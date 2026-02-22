Steve Witkoff a anunțat când ar putea avea loc o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin: „Ar putea fi o trilaterală”

O întâlnire între președinții Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar putea avea loc în următoarele trei săptămâni, a declarat trimisul special al SUA, Steve Witkoff, adăugând că Donald Trump s-ar putea alătura discuțiilor, într-un interviu acordat duminică, 22 februarie, Fox News, relatează New Voice of Ukraine.

„Noi, împreună cu Jared Kushner, sperăm că propunerile pe care le-am pus pe masă vor aduce părțile împreună în următoarele trei săptămâni și ar putea duce la un summit între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Ar putea fi o întâlnire trilaterală cu participarea președintelui Donald Trump. Vom vedea”, a spus Steve Witkoff.

Trimisul special al SUA a avertizat, de asemenea, că liderul de la Casa Albă nu dorește să se întâlnească dacă consideră că acest lucru nu va produce rezultate.

„Are o abilitate unică de a face acest lucru. Sper că veți auzi vești bune în următoarele săptămâni”, a spus el.

Witkoff a adăugat că a fost criticat pentru întâlnirile sale frecvente cu Putin. El a spus că, pentru a ajunge la un acord, trebuie să înțeleagă clar poziția celeilalte părți, motiv pentru care s-a întâlnit cu Putin de opt ori.

Anterior, mai multe publicații au raportat că ar putea avea loc o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Discuțiile trilaterale între Ucraina, Statele Unite și Rusia au avut loc la Geneva în perioada 17-18 februarie.

Delegațiile urmau să discute probleme umanitare și de securitate, inclusiv diferențele teritoriale.

Potrivit Axios, discuțiile „au ajuns într-un impas” din cauza poziției Rusiei. În același timp, Witkoff a declarat că întâlnirile „au dus la progrese semnificative”.

Pe 18 februarie, liderul de la Kiev a descris discuțiile ca fiind dificile, afirmând că s-au înregistrat progrese doar în ceea ce privește aspectele militare, inclusiv acordul privind monitorizarea încetării focului cu participarea SUA.

Șeful delegației Ucrainei la Geneva, Rustem Umerov, a declarat după discuțiile de două zile că lucrările au fost intense și substanțiale.

El a spus că atât delegațiile politice, cât și cele militare au fost implicate, discutând parametrii de securitate și mecanismele de punere în aplicare a eventualelor decizii. Unele aspecte au fost clarificate în timpul discuțiilor, în timp ce altele necesită o coordonare suplimentară, a spus Umerov.

Șeful delegației ruse, Vladimir Medinski, a descris discuțiile ca fiind „profesionale”.

Pe 19 februarie, președintele ucrainean a declarat că a programat o întâlnire specială pentru vineri, 20 februarie, cu echipa de negociatori care s-a întors de la Geneva, pentru a discuta următoarele etape ale negocierilor.

Citește și:

Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut (The Guardian)

Cu câteva zile înainte de a lansa invazia în Ucraina, Rusia respingea ideea de a ataca o altă țară: videoclip viral cu Dmitri Peskov

Editor : A.M.G.