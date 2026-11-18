Statele Unite au trimis peste 1.000 de militari în Lituania, în apropierea graniței cu Belarus, într-o mișcare menită să consolideze flancul estic al NATO. Două batalioane americane vor fi staționate la baza militară Pabradė, situată la numai 10-15 kilometri de frontiera belarusă. Desfășurarea intervine după ce Washingtonul își redusese semnificativ prezența militară în această țară, pe fondul reevaluării efectivelor americane din Europa.

Peste 1.000 de soldați americani au ajuns în Lituania, unde vor fi desfășurați în cadrul a două batalioane aparținând Diviziei 1 Infanterie a armatei SUA. Militarii vor fi staționați la baza Pabradė, aflată în apropierea graniței cu Belarus, relatează Focus Online.

Primul batalion este o unitate grea, dotată cu vehicule blindate, care va desfășura misiuni de recunoaștere, supraveghere a terenului și securizare a zonei. Cel de-al doilea este un batalion de geniu militar, responsabil pentru sprijinirea operațiunilor trupelor aliate și protejarea militarilor și echipamentelor.

Desfășurarea batalionului greu este prevăzută pentru o perioadă de nouă luni, în timp ce durata misiunii batalionului de geniu nu a fost precizată.

Lituania vrea o prezență militară americană permanentă

Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a declarat luni, 16 noiembrie, în timpul unei ceremonii organizate la baza Pabradė, că țara sa este pregătită să primească și mai mulți militari americani, inclusiv în cadrul unei desfășurări permanente.

Șeful statului lituanian a afirmat că actuala misiune nu reprezintă o acțiune izolată și că există un program de rotație a trupelor americane care se întinde dincolo de cele nouă luni prevăzute pentru actualul contingent.

„Din câte știu, nu este vorba despre o rotație unică sau temporară. Există un plan de rotație care se extinde în viitor”, a declarat Nausėda, citat de Reuters.

Ambasadoarea SUA în Lituania, Kara McDonald, nu a confirmat însă existența unui acord pentru staționarea permanentă a militarilor americani.

Diplomatul a subliniat că obiectivul misiunii este descurajarea amenințărilor, menținerea capacității operaționale și cooperarea cu aliații NATO.

SUA își cresc din nou efectivele, după reducerea prezenței militare

Statele Unite trimit militari în Lituania prin rotație încă din 2014, anul în care Rusia a anexat peninsula Crimeea.

Începând din 2019, Washingtonul a menținut în această țară un batalion blindat format din aproximativ 1.000 de militari, prin rotații succesive.

În cursul acestui an, Pentagonul a suspendat temporar această desfășurare, în contextul unei analize privind redistribuirea trupelor americane din Europa.

În urma deciziei, efectivele SUA din Lituania au scăzut pentru o perioadă la puțin peste 100 de militari.

Sosirea celor două batalioane readuce prezența americană la un nivel comparabil cu cel din anii precedenți.

Autoritățile lituaniene au cerut Washingtonului să analizeze posibilitatea amplasării unei baze militare permanente în țară și s-au declarat dispuse să suporte costurile acesteia.

Președintele american Donald Trump a afirmat luna trecută că administrația sa va examina propunerea, însă o decizie definitivă nu a fost anunțată.

Germania pregătește desfășurarea a 5.000 de militari în Lituania

Lituania, stat membru NATO care se învecinează atât cu Belarus, cât și cu exclava rusă Kaliningrad, și-a majorat considerabil investițiile în apărare după invazia rusă a Ucrainei din februarie 2022.

Potrivit Reuters, cheltuielile militare ale țării au crescut de trei ori și vor reprezenta în 2026 aproximativ 5,33% din produsul intern brut, cel mai ridicat procent dintre statele membre NATO.

Autoritățile de la Vilnius dezvoltă o nouă divizie militară, investesc în consolidarea apărării antiaeriene și extind capacitățile de combatere a dronelor.

În paralel, Germania pregătește desfășurarea permanentă a unei brigăzi de aproximativ 5.000 de militari în Lituania. Unitatea ar urma să devină complet operațională până la sfârșitul anului 2027.

Atât contingentul american, cât și brigada germană fac parte din măsurile de consolidare a apărării flancului estic al NATO, într-un context de securitate marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Editor : Sebastian Eduard