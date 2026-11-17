Statele Unite le-au recomandat cetăţenilor lor să dea dovadă de vigilenţă sporită atunci când vizitează Europa în perioada Crăciunului, potrivit unei alerte difuzate luni de ambasadele şi misiunile diplomatice americane din mai multe ţări europene, printre care Germania, Spania, Regatul Unit şi Portugalia, transmite dpa.

Mesajul le cere americanilor să „rămână vigilenţi” în timpul vacanţei de iarnă, în special în locurile aglomerate sau în timpul evenimentelor publice, avertizând că astfel de locuri pot fi ţinte potenţiale pentru grupări teroriste şi infractori.

„Marile adunări şi evenimente publice pot prezenta o oportunitate ţintă pentru grupări teroriste şi infractori. Teroriştii, inclusiv cei de tip „lup singuratic”, pot ataca fără avertisment, ţintind locuri turistice precum pieţe, hub-uri de transport, malluri, lăcaşuri de cult şi alte zone publice”, indică avertismentul Departamentului de Stat american, citat de Newsweek.

Totuşi, alerta nu menţionează nicio informaţie specifică despre un atac planificat sau o ameninţare particulară.

Ambasadele SUA avertizează, de asemenea, în legătură cu riscul perturbării călătoriilor din cauza grevelor şi a demonstraţiilor şi amintesc de seria recentă de ameninţări cu bombă ce a afectat transportul aerian european.

Editor : Sebastian Eduard