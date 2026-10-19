Accesul la Luvru a fost blocat, luni dimineaţă, de studenţi care s-au mobilizat pentru a-şi exprima „sprijinul” faţă de mişcarea liceenilor şi pentru a denunţa „represiunea poliţienească”, a aflat AFP de la conducerea muzeului şi de la două sindicate.

„Suntem mândri să vă anunţăm că blocăm cel mai mare muzeu din lume”, se afirmă într-un fluturaş consultat de AFP şi afişat în apropierea Luvrului, potrivit News.ro.

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Potrivit conducerii, această acţiune condusă de aproximativ cincizeci de studenţi ai Şcolii Luvrului nu are nicio legătură directă cu muzeul, care este folosit pur şi simplu „ca o cameră de rezonanţă”. Se împlineşte un an de la spectaculosul jaf care a aruncat cel mai vizitat muzeu din lume într-o criză profundă. Potrivit sindicatului CGT, care susţine acţiunea fără a participa la ea, muzeul va fi închis cel puţin „până la prânz”.

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Potrivit CFDT, la această acţiune participă şi studenţi de la Şcoala de Arte Frumoase; aceasta se înscrie în valul protestelor liceenilor începute la jumătatea lunii septembrie şi are loc la două zile după marea zi naţională de mobilizare împotriva costului ridicat al vieţii, care a degenerat în haos în numeroase oraşe din Franţa.

Studenţii mobilizaţi nu fac referire în mod specific la această acţiune, ci îşi încadrează blocajul în „lupta pentru dreptul de a studia, de a munci şi de a trăi liber, în condiţii bune”.

Situată în incinta muzeului, Şcoala Luvrului este o instituţie de învăţământ superior care oferă cursuri de istoria artei, arheologie, epigrafie, antropologie şi muzeologie, conform informaţiilor de pe site. De un an, accesul la Luvru a fost perturbat de mai multe ori de o mişcare de grevă a personalului, declanşată în urma spargerii din 19 octombrie 2025 şi care solicită condiţii de muncă şi salariale mai bune. Preavizul depus de organizaţiile sindicale în decembrie 2025 nu a fost încă ridicat în mod oficial, din cauza lipsei unui acord final cu Ministerul Culturii.

Editor : Ș.R.