Subvenții „ciudate” pentru recuperarea economică post-covid în Polonia: Iahturi, baruri de vodcă şi cluburi de swingeri din bani PNRR

Data publicării:
Donald Tusk
Premierul Donald Tusk. Foto Profimedia
Programul HoReCa

O iniţiativă de transparenţă în ceea ce priveşte cheltuielile de recuperare economică post-Covid ale Poloniei, amânată de mult timp, a scos la iveală subvenţii ciudate, oferind partidului de dreapta PiS muniţie proaspătă împotriva fragilei coaliţii a prim-ministrului Donald Tusk.

Pentru Donald Tusk, această dispută adaugă o presiune suplimentară pe o agendă deja încărcată.

Coaliţia lui Donald Tusk are dificultăţi după ce o iniţiativă de transparenţă, mult aşteptată de Polonia, a dezvăluit că o parte din fondurile UE pentru redresarea economică în urma pandemiei de Covid, au fost alocate unor proiecte ce ridică semne de întrebare, printre care un club pentru swingeri, o pizzerie cu solar şi un lanţ de baruri de vodcă, scrie Politico.

Agitaţia, care a izbucnit după ce guvernul a publicat hărţi online interactive cu beneficiarii subvenţiilor, în încercarea de a demonstra transparenţa, a oferit partidului ultraconservator Lege şi Justiţie (PiS) o ţintă irezistibilă.

Datele accesibile online au arătat că programul în valoare de 1,2 miliarde de zloţi (282,3 milioane de euro), destinat relansării hotelurilor, restaurantelor şi spaţiilor culturale afectate de pandemie, a finanţat şi iahturi, o pizzerie care a adăugat saloane de bronzare şi, într-un caz larg mediatizat, o afacere în sudul Poloniei înregistrată la aceeaşi adresă cu un club de sex.

PiS, care profită de orice ocazie pentru a-şi recâştiga avântul după ce a pierdut puterea în 2023, nu a pierdut timpul şi a prezentat scandalul ca dovadă a clientelismului şi risipei din era Tusk.

„Unul dintre cele mai mari scandaluri din 1989”, a acuzat europarlamentarul PiS Tobiasz Bocheński, organizând sâmbătă o acţiune spectaculoasă în faţa biroului prim-ministrului, cu o egidă falsă a unui fictiv „Minister al Heringului şi Vodcii” - o aluzie la unul dintre beneficiarii subvenţiei. Partidul a promis inspecţii parlamentare şi sesizări ale procurorilor pentru a urmări fiecare „legătură, dependenţă şi lanţ decizional”.

Programul HoReCa

Programul HoReCa, în valoare de 1,2 miliarde de zloţi, face parte din cele 254 de miliarde de zloţi (59,8 miliarde de euro) pe care Polonia le va primi în cadrul Planului Naţional de Redresare (PNRR) al UE. Bruxelles-ul a îngheţat fondurile în timpul guvernării PiS din cauza preocupărilor legate de statul de drept, iar deblocarea acestora a fost o promisiune centrală a campaniei electorale a lui Tusk din 2023.

Fondurile HoReCa au fost concepute pentru a ajuta întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul turismului şi al ospitalităţii să se diversifice, astfel încât să poată supravieţui unei alte crize. Dar harta interactivă online a transformat rapid programul dintr-o vitrină într-o durere de cap politică.

Un proprietar de restaurant din Łódź, a cărui subvenţie a fost semnalată online pentru finanţarea a două iahturi, a apărat achiziţia ca fiind o modalitate legitimă de a-şi diversifica afacerea în cazul unor viitoare restricţii. „Nu am primit aceşti bani pentru vacanţe”, a declarat Grzegorz Urbaniak pentru portalul Money.pl, argumentând că bărcile pot fi închiriate turiştilor atunci când restaurantele sunt închise.

Proprietarul afacerii înregistrate la aceeaşi adresă cu un club de swingeri a declarat că subvenţia a fost utilizată pentru achiziţionarea de maşini pentru prelucrarea metalelor, nu pentru divertisment pentru adulţi.

Oficialii subliniază că multe dintre achiziţiile care au stârnit suspiciuni respectă regulile programului negociate de guvernul PiS în 2021, care permiteau cheltuieli pentru proiecte de „diversificare”, cum ar fi închirierea de echipamente turistice sau atracţii ecologice.

Tusk a promis „toleranţă zero” pentru abuzul de fonduri UE. „Am depus prea multe eforturi pentru a debloca aceste miliarde pentru a permite oricui să le irosească”, a declarat Tusk sâmbătă, promiţând că „oricine a comis greşeli va suporta consecinţele, indiferent de funcţia sau apartenenţa politică”.

Procurorii au deschis anchete preliminare, iar ministerul finanţelor afirmă că un audit va furniza rezultatele preliminare până la sfârşitul lunii septembrie.

 

Editor : S.S.

