SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot face avioanele P-8 Poseidon

Statele Unite au desfășurat în Norvegia aeronave militare capabile să „vâneze” submarine și să desfășoare operațiuni de spionaj și au efectuat misiuni în apropierea teritoriului Rusiei la Marea Baltică, transmite Newsweek, care citează date obținute din surse deschise.

Prezența unui avion de patrulare maritimă P-8 Poseidon al Marinei SUA, conceput pentru misiuni antisubmarin, antiaerene de suprafață și de informații, în Europa de Nord, vine în contextul în care NATO își consolidează postura de apărare în regiunea baltică, pe fondul amenințării Rusiei la adresa cablurilor și conductelor submarine și a activității suspecte a dronelor din Polonia, Danemarca și Norvegia.

Desfășurarea continuă a forțelor armate americane în sprijinul NATO, inclusiv distrugătoare care operează în apropierea regiunii arctice a Rusiei la sfârșitul lunii august, vine în urma schimbării bruște a atitudinii președintelui Donald Trump în ceea ce privește războiul dintre Rusia și Ucraina.

Acesta a declarat recent că Kievul poate recupera tot teritoriul pierdut în fața Moscovei și ia în considerare dotarea sa cu rachete de croazieră pentru atacuri cu rază lungă de acțiune.

OSINTtechnical, analist de informații open-source de pe platforma de socializare X, a afirmat vineri că imaginile din satelit au arătat probabil două sau trei avioane P-8 la sol, la terminalul militar al aeroportului Gardermoen din Oslo, pe 23 septembrie.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Citând date de urmărire a zborurilor, OSINTtechnical a declarat că Marina SUA a trimis vineri unul dintre avioanele P-8 cu baza la Oslo la Marea Baltică, în largul coastei exclavei rusești Kaliningrad - învecinată cu aliații NATO, Polonia la sud și Lituania la nord și est.

Kaliningradul este un important avanpost militar rusesc în Europa de Nord și la Marea Baltică, etichetată drept „lac NATO” de când Finlanda și Suedia s-au alăturat alianței militare conduse de SUA în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022.

Un purtător de cuvânt al sediului operațional al forțelor armate norvegiene a confirmat sâmbătă ziarului local Dagbladet că mai multe avioane americane P-8 au operat de pe aeroportul Gardermoen pentru a sprijini „activitatea aliaților” în zonele imediate ale Norvegiei.

Fotografii publicate anterior arată că un avion P-8 al Marinei SUA desfășurat la baza aeriană Keflavík din Islanda a participat la o misiune condusă de NATO, cu numele de cod Baltic Sentry, la sfârșitul lunii iulie. Misiunea avea ca scop îmbunătățirea capacității NATO de a răspunde la actele destabilizatoare.

Potrivit Boeing, aeronava P-8 este capabilă de realimentare în aer, permițând patrule extinse peste vaste zone de apă. Pe lângă Marina SUA, alți operatori europeni includ Forțele Aeriene Regale Norvegiene și Forțele Aeriene ale Regatului Unit.

O declarație comună de la summitul aliaților NATO de la Marea Baltică din ianuarie prevedea: „Salutăm lansarea activității de vigilență sporită «Baltic Sentry» de către NATO pentru a îmbunătăți conștientizarea situației și a descuraja activitățile ostile. Salutăm eforturile aliaților de a desfășura resurse suplimentare pe mare, în aer, pe uscat și sub suprafața mării, pentru a spori vigilența și descurajarea.”

Boeing a scris pe site-ul său: „P-8 realizează activități maritime [de informații, supraveghere și recunoaștere] printr-o suită de senzori radar consacrați, cu radar cu apertură sintetică inversă, radar cu apertură sintetică, periscop, căutare și navigație. Aceste sisteme sunt optimizate pentru patrulare maritimă pregătită pentru luptă, în detectarea, localizarea și urmărirea țintelor de suprafață și subacvatice.”

Citește și:

Alertă pe flancul nordic: NATO trimite o fregată antiaeriană și capabilități ISR în Marea Baltică după incidentele cu drone

Editor : Ș.R.