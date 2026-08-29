Stocurile de rachete Patriot ale SUA în Europa,la un nivel „mai mult decât critic”. „Singura veste bună: limitările Rusiei”

Armata SUA se confruntă cu o penurie „mai mult decât critică” de interceptoare de rachete avansate în Europa, cauzată în mare parte de războiul preşedintelui Donald Trump cu Iranul, au declarat pentru Associated Press un oficial american din domeniul apărării (aflat în Europa) şi un oficial NATO; situaţia generează îngrijorări privind vulnerabilitatea ţărilor NATO în faţa unui potenţial atac rusesc.

Oficialul american din domeniul apărării a precizat că lisa cea mai îngrijorătoare vizează interceptoarele de rachete Patriot, capabile să doboare rachetele balistice ruseşti de mare viteză, scrie News.ro. Oficialul NATO a confirmat nivelul scăzut al stocurilor de rachete Patriot deţinute de forţele americane şi NATO în Europa. Ambii au vorbit sub protecţia anonimatului, având în vedere natura sensibilă a chestiunilor militare discutate.

În eventualitatea unui atac cu rachete balistice ruseşti asupra, de exemplu, unui comandament militar sau a unei centrale electrice, NATO s-ar putea afla într-o situaţie similară cu cea a Ucrainei — rămasă fără suficiente sisteme Patriot — şi ar putea fi nevoită „să încaseze lovitură după lovitură”, a afirmat oficialul american din domeniul apărării.

În Europa, armata americană „cu siguranţă” nu dispune de suficiente sisteme Patriot pentru a opri un eventual atac susţinut cu rachete balistice şi ar avea o capacitate „foarte limitată” de a se apăra împotriva unei singure lovituri cu rachetă balistică sau a unei rachete ruseşti rătăcite care şi-ar schimba traiectoria, a mai spus oficialul american.

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Situaţia ilustrează consecinţele în lanţ ale deciziei lui Trump de a declanşa un război împotriva Iranului, conflict care vineri împlineşte şase luni. Stocurile americane de rachete din Europa au fost transferate în Orientul Mijlociu, unde SUA şi aliaţii din Golf au utilizat un număr semnificativ de interceptoare — inclusiv Patriot — pentru a contracara dronele şi rachetele iraniene. Unele dintre aceste atacuri s-au soldat cu uciderea şi rănirea unor militari americani.

Deşi un atac rusesc cu rachete balistice asupra ţărilor NATO nu este considerat iminent, directorul CIA, John Ratcliffe, a mers săptămâna aceasta la Moscova pentru a avertiza Rusia să nu atace, a relatat The Wall Street Journal.

Întrebat joi de jurnalişti dacă Ratcliffe i-a transmis acest mesaj preşedintelui rus Vladimir Putin, Trump a oferit un răspuns evaziv.

„Nu vreau să comentez acest lucru, dar nu vor ataca”, a spus Trump.

Oficiali europeni şi din cadrul NATO afirmă că Rusia ar putea fi în măsură să atace ţări membre ale Alianţei până în 2030. Se estimează că, până la acea dată, stocurile de sisteme Patriot vor fi refăcute. Între timp, războiul Rusiei în Ucraina ar putea afecta capacitatea acesteia de a lansa un atac cu rachete asupra Europei, întrucât pentru Moscova ar fi dificil să ducă un război aerian pe două fronturi.

Stocuri

Colonelul Martin O’Donnell din cadrul Armatei SUA, un purtător de cuvânt militar de rang înalt al NATO, a declarat că afirmaţia conform căreia numărul de rachete Patriot din Europa ar fi ajuns la un nivel critic este „pur şi simplu nefondată”.

El a precizat că NATO este capabilă să „pareze loviturile” şi dispune de suficiente muniţii de apărare aeriană atât pentru propria apărare, cât şi pentru a le oferi Ucrainei.

Sean Parnell, purtătorul de cuvânt principal al Pentagonului, a declarat joi, într-un comunicat, că afirmaţiile privind penuria de muniţie a SUA sunt „false”.

„Avem tot ce este necesar pentru a lovi la momentul şi în locul alese de preşedinte”, a spus Parnell. „Am desfăşurat deja operaţiuni reuşite în cadrul mai multor comandamente de luptă, menţinând în acelaşi timp un arsenal vast şi pregătit pentru a ne apăra cetăţenii şi interesele”, a arătat el.

Cu toate acestea, oficialii ucraineni solicită insistent mai multe sisteme Patriot pentru a se apăra împotriva atacurilor cu rachete ruseşti, în condiţiile în care transferurile anterioare efectuate de SUA către Ucraina au diminuat stocurile americane de astfel de interceptoare.

Kievul susţine că doar sistemele Patriot, fabricate în SUA, pot opri rachetele balistice avansate ale Rusiei, care reuşesc tot mai des să străpungă apărarea ucraineană – inclusiv în timpul unui val masiv de atacuri lansat în noaptea de miercuri spre joi.

SUA au furnizat sute de rachete Patriot Ucrainei pe parcursul conflictului care durează de patru ani şi jumătate, însă conflictul legat de Iran a reprezentat momentul critic care a dus la epuizarea stocurilor, a explicat Ed Arnold, cercetător asociat principal la Royal United Services Institute, un centru de analiză militară din Londra.

