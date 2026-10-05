SUA propun discuții trilaterale cu Rusia și Ucraina până la sfârșitul lunii, spune Volodimir Zelenski: „Vom aștepta un răspuns”

Statele Unite fac presiuni pentru ca Ucraina și Rusia să poarte negocieri la nivel tehnic înainte de sfârșitul lunii, a declarat duminică, 4 octombrie, președintele Volodimir Zelenski, relatează Kyiv Independent.

Declarațiile liderului ucrainean vin pe fondul unui nou efort diplomatic din partea Washingtonului de a relua negocierile de pace, în urma unei vizite a emisarilor SUA la Kiev și Moscova la începutul lunii septembrie.

„Partea americană se află în prezent în contact cu Ucraina și Rusia și propune organizarea unei întâlniri la nivel tehnic, în format trilateral, până la sfârșitul lunii octombrie”, a declarat Zelenski jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă susținută alături de cancelarul german Friedrich Merz.

Zelenski a declarat că a discutat direct sâmbătă, 3 octombrie, cu echipa de negociatori din SUA, dar că nu a putut dezvălui toate detaliile pregătirilor în curs. El a confirmat că Ucraina este pregătită și dispusă să participe la discuțiile trilaterale.

„Suntem deschiși la Emiratele Arabe Unite sau orice altă țară propusă de partea americană”, a declarat Zelenski. „Știu că vor propune acest lucru și părții ruse — sau poate că au făcut-o deja, nu sunt sigur de succesiunea evenimentelor. Și vom aștepta un răspuns”.

În urma ultimelor vizite ale trimișilor speciali Steve Witkoff și Jared Kushner, președintele SUA, Donald Trump, a început să exercite presiuni asupra Rusiei și Ucrainei pentru ca acestea să înceteze atacurile asupra instalațiilor energetice ale celeilalte părți. Ucraina a declarat că va accepta un armistițiu în domeniul energetic numai dacă și Rusia își va suspenda atacurile.

Moscova nu a dat niciun semn că ar intenționa să-și întrerupă atacurile asupra rețelei electrice a Ucrainei, iar surse familiarizate cu situația au declarat pentru Kyiv Independent că Trump se îndoiește, în privat, că președintele rus Vladimir Putin va accepta un armistițiu energetic înainte de venirea iernii.

Se preconizează că inițiativa din domeniul energetic, alături de o eventuală redeschidere a coridorului pentru cereale din Marea Neagră, va figura pe ordinea de zi a viitoarei reuniuni trilaterale, care ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite.

Pe fondul eforturilor de pace, Rusia a continuat să-și intensifice atacurile împotriva Ucrainei, lansând bombardamente neîncetate, care au durat zile întregi, asupra Kievului și a altor orașe. Zelenski a declarat pe 3 octombrie că Putin a emis o „nouă doctrină” care permite Rusiei să vizeze în mod deliberat civilii ucraineni în lunile următoare.

„Am văzut documente și știm că acestea le permit să atace infrastructura... logistica... drumurile, școlile, spitalele, pentru a forța oamenii să părăsească capitala și diferite orașe”, a declarat Zelenski.

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Editor : A.M.G.