Live TV

SUA exercită o influență din ce în ce mai mare asupra aprovizionării cu energie a UE și Regatului Unit, arată un raport

Data publicării:
donald trump steag sua
Donald Trump și steagul SUA. Foto: Profimedia Images

Un raport a arătat că Donald Trump deține controlul asupra aprovizionării cu energie a UE și a Regatului Unit, ca urmare a faptului că Europa și-a schimbat dependența de Rusia cu dependența de SUA, relatează The Guardian.

În parte din cauza războiului din Ucraina și a impunerii de sancțiuni asupra gazelor rusești transportate prin conducte, țările europene au devenit dependente de livrările de gaz natural lichefiat (GNL) din SUA, potrivit unui document redactat în colaborare de Institutul Clingendael din Haga, Institutul Ecologic din Berlin și Institutul Norvegian de Afaceri Internaționale.

Evoluția este plină de riscuri într-un moment în care Trump s-a orientat „spre o abordare explicit orientată spre interese, protecționistă și încărcată ideologic”, se arată în document.

Președintele american a amenințat recent că va aplica tarife comerciale aliaților europeni pentru a obține acordul acestora privind achiziționarea Groenlandei, care face parte din Danemarca, stat membru al UE și aliat al NATO.

Documentul controversat al lui Trump privind strategia de securitate națională, publicat în noiembrie, afirma în mod explicit că Casa Albă urmărea dominanța energetică a SUA, care „ne permite să ne proiectăm puterea atunci când și acolo unde este necesar”.

Datele au arătat că importurile de GNL american – gaz natural supra-răcit pentru a fi mai ușor de transportat – în Spațiul Economic European au crescut cu 61 % în 2025. SEE cuprinde cele 27 de state membre ale UE, plus Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Importurile către SEE au crescut cu 485% față de 2019, iar GNL din SUA reprezintă acum 59% din importurile de GNL către UE, potrivit datelor privind fluxurile de gaze din decembrie.

În 2024, Regatul Unit și-a acoperit 50 % din cererea de gaze naturale din producția internă și 33 % din importurile din SEE. În rest, țara depinde de GNL, din care transporturile din SUA au reprezentat 68 % din totalul importurilor sale.

Importurile de gaze naturale prin conducte din Rusia au reprezentat 60 % din importurile de gaze naturale ale SEE în 2019, dar până în 2025 această pondere a scăzut la 8 %.

Profesorul Kacper Szulecki, de la Institutul Norvegian de Afaceri Internaționale, a declarat: „Trebuie să recunoaștem noua realitate a dominației energetice americane a lui Donald Trump și să privim cu prudență importurile Europei.

„Strategia de securitate națională a SUA din 2025 definește în mod explicit exporturile de energie ca o modalitate de a-și proiecta puterea. SUA au încercat o abordare similară în anii 1980, sub Ronald Reagan, încercând să convingă partenerii europeni să renunțe la comerțul cu gaze naturale cu URSS. Dar pe atunci nu exista tehnologia necesară pentru lichefierea gazelor naturale, așa că Europa nu avea altă alternativă decât gazele rusești transportate prin conducte.”

Szulecki a afirmat că există un risc pe termen scurt de creștere a facturilor la energie ca urmare a tensiunilor recente.

„În prezent, rezervele de gaz din UE sunt foarte scăzute, cele mai scăzute din ultimii ani și mai scăzute decât la începutul războiului din Ucraina. Dacă vom avea o iarnă rece și tensiuni cu SUA, care vor duce la creșteri suplimentare ale prețurilor și la epuizarea rezervelor, s-ar putea să asistăm la o criză energetică cu adevărat dramatică în lunile următoare”, a afirmat el.

„UE ia în considerare ruperea acordurilor comerciale cu SUA ca răspuns la tarifele aplicate Groenlandei, dar, după cum subliniază factorii de decizie de la Bruxelles, în acest moment nu există o alternativă reală la gazul din SUA.”

Raffaele Piria, inițiatorul raportului și cercetător principal la Institutul Ecologic, a declarat că Regatul Unit, care se află acum în afara pieței unice, este la fel de expus ca și aliații săi europeni.

„Regatul Unit este afectat de exact aceleași vulnerabilități geopolitice și economice ca și Spațiul Economic European și, de fapt, este complet integrat fizic și economic în rețeaua și piața europeană de gaze”, a afirmat el.

