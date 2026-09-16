Strategia surprinzătoare a AfD pentru Berlin: cum curtează extrema dreaptă votul imigranților pe care promite să-i deporteze

Pe 6 septembrie, Alternativa pentru Germania (AfD), partid de extremă dreapta, a obținut 43,8% din voturi în Saxonia-Anhalt, mai mult decât dublu față de Uniunea Creștin-Democrată din Germania (CDU), care a obținut 17,2%. Prezența la vot a fost de 77,8%, cea mai mare din istoria alegerilor libere din acest land. Partidul a făcut campanie pe o platformă care includea o ofensivă de deportare și remigrare și urmărirea „tuturor căilor legale” pentru a limita exprimarea islamică.

Saxonia-Anhalt este un land german în mare parte rural, cu o populație de migranți foarte mică și un stimulent minim pentru a face campanie electorală în rândul acestora. Deși rezultatul record al AfD în Saxonia-Anhalt a avut puțin de-a face cu alegătorii migranți, lucrurile vor sta foarte diferit când Berlinul va merge la urne pe 20 septembrie, scrie profesoara de globalizare, business și media Deniz Torcu în The Conversation.

Un sondaj de opinie publicat pe 10 septembrie plasează AfD pe drumul cel bun pentru 18% din voturile capitalei, dublu față de rezultatul de 9,1% din 2023. Acest lucru ar plasa AfD la trei puncte procentuale de conducere într-o cursă la egalitate, într-un oraș în care 42,3% dintre locuitori au origini migrante.

Deși AfD a reușit să câștige Saxonia-Anhalt fără alegători migranți, nu își poate permite să-i ignore la Berlin.

Curtarea votului imigranților

AfD urmărește de ani de zile votul imigranților, cu materiale TikTok și în limba turcă destinate în principal persoanelor cu rădăcini ruse și turce. Acestea sunt comunități de imigranți stabilite de mult timp, mulți dintre ei fiind cetățeni germani cu drept de vot. AfD le transmite un mesaj pe care unii experți l-au caracterizat drept unul de asigurare: nu voi, comunitățile stabilite, sunteți problema, ci noii veniți.

Cu toate acestea, campania electorală în limba turcă a AfD nu se concretizează în voturi. Un studiu realizat în iulie 2026 de Centrul German pentru Cercetarea Integrării și Migrației (DeZIM) a constatat că AfD este considerat cel mai puțin eligibil dintre toate partidele de către alegătorii cu origini migratoare.

Un alt raport DeZIM a evidențiat scăderea prezenței la vot a alegătorilor cu origini turcești, din Orientul Mijlociu și din Africa de Nord, interpretând-o ca un posibil avertisment privind înstrăinarea pe termen lung de sistemul de partide în ansamblu.

Un studiu din 2025 privind preferințele de vot ale migranților în Germania a plasat AfD la 19%, pe locul trei după CDU și SPD. Cu toate acestea, a fost cel mai puternic partid în rândul alegătorilor de origine poloneză și în rândul etnicilor germani care s-au relocat. Așadar, partidul câștigă voturi din partea migranților, dar nu și în rândul turcilor pe care îi curtează luna aceasta.

Acești alegători au însă o nemulțumire pe care curentul dominant nu a abordat-o. Directorii DeZIM au documentat ceea ce ei numesc „competiție pentru recunoaștere”: modul în care grupurile tratate ca fiind de ordinul doi ajung să se compare și să se confrunte unele cu altele, și nu împotriva persoanelor care le clasează.

Politologul Özgür Özvatan a urmărit această dinamică în apartenența turco-germană, unde progresul este adesea urmărit și realizat, dar nu se transformă întotdeauna într-o acceptare pe scară largă și durabilă din partea societății majoritare.

Recompensarea unui comportament bun

Dedesubt se află ceva structural, și nu se limitează la Germania.

Extrema dreaptă, mai veche, a definit apartenența prin descendență, ceea ce are un plafon implicit. Electoratul său potențial era fix și se micșora odată cu fiecare naturalizare, în timp ce fiecare migrant era un adversar permanent.

Ceea ce s-a răspândit pe întreg continentul din 2015 încoace este un design politic diferit, în care apartenența se câștigă prin conduită. Mesajele extremei drepte de astăzi nu sunt întotdeauna etnice sau culturale, mesajul transmis acum este: muncește din greu, asimilează-te, respectă regulile și poți aparține. Oricine, migrant sau nu, poate depăși această graniță prin comportamentul său.

