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Succesele Ucrainei îl obligă pe Putin să-și reevalueze teoria privind victoria. Ce vrea să obțină prin intensificarea atacurilor (ISW)

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Centrală electrică bombardată de ruși
După ce ucrainenii au străpuns liniile de apărare ale rușilor din regiunea Harkov, armata rusă a bombardat cu rachete mai multe centrale electrice. Atacurile au lăsat o parte din estul Ucrainei fără curent electric. Foto: Profimedia Images
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Rusia își începe campania de atacuri împotriva infrastructurii energetice ucrainene mai devreme decât de obicei, înainte ca Ucraina să poată elabora măsuri eficiente de contracarare a rachetelor balistice și a dronelor cu reacție rusești, conform analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), relatează Ukrainska Pravda.

Raportul ISW menționează că Ministerul Apărării al Federației Ruse și-a făcut publică poziția pentru a justifica viitoarea campanie violentă de atacuri a Moscovei, care va avea loc în toamna și iarna 2026–2027, împotriva infrastructurii critice a Ucrainei.

Autoritatea rusă a prezentat această intensificare ca răspuns la „presupusele numeroase atacuri ucrainene asupra obiectivelor civile ruse, care ar fi avut loc începând cu luna iunie 2026”.

Experții ISW presupun că succesele Kievului pe câmpul de luptă în 2026 par să-l „oblige pe conducătorul Rusiei, Vladimir Putin, să-și reevalueze teoria inițială privind victoria în Ucraina și să-și concentreze eforturile asupra forțării Ucrainei să capituleze prin intermediul unei campanii de lovituri la distanță mare în iarna anilor 2026–2027, în locul unui avans pe câmpul de luptă”.

În raport se precizează că această „campanie de atacuri are ca scop să facă viața populației civile din Ucraina insuportabilă, pentru ca Ucraina să capituleze în fața cererilor Rusiei”.

Rusia desfășoară o astfel de campanie de atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene în fiecare iarnă, începând cu cea din 2022–2023, și, probabil, în acest an își începe atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene mai devreme decât de obicei, înainte ca Ucraina să poată elabora măsuri eficiente de contracarare a rachetelor balistice rusești și a dronelor cu reacție, care au provocat deja pagube semnificative.

„Retorica Ministerului Apărării din Rusia are ca scop justificarea, în fața poporului rus și a comunității internaționale, a intensificării campaniei sale de atacuri, care va viza infrastructura energetică deja avariată a Ucrainei și alte obiective de infrastructură critică”.

Conform datelor Ministerului Apărării din Ucraina, în urma operațiunilor ucrainene de lungă distanță, peste 51% din capacitățile de rafinare a petrolului din Rusia au fost scoase din funcțiune.

Ministerul Apărării din Rusia a amenințat că va intensifica atacurile asupra Kievului, ca răspuns la atacurile ucrainene asupra Moscovei.

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Editor : A.M.G.

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