Live TV

SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot face avioanele P-8 Poseidon

Data actualizării: Data publicării:
boeing p8 poseidon in zbor
Foto: Profimedia

Statele Unite au desfășurat în Norvegia aeronave militare capabile să „vâneze” submarine și să desfășoare operațiuni de spionaj și au efectuat misiuni în apropierea teritoriului Rusiei la Marea Baltică, transmite Newsweek, care citează date obținute din surse deschise.

Prezența unui avion de patrulare maritimă P-8 Poseidon al Marinei SUA, conceput pentru misiuni antisubmarin, antiaerene de suprafață și de informații, în Europa de Nord, vine în contextul în care NATO își consolidează postura de apărare în regiunea baltică, pe fondul amenințării Rusiei la adresa cablurilor și conductelor submarine și a activității suspecte a dronelor din Polonia, Danemarca și Norvegia.

Desfășurarea continuă a forțelor armate americane în sprijinul NATO, inclusiv distrugătoare care operează în apropierea regiunii arctice a Rusiei la sfârșitul lunii august, vine în urma schimbării bruște a atitudinii președintelui Donald Trump în ceea ce privește războiul dintre Rusia și Ucraina.

Acesta a declarat recent că Kievul poate recupera tot teritoriul pierdut în fața Moscovei și ia în considerare dotarea sa cu rachete de croazieră pentru atacuri cu rază lungă de acțiune.

OSINTtechnical, analist de informații open-source de pe platforma de socializare X, a afirmat vineri că imaginile din satelit au arătat probabil două sau trei avioane P-8 la sol, la terminalul militar al aeroportului Gardermoen din Oslo, pe 23 septembrie.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Citând date de urmărire a zborurilor, OSINTtechnical a declarat că Marina SUA a trimis vineri unul dintre avioanele P-8 cu baza la Oslo la Marea Baltică, în largul coastei exclavei rusești Kaliningrad - învecinată cu aliații NATO, Polonia la sud și Lituania la nord și est.

Kaliningradul este un important avanpost militar rusesc în Europa de Nord și la Marea Baltică, etichetată drept „lac NATO” de când Finlanda și Suedia s-au alăturat alianței militare conduse de SUA în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022.

Un purtător de cuvânt al sediului operațional al forțelor armate norvegiene a confirmat sâmbătă ziarului local Dagbladet că mai multe avioane americane P-8 au operat de pe aeroportul Gardermoen pentru a sprijini „activitatea aliaților” în zonele imediate ale Norvegiei.

Fotografii publicate anterior arată că un avion P-8 al Marinei SUA desfășurat la baza aeriană Keflavík din Islanda a participat la o misiune condusă de NATO, cu numele de cod Baltic Sentry, la sfârșitul lunii iulie. Misiunea avea ca scop îmbunătățirea capacității NATO de a răspunde la actele destabilizatoare.

Potrivit Boeing, aeronava P-8 este capabilă de realimentare în aer, permițând patrule extinse peste vaste zone de apă. Pe lângă Marina SUA, alți operatori europeni includ Forțele Aeriene Regale Norvegiene și Forțele Aeriene ale Regatului Unit.

O declarație comună de la summitul aliaților NATO de la Marea Baltică din ianuarie prevedea: „Salutăm lansarea activității de vigilență sporită «Baltic Sentry» de către NATO pentru a îmbunătăți conștientizarea situației și a descuraja activitățile ostile. Salutăm eforturile aliaților de a desfășura resurse suplimentare pe mare, în aer, pe uscat și sub suprafața mării, pentru a spori vigilența și descurajarea.”

Boeing a scris pe site-ul său: „P-8 realizează activități maritime [de informații, supraveghere și recunoaștere] printr-o suită de senzori radar consacrați, cu radar cu apertură sintetică inversă, radar cu apertură sintetică, periscop, căutare și navigație. Aceste sisteme sunt optimizate pentru patrulare maritimă pregătită pentru luptă, în detectarea, localizarea și urmărirea țintelor de suprafață și subacvatice.”

Citește și:

Alertă pe flancul nordic: NATO trimite o fregată antiaeriană și capabilități ISR în Marea Baltică după incidentele cu drone

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
frunze tomnatice si oameni in parc
2
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Viktor Orban
3
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare...
șofer care conduce o mașină de la distanță
4
Tehnologia care ar putea face să dispară mașinile personale. Germania, prima țară din...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
5
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Digi Sport
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
trafic
Cea mai ieftină asigurare RCA din România nu va mai fi disponibilă...
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
„Ești un tigru de hârtie?” Donald Trump îl umilește pe Vladimir Putin...
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan, despre anularea alegerilor: Avem dovada că au fost...
Garda Națională
Orașele „periculoase” din SUA, folosite ca „terenuri de antrenament”...
Ultimele știri
Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Trump a răbufnit în fața generalilor: „Nu-mi vor da mie Premiul Nobel, ci vreunui tip care n-a făcut nimic”. Ce spune despre Putin
Cum s-a folosit Călin Georgescu de Tik Tok. Nicușor Dan vrea reglementarea rețelelor sociale
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Foto: Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei
Zelenski acuză Rusia că folosește drone asupra țărilor europene de pe „flota fantomă" de petroliere. Kievul cere sancțiuni
nato
Alertă pe flancul nordic: NATO trimite o fregată antiaeriană și capabilități ISR în Marea Baltică după incidentele cu drone
avion militar a330 spania
O nouă tentativă de sabotaj aviatic a Rusiei. A fost bruiat un avion militar ce transporta un ministru al Apărării din NATO
avioane Eurofighter
Alertă în Marea Baltică: Germania a trimis două avioane Eurofighter să intercepteze o aeronavă rusească de spionaj
masina politie rusia
Directorul unei companii miniere de sare din Rusia, găsit decapitat lângă un sat din Kaliningrad
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume trece prin clipe grele. Anunțul făcut...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB – Oțelul. Fotbalistul și-a arătat sentimentele
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
Ce faci când primești o factură greșită la utilități. Drepturile tale și obligația furnizorului
Digi FM
Andreea Raicu, declarații ferme despre viața personală: „Celibatul nu este o lipsă, ci o alegere asumată”
Digi Sport
Aryna Sabalenka "a șocat audiența" cu imaginile postate
Pro FM
Elena, fosta soție a lui CRBL, transformare spectaculoasă care a stârnit valuri de comentarii: „Divorțul...
Film Now
70 de ani de la moartea cuceritorului James Dean. O mare pasiune i-a adus sfârșitul la doar 24 de ani
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Uimitor! Un aventurier polonez devine primul om care urcă și coboară Everestul pe schiuri, fără oxigen...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jennifer Lopez, deranjată că nu a fost luată în serios ca actriță: „Întotdeauna am avut dificultăți”
UTV
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre viața personală. „Căsătoria mă sperie foarte tare. Ultima relație a fost...