Teritoriul francez Mayotte ilustrează cel mai clar acest concept. Un teritoriu insular în Oceanul Indian, Mayotte este 95% musulman, dar i-a oferit candidatei de extremă dreapta Marine Le Pen cel mai bun rezultat din țară în 2022, cu 42,89% din voturile din primul tur, față de 2,77% în 2012.

Cercetătorii din cadrul proiectului MIGRAF văd acest lucru ca pe un gest deliberat al partidului Rassemblement National (RN) al lui Le Pen care elimină rasa din mesajul său de peste mări: pe insulă, RN nu atacă islamul, ci atacă migranții din insulele Comore din apropiere.

Ar putea părea de neconceput ca musulmanii francezi să voteze pentru Le Pen împotriva imigranților musulmani. Totuși, are sens dacă te gândești la cum s-a schimbat granița apartenenței. Întrebarea nu este cine ești, ci de ce parte a unei granițe birocratice te afli.

Extrema dreaptă din Spania cântă o melodie similară, dar într-o tonalitate diferită. Într-un discurs rostit în Gran Canaria în 2018, liderul partidului de extremă dreaptă Vox, Santiago Abascal, a făcut o distincție între diferite tipuri de imigranți: cei din America Latină, care împărtășesc o mare parte din limba, religia și viziunea asupra lumii spaniole, și cei din țările islamice.

Vox a construit un proiect internațional în jurul acestei excepții, numit „Iberosfera”. Analiștii au interpretat-o ​​ca o formă de „hispanism etnic”.

Suedia a mers probabil cel mai departe în această privință, prin decizia sa de a pune un accent legal mai mare pe conduita sau modul de viață al migranților. Legea suedeză privind străinii, care a intrat în vigoare pe 13 iulie 2026, permite Agenției Suedeze pentru Migrație să refuze sau să revoce permisele de ședere pe motive de „conduită deficitară”: un comportament care nu încalcă nicio lege, dar contravine regulilor pe care societatea dorește să le respecte.

Experții juridici au subliniat că standardul este prea vag pentru a fi aplicat în mod previzibil sau în mod egal.

Acceptarea este capricioasă

O ofertă politică de acest fel depinde de acceptarea de către alegătorii și membrii unui partid de extremă dreapta a unei excepții de la principiile lor. Sprijinul pentru o astfel de idee este dificil de menținut, iar în Spania a cauzat o ruptură profundă în baza Vox.

În august 2019, o asociație patronală a cerut recrutarea de lucrători în străinătate, de preferință din America Latină. Un deputat Vox din Málaga a răspuns printr-un mesaj pe rețelele sociale că nu contează dacă înlocuirea demografică „vine purtând djellaba sau macete”, apoi a șters postarea.

Disputa a persistat în partid ani de zile, dar în ianuarie 2026, Vox a eliminat în secret campania „Latinos por Abascal” de pe site-ul său, o campanie lansată cu trei ani mai devreme pentru a capta alegătorii hispanici din Spania.

Apartenența condiționată are o durată scurtă de valabilitate. Funcționează ca un instrument de recrutare, dar când baza se radicalizează, persoanele care au fost odată binevenite sunt reclasificate ca fiind ceea ce erau înainte. Spania este cu doi ani înaintea Germaniei în acest ciclu.

AfD își lasă aceeași marjă de manevră, deși, în stadiul actual, poziția sa nu este clară. Programul său pentru Saxonia-Anhalt pune „remigrația” în centru, dar partidul insistă că termenul acoperă doar întoarcerea legală a străinilor fără drept de ședere, respingând deportarea cetățenilor germani cu antecedente de migrație ca fiind neconstituțională.

Cu toate acestea, avocații constituționaliști care citesc textul Saxonia-Anhalt văd o politică de expulzare bazată pe o idee etnică a poporului. Niciun alegător curtat luna aceasta - fie în Saxonia-Anhalt, fie în Berlin - nu a fost informat clar ce definiție se va aplica.

Când Berlinul va merge la urne, unii alegători din familii de migranți vor decide că avertismentul nu este destinat lor, ci altcuiva. Cel puțin, strategia AfD își propune să producă această decizie.

Editor : Ș.R.