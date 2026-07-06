Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a promis că nu va trimite militari belaruși pe frontul din Ucraina. El a făcut această declarație în cadrul ceremoniei de onorare a absolvenților instituțiilor de învățământ militar superior și a ofițerilor de rang înalt. „Subliniez încă o dată, stimați tovarăși, nimeni nu vă va trimite în acest măcel. Nu avem nevoie de război; este regretabil că în Ucraina se desfășoară un război. Noi susținem soluționarea pașnică a problemelor”, a spus Lukașenko (citat conform BelTA).

Potrivit acestuia, „partidul războiului” internațional urmărește prelungirea războiului din Ucraina. Printre reprezentanții acestui „partid”, Lukașenko a menționat Uniunea Europeană, care „a adoptat în mod deschis o politică de militarizare”. „Miliarde sunt cheltuite pentru achiziționarea de armament de atac și ofensiv. În același timp, se alimentează o isterie absurdă în jurul unei pretinse «amenințări din est»”, a subliniat Lukașenko. În plus, el a declarat că se desfășoară un „război hibrid” împotriva Belarusului, în care se recurge la „dictatul economic”, precum și la „presiuni politice și informaționale”.

Anterior, surse bine informate ale ziarului The Wall Street Journal au afirmat că Moscova a început să exercite presiuni asupra Minskului, solicitând permisiunea de a folosi teritoriul belarus pentru lovituri asupra Ucrainei și operațiuni hibride împotriva țărilor NATO. Potrivit interlocutorilor ziarului, negocierile pe această temă cu Lukașenko au fost conduse de ambasadorul Federației Ruse în Belarus, Boris Gryzlov. În acest context, președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a sunat pe omologul său belarus și l-a avertizat să nu intre în război.

La sfârșitul lunii iunie, Lukașenko a declarat, în cadrul unei întâlniri cu Gryzlov și cu guvernatorul regiunii Moscovei, Andrei Vorobiev, că Minsk nu intenționează să se alăture acțiunilor militare împotriva Ucrainei. Astfel, el a recunoscut pentru prima dată în mod public că Kremlinul, prin intermediul lui Gryzlov, a încercat să convingă Belarusul să participe mai activ la conflict.

„Nu este nevoie să ne lăsăm antrenați în război. Și nu trebuie să ne împingeți în această direcție, în condițiile în care Boris Viacheslavovici organizează un proces menit să ne atragă în război”, a spus Lukașenko, adresându-se lui Gryzlov. El a adăugat, de asemenea, că a discutat în repetate rânduri această chestiune cu Vladimir Putin și i-a repetat acestuia: belarușii nu doresc să lupte împotriva ucrainienilor.

În iunie, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, i-a cerut lui Lukașenko să demonteze retransmițătoarele rusești care ghidează atacurile asupra orașelor ucrainene. În caz de refuz, el a amenințat că va face acest lucru pe cont propriu. Câteva zile mai târziu, liderul ucrainean a anunțat că retransmițătoarele și-au încetat activitatea. Purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a calificat cererea Kievului drept „o amenințare agresivă” și o ingerință în afacerile interne ale Belarusului.

Editor : A.R.