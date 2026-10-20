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Steve Witkoff merge la Oslo pentru discuții cu Volodimir Zelenski și liderii europeni. Trimisul lui Trump vrea să se ducă și în Rusia

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Steve Witkoff dă mâna cu Volodimir Zelenski
Noua inițiativă diplomatică a fost discutată în timpul întâlnirii de șase ore organizate în Florida de emisarii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, la care au participat oficiali ucraineni și reprezentanți ai Marii Britanii, Franței și Germaniei. Foto: Profimedia Images
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Trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, se deplasează marți la Oslo pentru discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni, a declarat un oficial american, relatează Axios.

Discuțiile vor reuni Ucraina, aliații europeni și Statele Unite, care urmăresc să elaboreze o propunere de pace pe care să o prezinte Rusiei. Se preconizează că la discuțiile de la Oslo vor participa Zelenski, prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store, reprezentanți ai țărilor din grupul E4 (Regatul Unit, Franța, Germania și Polonia) și oficiali ai UE și NATO.

Oficialul american a declarat că, după vizita la Oslo, Witkoff intenționează să se deplaseze și în Rusia, unde speră să se întâlnească cu președintele Vladimir Putin și să prezinte ideile elaborate în strânsă consultare cu Ucraina și cu partenerii europeni.

Consilierul lui Trump, Jared Kushner, are gripă și nu va participa personal la întâlnirea de la Oslo, ci va lua parte la aceasta în mod virtual, a declarat oficialul american.

Întâlnirile programate la Oslo vin în continuarea discuțiilor purtate la clubul Shell Bay al lui Witkoff din zona Miami, unde Zelenski s-a angajat să analizeze și să promoveze o serie de propuneri menite să deschidă calea către un acord de pace cuprinzător și durabil, a adăugat oficialul american.

Oficialul american a declarat că reprezentanții americani, ucraineni și europeni au colaborat în ultima săptămână pentru a elabora propunerile.

„Steve și Jared au discutat, de asemenea, duminică cu președintele Zelenski pentru a analiza progresele înregistrate și a discuta pașii următori”, a declarat oficialul american.

De asemenea, se preconizează că această vizită va include demersuri pentru eliberarea lui Stephen Hubbard, un profesor american pensionat despre care autoritățile americane susțin că este reținut pe nedrept în Rusia.

Oficialul american a declarat că discuțiile se concentrează pe două direcții paralele:

  • Asigurarea viitorului Ucrainei: Crearea unui viitor suveran, sigur și prosper pentru Ucraina, care să includă garanții credibile de securitate, integrarea europeană și un cadru economic postbelic cuprinzător, care să răspundă nevoilor financiare ale Ucrainei și să creeze oportunități pentru creștere economică și investiții pe termen lung.
  • Crearea condițiilor pentru o pace durabilă: elaborarea unei propuneri cuprinzătoare adresate Rusiei, care să abordeze aspectele necesare pentru încheierea războiului, să stabilească o arhitectură de securitate nouă și durabilă între Rusia și Europa și să exploreze oportunitățile de cooperare economică în perioada postbelică.

„Președintele Trump a coordonat un proces intens de elaborare a unei propuneri de pace cuprinzătoare împreună cu Ucraina și Europa, iar următorul pas este să se verifice dacă această inițiativă poate constitui baza unor negocieri serioase cu Rusia”, a declarat oficialul american.

„Aceste discuții sunt încă în curs de desfășurare, iar mai sunt încă multe de făcut. Obiectivul președintelui Trump este clar: să pună capăt uciderilor, să încheie războiul și să creeze condițiile necesare pentru o pace durabilă, care să fie în beneficiul Ucrainei, Rusiei, Europei și Statelor Unite”.

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Editor : A.M.G.

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