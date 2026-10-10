SUA au amenințat Ucraina că vor întrerupe schimbul de informații dacă mai atacă rafinăriile de petrol rusești (presă)

Reprezentanții administrației președintelui american Donald Trump au amenințat că vor înceta să mai împărtășească informații cu Ucraina dacă Kievul va continua să atace rafinăriile de petrol rusești, relatează Axios, conform RBC-Ukraine.

Potrivit unui oficial american, liderul de la Casa Albă i-a cerut în repetate rânduri președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești.

Cu toate acestea, Kievul a ignorat aproximativ șase astfel de solicitări, după care președintele SUA a decis să permită achiziționarea de motorină din Rusia.

Sursa susține că atacurile asupra infrastructurii de rafinare a petrolului din Rusia contribuie la creșterea prețurilor la combustibil în SUA. În același timp, potrivit sursei, Trump nu consideră că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol sunt echivalente cu bombardamentele rusești asupra sistemului energetic al Ucrainei.

Liderul american susține că atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești „afectează consumatorii americani”.

„Zelenski interpretează greșit situația. Continuând să atace rafinăriile, el erodează bunăvoința pe care a construit-o împreună cu Trump în ultimele șase luni”, a declarat oficialul american.

Un oficial ucrainean a declarat pentru Axios că, în cadrul discuțiilor de la Miami, trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și Jared Kushner au avertizat partea ucraineană că ar putea fi deconectată de la sistemul de informații al SUA dacă atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești vor continua.

Între timp, potrivit Axios, Witkoff și Kushner iau în considerare posibilitatea de a se deplasa la Moscova și la Kiev săptămâna viitoare pentru a discuta noi propuneri de pace.

Oficialul american a subliniat că Washingtonul continuă să caute o înțelegere care l-ar putea convinge pe Putin să pună capăt războiului.

„Putin lovește [Ucraina] cu putere, dar credem că este deschis la o discuție privind încetarea războiului. Vrem să elaborăm o nouă propunere care să fie suficient de avantajoasă pentru el, astfel încât să-l convingem să se oprească”, a declarat oficialul american.

Acordul SUA - Rusia

Departamentul Trezoreriei SUA a autorizat livrările de motorină din Rusia, suspendând sancțiunile aplicate acesteia până la 7 aprilie 2027. Rusia va furniza milioane de tone de motorină către SUA și piețele mondiale. Departamentul Trezoreriei din SUA eliberează deja o licență temporară care va permite Moscovei să înceapă livrările.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat recent că atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești, și nu războiul din Orientul Mijlociu, au fost cauza creșterii prețurilor la motorină, notează RBC-Ukraine.

În ultimele săptămâni, Trump a afirmat în repetate rânduri că Ucraina trebuie să înceteze atacurile asupra infrastructurii ruse, întrucât acestea ar provoca o penurie globală de motorină.

Ucraina consideră că acordul dintre SUA și Rusia privind motorina este nedrept și îl compară cu summitul de anul trecut din Alaska. Ucraina ar susține relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei doar în schimbul unui armistițiu în domeniul energetic.

Potrivit unei surse citate de RBC-Ukraine, Kievul va continua să atace rafinăriile de petrol rusești, cu excepția cazului în care părțile vor ajunge la un acord privind un armistițiu energetic.

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Editor : A.M.G.