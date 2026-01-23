Live TV

SUA și UE speră să atragă 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei: „Dronele și rachetele continuă să zboare”

Russian army attacks Zaporizhzhia with drones
Războiul Rusiei în Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto/ Profimedia

Statele Unite și Uniunea Europeană speră să atragă fonduri publice și private în valoare de 800 de miliarde de dolari pentru a ajuta la reconstrucția Ucrainei după ce Rusia va pune capăt invaziei sale pe scară largă, potrivit unui document obținut de Politico.

Documentul de 18 pagini prezintă un plan pe 10 ani pentru a garanta redresarea Ucrainei, cu o cale accelerată către aderarea la UE. Comisia Europeană a distribuit planurile capitalelor UE înaintea summitului liderilor de joi seara, unde a fost prezentat documentul, datat 22 ianuarie, potrivit a trei oficiali și diplomați ai UE cărora li s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre acest subiect sensibil.

În timp ce Bruxelles și Washington alocă sute de miliarde de dolari pentru finanțare pe termen lung și promovează Ucraina ca viitor membru al UE și destinație pentru investiții, strategia depinde de un armistițiu care rămâne dificil de realizat, ceea ce face ca planul de prosperitate să fie vulnerabil atâta timp cât luptele continuă.

Strategia de finanțare se întinde până în 2040, alături de un plan operațional imediat de 100 de zile pentru a pune proiectul în aplicare. Însă planul de prosperitate va avea dificultăți în a atrage investiții externe dacă conflictul continuă, potrivit celui mai mare administrator de fonduri din lume, BlackRock, care oferă consultanță pro bono pentru planul de reconstrucție.

„Gândiți-vă la asta. Dacă sunteți un fond de pensii, sunteți fiduciar față de clienții dvs., pensionarii dvs. Este aproape imposibil să investiți într-o zonă de război”, a declarat miercuri vicepreședintele BlackRock, Philipp Hildebrand, într-un interviu acordat la Forumul Economic Mondial de la Davos. „Cred că trebuie să se procedeze în mod secvențial și asta va dura ceva timp.”

Planul de prosperitate face parte dintr-un proiect de pace în 20 de puncte pe care SUA încearcă să-l medieze între Kiev și Moscova. Acesta presupune în mod explicit că garanțiile de securitate sunt deja în vigoare și nu este conceput ca o foaie de parcurs militară. În schimb, se concentrează pe modul în care Ucraina poate trece de la asistența de urgență la prosperitate autosustenabilă.

O întâlnire între Ucraina, Rusia și SUA se desfășoară vineri și sâmbetă la Abu Dhabi, în contextul în care conflictul total intră în al patrulea an. SUA sunt pregătite să joace un rol important în redresarea Ucrainei. În loc să prezinte Washingtonul în primul rând ca un donator, documentul poziționează SUA ca un partener economic strategic, investitor și garant al credibilității pentru redresarea Ucrainei. 

Documentul anticipează participarea directă a companiilor americane și a experților pe teren și subliniază rolul Americii ca mobilizator al capitalului privat. Directorul executiv al BlackRock, Larry Fink, a participat la negocierile de pace cu Kievul alături de ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, și de trimisul său special, Steve Witkoff.

În următorii 10 ani, UE, SUA și organismele financiare internaționale, inclusiv Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, s-au angajat să cheltuiască 500 de miliarde de dolari din capitalul public și privat, se arată în document.

Comisia intenționează să cheltuiască încă 100 de miliarde de euro pentru Kiev prin sprijin bugetar și garanții de investiții, ca parte a următorului buget pe șapte ani al blocului, începând din 2028. Se preconizează că această finanțare va debloca investiții în valoare de 207 miliarde de euro pentru Ucraina. Statele Unite s-au angajat să mobilizeze capital prin intermediul unui fond special de investiții pentru reconstrucție între SUA și Ucraina, dar nu au precizat suma. 

Deși Trump a redus sprijinul militar și umanitar acordat Ucrainei în timpul războiului, SUA s-au arătat dispuse să investească în această țară după încheierea conflictului. Washingtonul a declarat în document că va investi în proiecte critice din domeniul mineralelor, infrastructurii, energiei și tehnologiei în Ucraina. 

Dar este puțin probabil ca afacerile să înflorească înainte ca frontul de est să se liniștească.

„Este foarte greu să ne imaginăm că acest lucru se va întâmpla la scară largă atâta timp cât dronele și rachetele continuă să zboare”, a declarat Hildebrand de la BlackRock.

Kremlinul cere trupelor ucrainene să se retragă din Donbas. „Altfel e inutil să sperăm la un acord pe termen lung"

Documentele care vor parafa pacea în Ucraina sunt aproape gata, spune Zelenski. Acord cu Trump în privinţa garanţiilor de securitate

