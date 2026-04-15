Suedia: Kremlinul a intensificat atacurile cibernetice „distructive” asupra Europei. „În ultimul an, metodele Rusiei s-au schimbat”

Hackerii legați de Rusia intensifică atacurile cibernetice îndreptate împotriva infrastructurii critice a Europei, a declarat miercuri Ministerul Apărării din Suedia, scrie Politico.

„În ultimul an, metodele Rusiei s-au schimbat”, a declarat ministrul Apărării Civile, Carl-Oskar Bohlin, în cadrul unei conferințe de presă la Stockholm. „Grupurile pro-ruse care odată efectuau atacuri de tip denial-of-service încearcă acum atacuri cibernetice distructive împotriva organizațiilor din Europa”, a adăugat el.

Bohlin a avertizat cu privire la tactici mai agresive și a spus că țintele suedeze se află din ce în ce mai mult în vizor. El a indicat o tentativă dejucată asupra infrastructurii energetice de anul trecut ca un semn al strategiei din ce în ce mai agresive a Rusiei.

Ministrul a declarat că un grup cu legături cu serviciile secrete ruse a vizat o centrală termică din vestul Suediei în primăvara anului 2025. Sistemele de securitate ale instalației au oprit atacul, a adăugat el, refuzând să numească centrala în cauză sau să ofere detalii suplimentare.

Norvegia și Danemarca s-au confruntat cu provocări similare, a spus Bohlin. „În ansamblu, acest lucru indică o schimbare către un comportament mai riscant și mai nesăbuit, care ar putea duce la efecte dăunătoare pentru societate.

”Un grup legat de serviciile secrete ruse a fost acuzat de o tentativă de atac la scară largă asupra rețelei electrice a Poloniei în decembrie 2025 — unul dintre cele mai semnificative atacuri asupra infrastructurii energetice a țării din ultimii ani.

Agențiile occidentale au dezvăluit, de asemenea, în această lună o campanie de amploare a grupului de hackeri Fancy Bear, legat de GRU, care s-a infiltrat în routere Wi-Fi slab securizate pentru a sustrage parole, e-mailuri și date sensibile de la guverne și forțe armate din Europa și America de Nord.

 

