măsură ce acest proces continuă, nu ar fi corect din partea mea să comentez în continuare această chestiune”.

