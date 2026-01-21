SUA exercită o influență din ce în ce mai mare asupra aprovizionării cu energie a UE și Regatului Unit, arată un raport

Un raport a arătat că Donald Trump deține controlul asupra aprovizionării cu energie a UE și a Regatului Unit, ca urmare a faptului că Europa și-a schimbat dependența de Rusia cu dependența de SUA, relatează The Guardian.

În parte din cauza războiului din Ucraina și a impunerii de sancțiuni asupra gazelor rusești transportate prin conducte, țările europene au devenit dependente de livrările de gaz natural lichefiat (GNL) din SUA, potrivit unui document redactat în colaborare de Institutul Clingendael din Haga, Institutul Ecologic din Berlin și Institutul Norvegian de Afaceri Internaționale.

Evoluția este plină de riscuri într-un moment în care Trump s-a orientat „spre o abordare explicit orientată spre interese, protecționistă și încărcată ideologic”, se arată în document.

Președintele american a amenințat recent că va aplica tarife comerciale aliaților europeni pentru a obține acordul acestora privind achiziționarea Groenlandei, care face parte din Danemarca, stat membru al UE și aliat al NATO.

Documentul controversat al lui Trump privind strategia de securitate națională, publicat în noiembrie, afirma în mod explicit că Casa Albă urmărea dominanța energetică a SUA, care „ne permite să ne proiectăm puterea atunci când și acolo unde este necesar”.

Datele au arătat că importurile de GNL american – gaz natural supra-răcit pentru a fi mai ușor de transportat – în Spațiul Economic European au crescut cu 61 % în 2025. SEE cuprinde cele 27 de state membre ale UE, plus Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Importurile către SEE au crescut cu 485% față de 2019, iar GNL din SUA reprezintă acum 59% din importurile de GNL către UE, potrivit datelor privind fluxurile de gaze din decembrie.

În 2024, Regatul Unit și-a acoperit 50 % din cererea de gaze naturale din producția internă și 33 % din importurile din SEE. În rest, țara depinde de GNL, din care transporturile din SUA au reprezentat 68 % din totalul importurilor sale.

Importurile de gaze naturale prin conducte din Rusia au reprezentat 60 % din importurile de gaze naturale ale SEE în 2019, dar până în 2025 această pondere a scăzut la 8 %.

Profesorul Kacper Szulecki, de la Institutul Norvegian de Afaceri Internaționale, a declarat: „Trebuie să recunoaștem noua realitate a dominației energetice americane a lui Donald Trump și să privim cu prudență importurile Europei.

„Strategia de securitate națională a SUA din 2025 definește în mod explicit exporturile de energie ca o modalitate de a-și proiecta puterea. SUA au încercat o abordare similară în anii 1980, sub Ronald Reagan, încercând să convingă partenerii europeni să renunțe la comerțul cu gaze naturale cu URSS. Dar pe atunci nu exista tehnologia necesară pentru lichefierea gazelor naturale, așa că Europa nu avea altă alternativă decât gazele rusești transportate prin conducte.”

Szulecki a afirmat că există un risc pe termen scurt de creștere a facturilor la energie ca urmare a tensiunilor recente.

„În prezent, rezervele de gaz din UE sunt foarte scăzute, cele mai scăzute din ultimii ani și mai scăzute decât la începutul războiului din Ucraina. Dacă vom avea o iarnă rece și tensiuni cu SUA, care vor duce la creșteri suplimentare ale prețurilor și la epuizarea rezervelor, s-ar putea să asistăm la o criză energetică cu adevărat dramatică în lunile următoare”, a afirmat el.

„UE ia în considerare ruperea acordurilor comerciale cu SUA ca răspuns la tarifele aplicate Groenlandei, dar, după cum subliniază factorii de decizie de la Bruxelles, în acest moment nu există o alternativă reală la gazul din SUA.”

Raffaele Piria, inițiatorul raportului și cercetător principal la Institutul Ecologic, a declarat că Regatul Unit, care se află acum în afara pieței unice, este la fel de expus ca și aliații săi europeni.

„Regatul Unit este afectat de exact aceleași vulnerabilități geopolitice și economice ca și Spațiul Economic European și, de fapt, este complet integrat fizic și economic în rețeaua și piața europeană de gaze”, a afirmat el.

„De la invadarea Ucrainei, UE a plătit un preț ridicat pentru dependența sa de Rusia în comerțul cu energie. Statele Unite păreau a fi o alternativă fiabilă. Din punct de vedere istoric, intervențiile guvernului american pe piețele gazelor naturale pentru a exercita presiuni asupra Europei erau considerate de neconceput. În contextul geopolitic actual, această ipoteză este discutabilă.”

Documentul susține că Europa trebuie să acționeze, având în vedere că „exporturile de energie – în special de gaze naturale – funcționează din ce în ce mai mult ca un instrument de influență strategică”. Pe termen mediu și lung, Europa ar trebui să „accelereze tranziția către un sistem energetic eficient și modern, bazat pe surse regenerabile autohtone”, se arată în document.