Livrările către Ucraina au fost planificate şi calibrate cu grijă, a precizat el, în timp ce stocurile din Orientul Mijlociu s-au epuizat rapid şi neaşteptat, scoţând la iveală limitări ale lanţului de aprovizionare.

Forţele americane din Europa se confruntă, de asemenea, cu o penurie critică de rachete ATACMS (Army Tactical Missile System) – rachete balistice cu rază medie de acţiune concepute pentru a lovi ţinte din spatele liniilor inamice –, au declarat cei doi oficiali. Totuşi, situaţia generală a muniţiilor în Europa nu este la fel de gravă ca în cazul apărării aeriene, deoarece unele armate europene deţin propriile rachete ofensive, precum Taurus şi Storm Shadow – ambele fiind rachete cu rază lungă de acţiune, lansate din aer şi capabile să distrugă buncăre.

Europa are puţine alternative

Lipsa interceptoarelor Patriot în Europa ar lăsa puţine opţiuni pentru doborârea rachetelor balistice ruseşti mai avansate – care pot fi utilizate împreună cu roiuri de drone ieftine pentru a copleşi sistemele de apărare –, afirmă experţii.

Ucraina şi unii dintre aliaţii săi utilizează deja sisteme capabile să distrugă drone cu viteză redusă fără a recurge la rachete costisitoare. Însă rachetele balistice reprezintă o provocare, deoarece plonjează abrupt spre ţinte cu o viteză de peste cinci ori mai mare decât cea a sunetului, lăsând foarte puţin timp pentru interceptarea lor.

Sistemul Patriot urmăreşte racheta, îi estimează traiectoria şi lansează un interceptor în decurs de câteva minute, efectuând simultan calcule complexe pentru a garanta atingerea ţintei. O baterie Patriot poate acoperi doar o zonă limitată: de exemplu, o bază militară de mici dimensiuni, dar nu un oraş întreg.

O alternativă ar putea fi sistemul de apărare aeriană SAMP/T NG, dezvoltat de Franţa şi Italia. Franţa a promis să accelereze livrarea acestui sistem către Ucraina – o versiune modernizată a actualului SAMP/T –, despre care producătorul afirmă că este mai eficient în contracararea rachetelor balistice.

Totuşi, noua variantă nu a fost încă testată în condiţii de luptă, iar versiunea actuală a sistemului SAMP/T are o rază de acţiune mai mică decât cea a sistemului Patriot.

Deşi forţele armate americane şi europene dispun de nave de război capabile să asigure o apărare aeriană mobilă, acestea s-ar putea afla prea departe de ţintă pentru a o proteja şi ar risca să fie scufundate.

Conflictul din Iran

De la invazia rusă din 2022, Ucraina a primit sisteme Patriot din stocurile americane şi europene; SUA au furnizat aproximativ 600 de interceptoare în timpul administraţiei Biden, a precizat Mark Cancian, colonel în rezervă al Corpului Puşcaşilor Marini şi consilier principal în cadrul Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), un grup de reflecţie din Washington.

Totuşi, cel mai mare consum de resurse a avut loc în timpul conflictului legat de Iran, care a epuizat 65% din stocul american de rachete Patriot – echivalentul a aproximativ 1.500 din cele 2.330 de interceptoare deţinute de SUA, potrivit CSIS. În acest an urmează să fie fabricate circa 600 de rachete, inclusiv cele destinate Europei, obiectivul de producţie stabilit pentru anul 2030 fiind de 2.000 de rachete Patriot anual, a menţionat Cancian.

NATO a anunţat că prima unitate de producţie a rachetelor Patriot din Europa urmează să fie inaugurată în Germania în luna septembrie, livrările putând începe la începutul anului viitor. Primele livrări vor fi direcţionate către ţările care au plasat deja comenzi, printre care se numără Germania, Olanda, România şi Spania, a declarat oficialul american din domeniul apărării. Însă, pentru moment, acest lucru înseamnă că unele ţări, precum Germania, au achiziţionat sisteme Patriot costisitoare, dar se află în situaţia „ridicolă” de a nu avea muniţie cu care să le utilizeze, a declarat Arnold, reprezentant al unui grup de reflecţie din Londra.

Ministerul german al Apărării a precizat că nu comentează chestiuni legate de stocurile de armament.

Şi Rusia se confruntă cu limitări

Este puţin probabil ca Moscova să poată desfăşura un atac aerian susţinut asupra unei ţinte NATO în timp ce lansează atacuri aproape în fiecare noapte împotriva Ucrainei, a afirmat Arnold.

De asemenea, recentele lovituri ale Ucrainei pe teritoriul Rusiei au scos la iveală vulnerabilităţi ale sistemelor ruseşti de apărare aeriană, fapt ce l-ar putea determina pe Putin să cântărească bine riscurile înainte de a provoca un atac de represalii.

„Adevărul inconfortabil este că, probabil, cea mai bună apărare aeriană de care dispunem o reprezintă limitările Rusiei”, a spus Arnold.

Editor : Sebastian Eduard