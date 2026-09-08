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„Suedia își asumă responsabilitatea pentru securitatea Europei”. Sisteme HIMARS de 630 de milioane de euro și cooperare cu Finlanda

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Sistem HIMARS în timpul unui exercițiu militar. Foto: Profimedia
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Din articol
Suedia cumpără 10 sisteme HIMARS. Primele livrări, în 2027 Suedia și Finlanda vor coopera în domeniul artileriei cu rachete

Guvernul Suediei a autorizat forțele armate să achiziționeze sisteme americane de artilerie cu rachete HIMARS pentru aproximativ 7 miliarde de coroane suedeze, echivalentul a aproape 630 de milioane de euro. În paralel, Suedia a semnat un acord cu Finlanda pentru operarea în comun a sistemelor de artilerie cu rachete ale celor două țări, scrie Euronews.

Suedia cumpără 10 sisteme HIMARS. Primele livrări, în 2027

Ministerul suedez al Apărării a confirmat luni că forțele armate vor achiziționa sistemul High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) de la Lockheed Martin, într-un contract evaluat la aproape 630 de milioane de euro. Primele livrări sunt așteptate în 2027, iar achiziția va fi finanțată prin planul obișnuit de investiții al armatei.

Mai exact, acordul prevede achiziționarea a zece sisteme HIMARS și a muniției aferente. Acestea vor acoperi un deficit de capabilități al armatei suedeze, Ministerul Apărării descriind acordul drept o „achiziție oportună”.

Artileria cu rachete are o rază de acțiune considerabil mai mare decât artileria convențională și este concepută pentru lovituri de precizie la distanță. Noile sisteme vor completa actualele sisteme de artilerie Archer și lansatoarele de grenade ale Suediei, nu le vor înlocui.

HIMARS va permite, de asemenea, forțelor suedeze să acopere suprafețe mult mai mari decât o permite echipamentul actual și este compatibil cu sistemele utilizate de aliații NATO.

Achiziția face parte din programul Suediei privind apărarea totală pentru perioada 2025-2030, cadrul de cheltuieli adoptat în contextul integrării țării în NATO și într-o perioadă în care statele europene își majorează investițiile în apărare.

Suedia și Finlanda vor coopera în domeniul artileriei cu rachete

În paralel cu achiziția, ministrul suedez al Apărării, Pål Jonson, și omologul său finlandez, Antti Häkkänen, au semnat o declarație comună privind cooperarea și coordonarea în domeniul artileriei cu rachete.

Cooperarea va viza instruirea, educația, dezvoltarea capabilităților, mentenanța, securitatea aprovizionării și producția comună.

Finlanda operează deja sistemul Multiple Launch Rocket System (MLRS), care utilizează aceleași tipuri de muniție și componente ca HIMARS. Astfel, cele două țări vecine vor putea utiliza în comun stocurile și capacitățile de mentenanță, în loc să dezvolte separat infrastructuri similare.

„Introducerea artileriei cu rachete demonstrează clar că Suedia își asumă responsabilitatea pentru securitatea Europei”, a declarat Jonson, adăugând că „împreună, noi [Suedia și Finlanda] dezvoltăm capabilități importante pentru apărarea colectivă a NATO”.

Contractul are și o componentă industrială care ar putea aduce beneficii industriei suedeze de apărare.

Lockheed Martin și grupul suedez Saab urmează să semneze propria declarație privind posibila integrare a bombei de diametru mic lansate de la sol (Ground-Launched Small Diameter Bomb - GLSDB), produsă de Saab, cu sistemele HIMARS.

Documentul vizează și producția de muniție pentru HIMARS, precum și pentru alte sisteme, inclusiv platforma de apărare antiaeriană Patriot.

Această componentă are o importanță care depășește contractul actual.

Guvernele europene au cumpărat cantități importante de armament american, în timp ce se confruntă cu presiuni interne pentru consolidarea propriilor industrii de apărare. Producția de muniție, în special, a devenit unul dintre punctele vulnerabile ale industriei europene de apărare după invazia Rusiei în Ucraina.

Editor : Ș.A.

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