Suedia extinde ajutorul pentru Ucraina și anunță un pachet militar record cu muniții, drone și echipamente navale

Pal Jonson, ministrul suedez al Apărării / Sursa foto: Profimedia Images

Guvernul suedez a anunţat joi un ajutor militar pentru Ucraina în valoare totală de 80 de miliarde de coroane (7,3 miliarde de euro) pe o perioadă de doi ani, 2026-2027, pentru a ajuta Kievul să lupte împotriva invaziei Rusiei.

"Subliniem astfel sprijinul nostru pe termen lung" pentru Kiev, a declarat ministrul apărării, Pal Jonson, într-o conferinţă de presă. "Aş dori, de asemenea, să subliniez că, şi în cazul în care s-ar ajunge la un armistiţiu sau chiar la un acord de pace, sprijinul militar al Suediei pentru Ucraina va rămâne semnificativ şi ar continua după un eventual armistiţiu sau acord de pace", a adăugat el.

Prin urmare, ajutorul militar anual va fi majorat la 40 de miliarde de coroane în următorii doi ani. Ministrul suedez al apărării a făcut aceste declaraţii în momentul în care a prezentat noul ajutor pentru anul 2025.

Acesta include 18 sisteme de artilerie Archer, muniţie, drone cu rază lungă de acţiune, echipamente navale (sisteme radar de coastă, camere de scufundare etc.) şi echipamente de apărare aeriană.

Potrivit Institutului Kiel, Suedia este al cincilea cel mai mare donator către Ucraina în rândul ţărilor UE.

