Live TV

Steve Witkoff a anunțat când ar putea avea loc o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin: „Ar putea fi o trilaterală”

Data publicării:
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Donald Trump (stânga), Volodimir Zelenski (în mijloc) și Vladimir Putin (dreapta). Foto: Profimedia Images

O întâlnire între președinții Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar putea avea loc în următoarele trei săptămâni, a declarat trimisul special al SUA, Steve Witkoff, adăugând că Donald Trump s-ar putea alătura discuțiilor, într-un interviu acordat duminică, 22 februarie, Fox News, relatează New Voice of Ukraine.

„Noi, împreună cu Jared Kushner, sperăm că propunerile pe care le-am pus pe masă vor aduce părțile împreună în următoarele trei săptămâni și ar putea duce la un summit între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Ar putea fi o întâlnire trilaterală cu participarea președintelui Donald Trump. Vom vedea”, a spus Steve Witkoff.

Trimisul special al SUA a avertizat, de asemenea, că liderul de la Casa Albă nu dorește să se întâlnească dacă consideră că acest lucru nu va produce rezultate.

„Are o abilitate unică de a face acest lucru. Sper că veți auzi vești bune în următoarele săptămâni”, a spus el.

Witkoff a adăugat că a fost criticat pentru întâlnirile sale frecvente cu Putin. El a spus că, pentru a ajunge la un acord, trebuie să înțeleagă clar poziția celeilalte părți, motiv pentru care s-a întâlnit cu Putin de opt ori.

Anterior, mai multe publicații au raportat că ar putea avea loc o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Discuțiile trilaterale între Ucraina, Statele Unite și Rusia au avut loc la Geneva în perioada 17-18 februarie.

Delegațiile urmau să discute probleme umanitare și de securitate, inclusiv diferențele teritoriale.

Potrivit Axios, discuțiile „au ajuns într-un impas” din cauza poziției Rusiei. În același timp, Witkoff a declarat că întâlnirile „au dus la progrese semnificative”.

Pe 18 februarie, liderul de la Kiev a descris discuțiile ca fiind dificile, afirmând că s-au înregistrat progrese doar în ceea ce privește aspectele militare, inclusiv acordul privind monitorizarea încetării focului cu participarea SUA.

Șeful delegației Ucrainei la Geneva, Rustem Umerov, a declarat după discuțiile de două zile că lucrările au fost intense și substanțiale.

El a spus că atât delegațiile politice, cât și cele militare au fost implicate, discutând parametrii de securitate și mecanismele de punere în aplicare a eventualelor decizii. Unele aspecte au fost clarificate în timpul discuțiilor, în timp ce altele necesită o coordonare suplimentară, a spus Umerov.

Șeful delegației ruse, Vladimir Medinski, a descris discuțiile ca fiind „profesionale”.

Pe 19 februarie, președintele ucrainean a declarat că a programat o întâlnire specială pentru vineri, 20 februarie, cu echipa de negociatori care s-a întors de la Geneva, pentru a discuta următoarele etape ale negocierilor.

Citește și:

Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut (The Guardian)

Cu câteva zile înainte de a lansa invazia în Ucraina, Rusia respingea ideea de a ataca o altă țară: videoclip viral cu Dmitri Peskov

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
moneda veche roman expusa la muzeul bnr
2
Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
U.S Ambassador to Israel Mike Huckabee
3
Ambasadorul SUA Mike Huckabee spune că Israelul are un drept biblic de a prelua controlul...
Sahara
4
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu...
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
5
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și...
E gata! A venit decizia oficială, după ce imaginile de la Consiliul Păcii au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
E gata! A venit decizia oficială, după ce imaginile de la Consiliul Păcii au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Deadly explosions hit Lviv, 24 injured
Explozia de la Liov stârnește temeri privind rețelele de sabotaj, în contextul în care Kievul se confruntă cu noi atacuri
Saint Petersburg International Gas Forum 2024 in Saint Petersburg - 10 Oct 2024
Ungaria anunță că va bloca al 20-lea pachet de sancțiuni europene vizând Rusia
Kyiv, Ukraine - October 22, 2018: The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
Ucraina acuză Ungaria și Slovacia de șantaj
gazoducte
Discuții secrete despre o posibilă relansare a Nord Stream, sub control diferit. Europa este doar spectator (Berliner Zeitung)
Imagine preluată din pagina de Facebook a primarului din Liov, după atentatul terorist din oraș. Foto Profimedia
Atac terorist în centrul vechi al orașului Liov din vestul Ucrainei. Noapte de atacuri rusești, inclusiv la Kiev
Recomandările redacţiei
Washington, DC, USA. 19th Feb, 2026. A large banner featuring Donald Trump's face seen hung on the exterior of Justice Department headquarters in Washington, DC on February 19, 2026. Credit: Mpi34/Media Punch/Alamy Live News
Donald Trump, comparat cu Nicolae Ceușeascu de jurnaliștii americani...
avion wizz air in zbor
Avion întors de urgență, după ce a decolat de pe Otopeni. Aeronava cu...
femeie frig primavara vreme rece
Final de februarie cu aer de primăvară: unde se vor înregistra...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
Cum se pregătește Iranul pentru conflict și cum își planifică...
Ultimele știri
Preşedintele CJ Ilfov: 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Bucureştiului să fie repartizat judeţului Ilfov
Istoria El Helicoide, clădirea din Caracas concepută ca centru comercial, dar devenită închisoare. Noul plan: „Mai bine să o închidă”
Postul Paștelui 2026: Cum îți faci mese echilibrate. Combinații alimentare recomandate de specialiști în nutriție
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fata cea mare a lui Bruce Willis, despre viața de mamă singură: "Am patru joburi pentru a-mi crește fiica. Nu...
Cancan
Ce au confiscat polițiștii la perchezițiile saloanelor pentru care văduva lui Gabriel Cotabiță lucra. Ce rol...
Fanatik.ro
Drăguș, ce veste! Diagnostic final pentru atacantul favorit al lui Mircea Lucescu! Fanatik a aflat rezultatul...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Cum a învățat limba română unul dintre cei mai iubiți străini din România: Ce s-a întâmplat la Brașov, în...
Adevărul
Polițiștii londonezi păzeau casa lui Epstein în timpul unei vizite a lui Andrew. Noi e-mailuri îl îngroapă...
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu s-a terminat pe teren: Dani Coman, dialog cu Istvan Kovacs la vestiare! Ce s-a întâmplat la pauză
Pro FM
Cine conduce clasamentul mondial de vânzări muzicale pe 2025. „O realizare istorică”. Top 10
Film Now
Robert Pattinson, de nerecunoscut cu perucă blondă și machiat intens. Cum a apărut actorul alături de Zendaya
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra...
Newsweek
Câte pensii limită de vârstă, de invaliditate, urmaș sub 2.000 lei sunt în România? Dar peste 5.000 de lei?
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care l-a ucis pe Eric Dane din "Anatomia lui Grey"
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Gestul discret făcut de Johnny Depp pentru Eric Dane, în lupta devastatoare cu boala: "Voia să îi ia o povară...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...