„De la invadarea Ucrainei, UE a plătit un preț ridicat pentru dependența sa de Rusia în comerțul cu energie. Statele Unite păreau a fi o alternativă fiabilă. Din punct de vedere istoric, intervențiile guvernului american pe piețele gazelor naturale pentru a exercita presiuni asupra Europei erau considerate de neconceput. În contextul geopolitic actual, această ipoteză este discutabilă.”

Documentul susține că Europa trebuie să acționeze, având în vedere că „exporturile de energie – în special de gaze naturale – funcționează din ce în ce mai mult ca un instrument de influență strategică”. Pe termen mediu și lung, Europa ar trebui să „accelereze tranziția către un sistem energetic eficient și modern, bazat pe surse regenerabile autohtone”, se arată în document.

Citește și:

UE rămâne dependentă de gazul lichefiat rusesc: Europa a importat GNL din Rusia în valoare de 7,2 miliarde de euro în 2025 (raport)

Replica UE pentru Trump: Parlamentul European a suspendat ratificarea acordului comercial negociat anul trecut cu SUA

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
2
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
5
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steagul sua si groenlanda
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Oana-Țoiu-ministrul-Afacerilor-Externe-al-României.-Foto-Profimedia
Ministrul Oana Țoiu răspunde întrebării puse de Donald Trump la Davos. Ce ar face România dacă SUA ar cere ajutor țărilor din Europa
Donald Trump
Donald Trump a confundat de patru ori Groenlanda cu Islanda în discursul său de la Davos. „Ne-a costat deja mulţi bani”
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
Premierul britanic Keir Starmer îl sfidează pe Donald Trump în disputa privind Groenlanda: „Nu voi ceda presiunilor"
Donald Trump drapel steag Venezuela
„Mai mulți bani în 6 luni decât în 20 de ani”. Previziunea lui Trump despre Venezuela și cum vrea să o transforme „într-un loc minunat”
Recomandările redacţiei
Donald Trump susține un discurs la Forumul Economic de la Davos, în fața aliaților SUA.
Trump anunță, la Davos, declanșarea imediată a negocierilor pentru...
george simion și diana sosoaca colaj foto
Șoșoacă îl atacă pe Simion după tortul „Groenlanda”. „România nu e...
Switzerland Davos Trump
„O bucată de gheață pentru pacea mondială”. Donald Trump anunță că...
femeie cu bagajul in aeroport turista
Noi reguli pentru călătoriile cu avionul: bagaj de mână gratuit...
Ultimele știri
Containere încărcate cu aproximativ 40 tone deșeuri au fost depistate în Portul Constanța
Surse militare ucrainene: Trupele mecanizate rusești ar putea profita de vremea rece și contraataca. Nu există noroi, totul e înghețat
Trump îl atacă pe Mark Carney, după discursul său de la Davos: „Canada există datorită SUA”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Fanatik.ro
Mesajele ascunse din discursul lui Trump la Davos. Cum a testat președintele SUA limitele Europei și ale...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Naomi Osaka, criticată dur pentru intrarea spectaculoasă de la Australian Open. Cine o atacă pentru apariție
Adevărul
Trupele europene din Groenlanda l-au speriat pe Trump. Expert: „Răspunsul de la Washington este ridicol de...
Playtech
Cel mai bogat oraş din România, surprinzător. Nu este vorba despre Bucureşti sau Cluj-Napoca, ci despre o...
Digi FM
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca...
Digi Sport
NEWS ALERT S-a aflat: cine va fi noul selecționer al României! ”Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Răsturnare de situație în cazul Victoriei Jones. Fiica lui Tommy Lee Jones ar fi fost însărcinată cu trei...
Adevarul
Fiul de miliardar o ține în joc pe Simona Halep. Fosta campioană, implicată în organizarea turneului de la...
Newsweek
Casa de Pensii anunță schimbări la vechimea în muncă de la 1 iulie 2026. „Pensionarii trebuie să se grăbească”
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, șic la brațul lui Jason Statham, la premiera „Shelter”. Când intră în...
UTV
Doinița Oancea s-a confruntat cu probleme de sănătate în Thailanda. „Eram destul de avariată”