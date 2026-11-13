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„Subiectul nu a fost abordat”. Moscova îl contrazice pe Kushner cu privire la participarea Europei în discuţiile despre Ucraina

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Vladimir Putin, al[turi de Steve Witkoff şi Jared Kushner.
Vladimir Putin, al[turi de Steve Witkoff şi Jared Kushner. Foto: Profimedia
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Ministerul rus de Externe a declarat vineri că nu are cunoştinţă de niciun acord privind includerea puterilor europene în negocierile pentru încetarea războiului în Ucraina, contrazicând astfel anunţul făcut de negociatorul american Jared Kushner cu o zi în urmă, potrivit căruia Moscova şi Kievul ar fi aprobat participarea acestora, informează DPA.

Din câte ştie Ministerul de Externe al Rusiei, subiectul nu a fost abordat în cadrul discuţiilor cu Steve Witkoff şi Jared Kushner la Moscova”, a declarat purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, ca răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la acest anunţ.

Negociatorul american Jared Kushner declarase joi seara, în urma unei întâlniri la Dublin cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, că atât Rusia, cât şi Ucraina au convenit să îi implice pe europeni în următoarea rundă de negocieri.

Nu putem încheia această înţelegere fără ca europenii să fie la masa negocierilor”, le-a spus Kushner jurnaliştilor, alături de Zelenski şi Witkoff. El a spus că preşedintele rus Vladimir Putin este dispus să încerce”.

Liderii europeni au încercat să obţină participarea la masa negocierilor, susţinând că orice acord ar avea implicaţii directe asupra securităţii continentului. Ucraina speră, de asemenea, să adere la Uniunea Europeană.

Cu câteva ore înainte de întâlnirea cu Volodimir Zelenski, Kushner şi Witkoff au purtat discuţii cu Putin la Moscova. Potrivit agenţiei de ştiri de stat ruse RIA Novosti, la acea întâlnire nu a participat niciun reprezentant al Ministerului de Externe rus.

Agenţia a precizat că Putin a fost însoţit doar de consilierul său pentru politică externă, Iuri Uşakov, de negociatorul-şef al Rusiei, Vladimir Medinski, şi de emisarul Kirill Dmitriev.

Kushner şi Witkoff s-au deplasat la Moscova şi la Dublin în urma discuţiilor trilaterale purtate cu negociatorii ucraineni şi ruşi la Abu Dhabi.

Rusia duce un război pe scară largă împotriva Ucrainei de peste patru ani şi jumătate. 

Editor : Ș.R.

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